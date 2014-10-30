Блогеры о признании Кука: Samsung скопирует и это

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Глава Apple Тим Кук в колонке в бизнес-журнале Bloomberg Businessweek подтвердил, что он является геем. В рунете обсуждают, какое будущее теперь ждет компанию в России.

Пока за рубежом пользователи обсуждают трогательность послания Кука, русскоязычные блогеры заранее стали шутить над гомофобами, которые вряд ли откажутся от своих гаджетов ради убеждений.

"Тим Кук, президент Эппла, заявил, "что горд быть геем". Ну пацаны, будете бойкотировать его продукцию?", - спрашивает главред радио "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"тим кук - гей. есть гомофобы, готовые избавиться от свежекупленного шестого айфона? готов принять в дар", - пишет @morkvo (орфография оригинала сохранена).

Неожиданно объектом насмешек стала компания Samsung, которая, по версии блогеров, не выдержит и попробует скопировать эту "идею" Apple.

"Глава Apple Тим Кук объявил, что он гей. Теперь мы ждем, когда глава Samsung объявит, что он гораааздо больше гей", - шутит @AksharPathak.

Угроза для бизнеса

Впрочем, многие вполне серьезно заявили о грядущем отказе от гаджетов Apple и угрозе для бизнеса.

"Тим Кук голубой. Всё, продажи Apple в России теперь упадут. Его не проконсультировали, что комингаут у нас не принят", - написал известный предприниматель Олег Тиньков (орфография оригинала сохранена).

Автор первого в России законопроекта против "пропаганды гомосексуализма" (впоследствии реализованного и на федеральном уровне), депутат петербургского Законодательного собрания Виталий Милонов не стал выступать против всей продукции Apple, ограничившись запретом на въезд в Россию для Тима Кука, передает агентство Flashnord.

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"Что он может нам привезти? Вирус Эбола, СПИД, гонорею? У них там у всех беспорядочные связи. Запретить въезд навсегда. […] Таким образом он повышает продажи", - цитирует агентство политика.

"Всем известно, что Тим Кук любит отдыхать в Рязани, а в Саратове он почти живет!", - шутят в ответ пользователи.

Активист движения "Божья Воля" Дмитрий Цорионов, более известный по прозвищу Энтео, со своей стороны, призвал сжигать гаджеты компании.

"Наше движение призывает граждан РФ избавляться от продукции компании Apple, сжигая ее и выкладывая в сеть видео с подписью #AppleGo2Hell. В будущем по наличию телефона или планшета Apple мы сможем легко выявлять неблагонадежных граждан", - пишет Энтео.

Чему удивляться?

Отдельный вопрос в том, стоит ли вообще так рьяно обсуждать заявление главы Apple. Тем более, что ориентация Тима Кука и так для большинства не была секретом.

"Глава Apple Тим Кук признался в гомосексуальности, управлении компанией Apple и наличии двух рук", - пишет Сергей Д.

Впрочем, недовольство вызвало, конечно, не только само заявление Кука.

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"Глава Apple: быть геем - подарок от бога. Да, это так, Тим. Ну и где же iPhone 6, который ты пообещал мне?!", - такая запись появилась в аккаунте TweetsofGod. Это сообщение собрало более 3 тыс. ретвитов или включений в "Избранное".