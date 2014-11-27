Бегемотов наркобарона Эскобара стерилизуют в Колумбии

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Несколько бегемотов из поместья Эскобара были переданы в зоопарки

В Колумбии ветеринары приступили к стерилизации бегемотов, разбежавшихся из частного зоопарка наркобарона Пабло Эскобара и затем расплодившихся на воле.

Большинство гиппопотамов, завезенных Эскобаром, продолжали жить в его поместье в северной провинции Антиокия и после смерти знаменитого преступника.

Бегемоты комфортно чувствовали себя в тропическом колумбийском климате, и с момента создания зоопарка популяция животных выросла до приблизительно 60 особей. Местные жители замечали их даже на большом расстоянии от владений Эскобара, которые сейчас пришли в запустение.

Дискуссия о том, как поступить с дикими животными, и можно ли их забить, продолжалась несколько лет. Некоторые колумбийцы жаловались, что бегемоты вытаптывают и съедают зерновые посевы.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Имение Эскобара сейчас открыто для посещений

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Всего в поместье наркоторговца содержалось около 1900 диких животных

Однако многие местные жители их любят и иногда приручают в качестве домашних питомцев.

Пять лет назад власти застрелили бегемота из имения Эскобара, и это решение вызвало настоящий скандал. Продолжать охоту за животными не стали.

Тем не менее, правительство считает, что бегемоты представляют угрозу общественной безопасности. Стерилизация животных финансируется за счет средств, изъятых у торговцев наркотиками.