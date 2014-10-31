Британский минздрав предупреждает: выпивка калорийна

Правообладатель иллюстрации AP Image caption По насыщенности калориями на грамм веса алкоголь уступает только жиру

В качестве меры по борьбе с ожирением британские врачи предлагают указывать на бутылках с алкоголем, сколько в этом напитке содержится калорий.

К примеру, в бокале вина (250 мл) калорий столько же, сколько и в пончике – 200, а четыре пинты пива, выпитые за один вечер, по энергетической насыщенности равны двум с половиной котлетам.

Однако, как указывают медики, большинство людей не имеют об этом никакого представления.

Как заявила Джейн Эллисон, заместитель министра здравоохранения, ответственная за охрану здоровья населения, "огромные шаги" были предприняты для того, чтобы на продукты питания помещалась в обязательно порядке информация о содержащихся в них калориях, и теперь министерство решит, не сделать ли то же самое с алкогольными напитками.

Представители алкогольной индустрии заявили, что открыты к предложениям, однако подчеркнули, что гораздо важнее иметь на бутылках информацию о единицах алкоголя.

"Ни малейшего представления"

Великобритания находится в мировых лидерах по количеству людей с ожирением: 25% взрослого населения Соединенного Королевства принадлежит к этой категории.

Но на алкоголь, в отличие от продуктов питания, не распространяеся общеевропейское правило об указании калорий на этикетке, и теперь Европейская Комиссия рассматривает вопрос о том, не ввести ли его и для выпивки.

Проведенное Королевским обществом охраны общественного здоровья (RSPH) исследование показало, что британцы с энтузиазмом воспримут это новшество.

Как заявила Би-би-си исполнительный директор RSPH Ширли Крамер: "Это довольно поразительно: 80% взрослых не имеют ни малейшего представления о том, сколько калорий содержится в том, что они пьют, а если даже они и знают, то все равно сильно недооценивают их количество".

По ее мнению, новая мера может помочь не только в борьбе с ожирением, но и с чрезмерной выпивкой.

В ходе небольшого эксперимента, проведенного Королевским обществом в обычном пабе, те люди, которым сказали, сколько калорий они выпивают, употребили в результате на 400 калорий меньше.

Как полагают работники здравоохранения, 10% всех потребляемых британцами калорий поступает из алкогольных напитков.

По насыщенности калориями на грамм веса алкоголь уступает только жиру.

"Давно пора"

The Portman Group, представляющая производителей алкогольной и пивоваренной индустрии, заявила, что очень серьезно относится к последствиям алкогольного воздействия для здоровья и разместила информацию о содержании калорий в различных напитках на специальном вебсайте Drinkaware.

"Вместе с тем первостепенную важность для потребителей представляет информация о единицах алкоголя, а не о содержании калорий", - говорится в заявлении The Portman Group.

Однако представитель Национального форума по борьбе с ожирением Тим Фрай полагает, что властям давно пора предпринять что-то в связи с этим.

"Стакан светлого пива содержит столько же калорий, сколько небольшая порция еды, а если к нему еще и это самое блюдо добавить, то тогда большую часть максимальной дневной нормы по калориям можно считать выполненной", - заявил он.

Количество калорий:

Большой бокал вина (250 мл) 8% - 170 ккал

Большой бокал вина 14% - 230 ккал

Слабоалкогольный коктейль, алкопоп (275 мл) -170 ккал

Пинта пива 4% - более 180 ккал