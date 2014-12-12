Киноплакаты нуар – цветное отражение "черного кино"
Film Noir, или "черное кино", – сложившийся в 40-50-е годы голливудский жанр – дал миру немало шедевров и вошел в историю кино. Новая книга "Art Noir. Плакаты и графика классической эры кино нуар" исследует киноплакаты этого жанра.
"Нуар" – по-французски "черный". Термин был введен французскими кинокритиками в 1946 году и с тех пор прочно, без перевода, прижился и в англоязычном, а потом и в русском киноведении.
Нуар считается в первую очередь криминальным жанром. А криминальное кино, как правило, - эдакий второсортный жанр, непритязательная "кинушка", проходящая, как это принято говорить в том же Голливуде, по категории "Б".
Европейское вливание
Граница между кино коммерческим и авторским в довоенные и первые послевоенные годы была очень условной. Осознание ужасов Второй мировой войны отобрало у зрителя вскормленные довоенной "фабрикой грез" иллюзии и принесло с собой жесткое, нередко циничное и даже жестокое осознание действительности.
На изменившееся мироощущение наложилась и изменившаяся эстетика. В 30-40-е годы, скрываясь от преследований нацистов, в Голливуд влилась целая плеяда европейских, в первую очередь немецких режиссеров и актеров: Эрнст Любич, Марлен Дитрих, Фриц Ланг, Йозеф фон Штернберг, Уильям Уайлер (Вильгельм Вайлер), Билли Уайлдер (Самюэль Вилдер). Эти режиссеры привнесли ранее невиданную в американском кино яркую, резкую визуальность немецкого киноэкпрессионизма.
Литература нуар
Параллельно в американской литературе стал развиваться roman noir – мрачные безысходные криминальные романы, главными героями которых были не столько сыщики, как это было принято в традиционных детективах, сколько жертвы, подозреваемые, а то и сами преступники. Герой противостоял системе, которая была не менее порочна, чем сам преступный мир.
И хотя термин "нуар" по отношению к литературе стал применяться уже после появления кинонуара, именно эти книги (их еще называли "крутыми"- hardboiled) – романы Джеймса Кейна, Корнелла Вулрича, Дэшила Хэммета, Рэймонда Чандлера, Элмора Леонарда - и стали литературной основой кинонуара.
Цветное или черно-белое
Эти фильмы называли "черными" не только из-за их мрачного содержания. Хотя цветное кино уже вовсю существовало с 30-х годов, нуар в большинстве своем оставался принципиально черно-белым: контрастная игра света и тени придавала им не только столь необходимую по условиям игры зловещую образность, но и стиль. Именно этот стиль – главное, что отличало кинонуар, и главное, что сделало эти фильмы непреходящей ценностью в истории кино.
Удивительно при этом, что афиши, плакаты этих фильмов – красочные, яркие, броские, призванные привлечь зрителя обликом мужественных мужчин и сексуально притягательных женщин.
Автор книги Эдди Миллер, основатель и президент "Фонда кинонуар", собрал под одной обложкой 350 наиболее ярких образцов жанра.
С любезного разрешения издательства Duckworth предлагаем вашему вниманию несколько наиболее интересных образцов киноплакатов фильмов-нуар с комментариями автора.