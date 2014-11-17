Двууголка Наполеона продана за 1,9 млн евро

Правообладатель иллюстрации AFP Getty Images Image caption Шляпу, бывшую частью коллекции королевского дома Монако, увезут в Южную Корею

Южнокорейский коллекционер выложил 1,9 млн евро за одну из самых знаменитых шляп Наполеона Бонапарта - двууголку, в которой будущий император Франции был во время битвы при Маренго в 1800 году.

Позже эта шляпа была подарена ветеринару Наполеоновских конюшен.

Аукцион, на который были выставлены сотни предметов гардероба Бонапарта, проходил в городе Фонтенбло, известном в первую очередь тем, что там расположен великолепный дворец эпохи Возрождения, резиденция многих правителей Франции.

Королевская коллекция

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Коллекционер из Южной Кореи выложил за двууголку Наполеона почти 2 млн евро

До последнего времени самый узнаваемый элемент гардероба Наполеона принадлежал королевскому дому Монако, члены которого решили распрощаться с раритетами, чтобы профинансировать реставрацию дворца.

В свое время коллекцию создал князь Луи II, прапрадед нынешнего монарха, князя Альбера II.

Аукционный дом оценил шляпу в 300-400 тысяч евро, однако эксперты предполагали (и, как оказалось, небезосновательно), что двууголка уйдет по гораздо большей цене.

В результате обладателем шляпы стал коллекционер из Южной Кореи, заплативший за нее 1,5 млн евро. С учетом комиссионных сумма выросла до 1,9 млн евро.

Двууголка является одной из 19 шляп Наполеона, дошедших до нашего времени. За всю свою карьеру полководец сменил, по некоторым историческим данным, около 120 головных уборов.

Хотя двууголка была частью обычной военной формы той эпохы, Наполеон сделал ее "своей", надевая не вдоль, а поперек. Говорят, он делал это, чтобы быть заметнее на поле битвы.

В 1804 году Наполеон провозгласил себя императором и развязал войну с другими странами Европы, покорив большую часть континента. Однако впоследствии был побежден и в 1815 году был сослан на остров Святой Елены.