Запрет на работу без диплома: профнепригодность Думы?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жесткая привязка диплома к работе испугала блогеров

Новость о том, что с 2020 года российские власти могут запретить россиянам работать не по специальности, стала одной из самых обсуждаемых тем среды. Депутат профильного ведомства в течение дня опровергла новость, вызвавшую бурный отклик у российских пользователей, которые и после этого продолжили обсуждать тему.

"Коммерсант" в среду сообщил, что Госдума до конца 2014 года может принять законопроект, предусматривающий обязательное применение российскими работодателями профессиональных стандартов - требований к сотрудникам по уровню образования, стажу работы и набору умений.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Баталина спустя некоторое время вышла с опровержением ставшей источником несметных гневных и юмористических сообщений новости.

Инженеры, филологи, режиссеры российской политики

Как сообщал "Коммерсант", начать внедрение профстандартов планировалось именно с госсектора. Но в этом случае профнепригодны окажутся руководители сразу нескольких ключевых министерств и госкорпораций.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Долгие годы Сергей Шойгу работал на сибирских стройках

Глава министерства обороны России, в прошлом руководитель МЧС Сергей Шойгу в 1977 году закончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-строитель".

После окончания учебы, по информации РБК, Шойгу в течение 15 лет работал на масштабных сибирских стройках. В 1990 году он приехал в Москву, где ему предложили должность зампреда Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству.

Экс-министр обороны Анатолий Сердюков также не имел военного образования.

Бывший глава оборонного ведомства, сейчас проходящий свидетелем по делу о хищениях в Оборонсервисе, в 1984 году закончил Ленинградский институт советской торговли, после чего некоторое время работал заместителем заведующего секцией и заведующим секцией мебельного магазина в тогдашнем Ленинграде.

Владислав Сурков, которого считают главным идеологом Кремля и архитектором политической системы, выстроенной в России после прихода к власти Владимира Путина, учился в Московском институте стали и сплавов и в Московском институте культуры на факультете режиссуры массовых театрализованных представлений, но вузы не окончил.

В конце 1990-х годов Сурков стал магистром экономических наук, окончив Международный университет в Москве.

Первая специальность председателя Государственной думы Сергея Нарышкина, прошедшего Высшую школу КГБ, - инженер-радиомеханик, позднее спикер Думы получил специальность экономиста.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Игорь Сечин имеет высшее филологическое образование

А если посмотреть на российскую нефтяную промышленность, выяснится, что глава крупнейшей в России нефтяной госкомпании "Роснефть" Игорь Сечин тоже не имеет профильного образования.

Руководитель "Роснефти" - выпускник филфака Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова, имеет диплом филолога-романиста, преподавателя португальского и французского языков.

На пятом курсе Сечин отправился в командировку переводчиком в бывшую португальскую колонию Мозамбик, где шла гражданская война. В совет директоров "Роснефти" Сечин попал 10 лет назад.

"Если работать в России станет можно лишь по специальности диплома, то Сечину не позавидуешь. Ведь он - не нефтяник!", - напоминают в пародийном аккаунте МИД России.

Отраслевые ориентиры

"Коммерсант" напомнил, что в 2005 году портал Superjob выяснил, что около 55% пользователей работали не по специальности.

Эксперты признают, что в определенных отраслях жесткие требования при приеме на работу уже действуют, и в выработке дополнительных профессиональных стандартов нет нужды.

"В отдельных профессиях, безусловно, нужно наличие диплома, например, врача или сталевара. А в ряде профессий, например, творческих, мне представляется, этот вопрос во многом будет зависеть от решения профсообщества, в том числе нужны ли эти стандарты и насколько жесткими они должны быть", - высказал мнение первый зампредседателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Российское министерство связи и массовых коммуникаций почти сразу выступило против принятия обязательных профессиональных стандартов для работников СМИ.

По словам заместителя главы Минкомсвязи Алексея Волина, ведомство изначально договаривалось с разработчиками профстандартов, что они не будут носить обязательного характера, а станут скорее ориентирами как для отрасли, так и системы образования.

Кому какой диплом?

Правообладатель иллюстрации twitter

, пишет пользователь Wylsacom.

"И все же понимают, что это АТАКА НА ВЕНЕДИКТОВА с его дипломом учителя?)", - вопрошает в "Твиттере" пользователь Сир Царапка, видя в неподтвердившейся инициативе Госдумы продолжение нападок на "Эхо Москвы".

"Госдума может запретить работать по специальности без диплома. Первым делом надо разогнать саму Госдуму, где ни у кого нет диплома депутата", - словно в подтверждение пишет блогер Дядюшка Шу.

"Радует только одно - по новому закону Дмитрий Киселев тоже не сможет больше работать на телевидении (он филолог по образованию)", - пишет юзер Русский репетиторъ.

"Госдума запретит работать не по специальности. Спрос на дипломы трендсеттеров, креаторов и смм-гуру резко возрос", - иронично отзывается пользователь @morketolog.

"Эх, золотые времена могут наступить для чёрного рынка дипломов, и всё благодаря депутатам Госдумы", - вспоминает практику продажи дипломов в 90-е годы пользователь Владислав Наганов.