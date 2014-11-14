Culture Club отменили концерты из-за болезни Боя Джорджа

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Бой Джордж весьма огорчен переносом тура, но обещает вернуться на сцену

Британская группа Culture Club отменила выступления в США и Британии из-за того, что их фронтмену Бою Джорджу, возможно, понадобится операция на гортани.

Группа новой волны, ставшая популярной в 1980-е годы, должна была дать первый после воссоединения концерт в субботу в Калифорнии.

Участники группы Culture Club не выступали вместе 12 лет.

У Боя Джорджа обнаружен полип в гортани, который необходимо удалить.

Сам певец говорит, что "хотел бы выступить на максимуме своих возможностей, но специалисты считают, что сейчас это невозможно".

Джордж сказал, что огорчен сообщением медиков и добавил: "Я сделаю все возможное для скорейшего выздоровления, чтобы вскоре увидеть всех своих поклонников".

Culture Club должны были дать 10 концертов в США, а потом выступать в Британии, начав с выступления в Глазго 1 декабря.

В заявлении группы говорится, что "отоларинголог не рекомендовал Джорджу петь, так как ему может потребоваться операция".

"Мы надеемся, что сможем перенести концерты на следующий год, а также надеемся на успешное разрешение проблем Джорджа", - говорится в заявлении Culture Club.

Этот концертный тур должен был стать первым, начиная с 2002 года, когда Бой Джордж, басист Майки Крейг, гитарист и клавишник Рой Хэй и барабанщик Джон Мосс прекратили совместные выступления.

Группа уже записала новый альбом –Tribes ("Племена"), который появится в продаже в начале следующего года.

Таким известным исполнителям, как Бьорк, Адель и Киту Урбану удалили полипы с голосовых связок.