Бегемотов наркобарона Эскобара стерилизуют в Колумбии
В Колумбии ветеринары приступили к стерилизации бегемотов, разбежавшихся из частного зоопарка наркобарона Пабло Эскобара и затем расплодившихся на воле.
Большинство гиппопотамов, завезенных Эскобаром, продолжали жить в его поместье в северной провинции Антиокия и после смерти знаменитого преступника.
Бегемоты комфортно чувствовали себя в тропическом колумбийском климате, и с момента создания зоопарка популяция животных выросла до приблизительно 60 особей. Местные жители замечали их даже на большом расстоянии от владений Эскобара, которые сейчас пришли в запустение.
Дискуссия о том, как поступить с дикими животными, и можно ли их забить, продолжалась несколько лет. Некоторые колумбийцы жаловались, что бегемоты вытаптывают и съедают зерновые посевы.
Однако многие местные жители их любят и иногда приручают в качестве домашних питомцев.
Пять лет назад власти застрелили бегемота из имения Эскобара, и это решение вызвало настоящий скандал. Продолжать охоту за животными не стали.
Тем не менее, правительство считает, что бегемоты представляют угрозу общественной безопасности. Стерилизация животных финансируется за счет средств, изъятых у торговцев наркотиками.