Суд в Аргентине наделил орангутана правами человека

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сандре явно неприятно, что за ней наблюдают посетители зоопарка в Буэнос-Айресе

Суд в Аргентине постановил, что застенчивая самка орангутана, содержащаяся последние 20 лет в зоопарке Буэнос-Айреса, обладает некоторыми правами, присущими человеку.

Защитники обезьяны требовали признать за орангутаном Сандрой некоторые права человека и на этом основании освободить ее из неволи.

Если решение судьи не будет оспорено, обезьяну переведут в заповедник в Бразилии, где она сможет жить в условиях большей свободы.

Что если не только человек может быть личностью?

В основе правовой коллизии лежит вопрос о том, является ли животное "вещью" или "личностью".

В декабре суд в штате Нью-Йорк отклонил аналогичное требование об освобождении из неволи шимпанзе, посчитав, что оно является собственностью своего владельца.

Юристы из аргентинской Ассоциации профессиональных адвокатов за права животных доказывали, что в философском смысле Сандра является личностью, пусть и не человеческой.

Как "нечеловеческая личность", обезьяна страдает от незаконного лишения свободы.

В ноябре они подали жалобу об освобождении орангутана, требуя прекратить "неоправданное заточение животного, вероятно обладающего когнитивными способностями".

Как цитировала одного из защитников животного Пауля Буомпадре газета Nacion, "это откроет путь на волю не только для человекообразных обезьян, но и для иных высокоразвитых животных, которые несправедливо и произвольно лишаются свободы в зоопарках, цирках, аквапарках и научных лабораториях".

Аргентинские судьи несколько раз отклоняли жалобу, но в конце концов прислушались к доводу о том, что Сандра обладает некоторыми правами, подлежащими защите.

Сандра родилась в 1984 году в зоопарке в Германии, а в сентябре 1994 ее привезли в Буэнос-Айрес.

Выставленная на всеобщее обозрение в вольере, она не раз пыталась скрыться от людских глаз.

В случае если решение суда не будет пересмотрено, обезьяну переселят в частный заповедник в Бразилии, где она сможет жить в менее стесненных условиях.