Малале Юсуфзай вручили Нобелевскую премию мира

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Малала Юсуфзай и Кайлаш Сатиартхи на церемонии вручения Нобелевской премии мира

Активистка из Пакистана Малала Юсуфзай, которая борется за право на образование для мусульманских девушек, и защитник прав детей из Индии Кайлаш Сатиартхи разделили Нобелевскую премию мира на церемонии в Осло.

Накануне вручения премии Малала рассказала в интервью Би-би-си, что занялась бы политической карьерой, если бы это послужило на пользу ее стране.

Малала, пережившая покушение экстремистов-талибов, сказала, что мечтает однажды стать премьер-министром Пакистана.

В свою очередь Кайлаш Сатиартхи заявил, что премия мира открывает для него "огромные возможности".

Юсуфзай и Сатиартхи получили высокую награду из рук председателя Норвежского Нобелевского комитета Турбьерна Ягланда в присутствии короля Норвегии Харальда V.

Несгибаемая девушка

17-летняя Малала Юсуфзай вела кампанию за образование пакистанских девушек, когда в октябре 2012 года экстремисты-талибы совершили на нее нападение. Она получила тяжелое пулевое ранение в голову и после операции в Великобритании осталась в этой стране.

Малала стала самым юным лауреатом в истории Нобелевской премии. После церемонии вручения она выступила перед собравшимися, рассказав о своей деятельности и планах на будущее.

Заслуга 60-летнего Кайлаша Сатиартхи из Индии заключается в том, что он спас десятки тысяч детей, трудившихся на опасных производствах. Его жизни не раз угрожали, а двое его коллег были убиты.

В формулировке Нобелевского комитета говорится, что Юсуфзай и Сатиартхи совместно награждаются Нобелевской премией мира 2014 года "за их борьбу против попрания прав детей и молодых людей и за права всех детей на образование"

Лауреаты разделят пополам наградной фонд в размере 1,4 млн долларов.

Члены комитета отметили также особую важность того, что мусульманка и индуист объединили силы в общей борьбе против экстремизма и за образование детей.