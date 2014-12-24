Скандальный фильм "Интервью" появился в интернете

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Посмотреть "Интервью" можно будет примерно в 300 кинотеатрах США, а также онлайн по всему миру

Разозливший власти Северной Кореи комедийный фильм "Интервью" кинокомпании Sony Pictures появился в интернете.

Ленту о вымышленном покушении на лидера КНДР Ким Чен Ына разместили на специально созданном для него сайте - seetheinterview.com, а также в YouTube и сервисах Google и Microsoft. Однако пока что это возможность доступна легально лишь на территории США.

В то же время поступают сообщения о том, что лента уже появилась на торрентах и пиратских сайтах.

Стоимость просмотра киноленты составит 5,99 долларов для единовременного просмотра или 14,99 долларов в случае покупки.

Ранее Sony Pictures сообщила, что выпустит комедию 25 декабря в ограниченный прокат. Посмотреть фильм можно будет примерно в 300 американских кинотеатрах.

Решение кинокомпании приостановить выпуск фильма подверглось серьезной критике со стороны американской общественности, в том числе президента Барака Обамы.

Приверженность свободе слова

"Sony изначально планировала выпустить фильм на какой-то платформе. Переговоры с сервисами начались в прошлую среду, а в прокат фильм выйдет в четверг примерно в 300 кинотеатрах, не принадлежащих крупным киносетям", - говорится в сообщении главы Sony Pictures Майкла Линтона.

Он отметил, что выпуском картины компания подчеркивает свою приверженность свободе слова.

В фильме "Интервью" рассказывается о том, как два американских журналиста, которых играют Джеймс Франко и Сет Роген, добиваются интервью с Ким Чен Ыном. Однако ЦРУ, узнав об этом, обращается к журналистам с идеей убить северокорейского лидера.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Главные роли в картине исполнили Джеймс Франко и Сет Роген

Подобный выпуск картины – явление для Голливуда нечастое. Как правило, крупные киностудии перед выпуском фильма на цифровых носителях некоторое время показывают его в кинотеатрах, чтобы получить максимальную прибыль.

Sony Pictures ранее отозвала фильм из-за угроз со стороны хакеров, которые выложили в общий доступ личную переписку руководства компании и персональные данные сотрудников.

Власти Северной Кореи отрицают какую-либо причастность к кибератакам на Sony, однако они резко раскритиковали эту картину и с похвалой отозвались о хакерской атаке.

Первоначально планировалось, что новая комедия выйдет на экраны трех тысяч кинотеатров 25 декабря.