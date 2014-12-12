Киноплакаты нуар – цветное отражение "черного кино"

Правообладатель иллюстрации Eddie Muller Image caption Главную роль в фильме "Гильда" (1946) сыграла самая популярная секс-дива классической эры нуар Рита Хэйуорт. Художник Борис Гринсон нарочито одел ее в платье телесного цвета: издалека она кажется обнаженной.

Film Noir, или "черное кино", – сложившийся в 40-50-е годы голливудский жанр – дал миру немало шедевров и вошел в историю кино. Новая книга "Art Noir. Плакаты и графика классической эры кино нуар" исследует киноплакаты этого жанра.

"Нуар" – по-французски "черный". Термин был введен французскими кинокритиками в 1946 году и с тех пор прочно, без перевода, прижился и в англоязычном, а потом и в русском киноведении.

Нуар считается в первую очередь криминальным жанром. А криминальное кино, как правило, - эдакий второсортный жанр, непритязательная "кинушка", проходящая, как это принято говорить в том же Голливуде, по категории "Б".

Европейское вливание

Правообладатель иллюстрации Eddie Muller Image caption Если Рита Хэйуорт - главная секс-дива нуар, то главный мужской секс-символ жанра - Хамфри Богарт. В фильме Уильяма Уайлера "Часы отчаяния" (1955) - экранизации одноименного романа Джозефа Хейса - Богарт сыграл одну из своих последних ролей.

Граница между кино коммерческим и авторским в довоенные и первые послевоенные годы была очень условной. Осознание ужасов Второй мировой войны отобрало у зрителя вскормленные довоенной "фабрикой грез" иллюзии и принесло с собой жесткое, нередко циничное и даже жестокое осознание действительности.

На изменившееся мироощущение наложилась и изменившаяся эстетика. В 30-40-е годы, скрываясь от преследований нацистов, в Голливуд влилась целая плеяда европейских, в первую очередь немецких режиссеров и актеров: Эрнст Любич, Марлен Дитрих, Фриц Ланг, Йозеф фон Штернберг, Уильям Уайлер (Вильгельм Вайлер), Билли Уайлдер (Самюэль Вилдер). Эти режиссеры привнесли ранее невиданную в американском кино яркую, резкую визуальность немецкого киноэкпрессионизма.

Литература нуар

Правообладатель иллюстрации Eddie Muller Image caption Один из первых и самых знаменитых образцов жанра - "Мальтийский сокол" (1941) - экранизация романа Дэшилла Хэммета. Фильм - режиссерский дебют великого Джона Хьюстона. В главной роли - опять Хамфри Богарт.

Параллельно в американской литературе стал развиваться roman noir – мрачные безысходные криминальные романы, главными героями которых были не столько сыщики, как это было принято в традиционных детективах, сколько жертвы, подозреваемые, а то и сами преступники. Герой противостоял системе, которая была не менее порочна, чем сам преступный мир.

И хотя термин "нуар" по отношению к литературе стал применяться уже после появления кинонуара, именно эти книги (их еще называли "крутыми"- hardboiled) – романы Джеймса Кейна, Корнелла Вулрича, Дэшила Хэммета, Рэймонда Чандлера, Элмора Леонарда - и стали литературной основой кинонуара.

Цветное или черно-белое

Правообладатель иллюстрации Eddie Muller Image caption Богарт и Лорен Бэкалл были самой "горячей" парой Голливуда 40-х годов. Классический фильм-нуар режиссера Говарда Хокса по одноименному роману Рэймонда Чэндлера "Глубокий сон" (1946) - их вторая совместная работа. Богарт был на 25 лет старше Бэкалл, к тому же женат, и развивавшийся во время съемок фильма их роман взорвал Голливуд.

Эти фильмы называли "черными" не только из-за их мрачного содержания. Хотя цветное кино уже вовсю существовало с 30-х годов, нуар в большинстве своем оставался принципиально черно-белым: контрастная игра света и тени придавала им не только столь необходимую по условиям игры зловещую образность, но и стиль. Именно этот стиль – главное, что отличало кинонуар, и главное, что сделало эти фильмы непреходящей ценностью в истории кино.

Удивительно при этом, что афиши, плакаты этих фильмов – красочные, яркие, броские, призванные привлечь зрителя обликом мужественных мужчин и сексуально притягательных женщин.

Автор книги Эдди Миллер, основатель и президент "Фонда кинонуар", собрал под одной обложкой 350 наиболее ярких образцов жанра.

С любезного разрешения издательства Duckworth предлагаем вашему вниманию несколько наиболее интересных образцов киноплакатов фильмов-нуар с комментариями автора.

Правообладатель иллюстрации Eddie Muller Image caption Творчество великого Хичкока далеко не укладывается в рамки нуар, но "В случае убийства набирайте "М" (1954) относится к классике жанра. Хичкок сам - автор дизайна плаката. Он убрал из руки героини Грейс Келли ножницы, которыми она убивает подосланного к ней наемного убийцу, чтобы не выдавать зрителю исход фильма.

Правообладатель иллюстрации Eddie Muller Image caption "Я был коммунистом для ФБР" - редкий для нуар случай обращения к политике. В основе фильма - подлинная судьба Мэтта Светича, который по заданию ФБР внедрился в работу организации Компартии США в Питтсбурге. Пропагандистский антисоветский фильм - характерный артефакт эры маккартизма и "красной угрозы".

Правообладатель иллюстрации Eddie Muller Image caption "Письмо" (1940) - еще один классический нуар Уильяма Уайлера - экранизация одноименной пьесы Сомерсета Моэма. Фильм почти полностью построен на исполнительнице главной роли Бетт Дэвис - одной из величайших актрис в истории Голливуда.

Правообладатель иллюстрации Eddie Muller Image caption "Вы и Роберт Монтгомери разгадаете тайну этого убийства вместе!" - гласит афиша фильма "Леди в озере" (1947). Несмотря на столь громкое обещание режиссер и исполнитель главной роли Роберт Монтгомери в кадре почти не появляется. В фильме применен новаторский по тем временам прием - все действие мы видим с точки зрения героя, его глазами.