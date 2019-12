Незаменимые рок-гитаристы - от Мика Тейлора до Слэша

Правообладатель иллюстрации Rex Features Image caption Рок-сцена - это испытание не только музыкального дарования, но и характера

40 лет назад Мик Тейлор ушел из Rolling Stones на пике популярности группы. Он был не единственным гитаристом, приведшим свой коллектив к славе, а затем его покинувшим, подчеркивает корреспондент BBC Culture.

Мик Тейлор покинул Rolling Stones в декабре 1974 года. В следующие несколько десятилетий его примеру последовали еще несколько человек, в том числе Джо Перри, Слэш и Джон Фрушанте. Все они были талантливыми соло-гитаристами, и все добровольно ушли из знаменитых коллективов в расцвете их славы.

Многие фанаты Rolling Stones считают эпоху Тейлора лучшей в истории группы. 20-летний гитарист играл в Лондоне с еще одной легендой, Джоном Мейоллом, когда его переманили Stones – чтобы заменить Брайана Джонса, которого выгнали в 1969 году и который был позже найден мертвым в собственном бассейне. Тейлора бросили сразу в полымя: он дебютировал на бесплатном концерте в лондонском Гайд-парке, куда пришло четверть миллиона слушателей. Потом он поехал с группой в печально известный североамериканский тур 1969 года, где был записан живой альбом Get Yer Ya-Ya's Out! - но поездка омрачилась трагическим инцидентом на концерте в Альтамонте, когда одного из зрителей убил охранник, член байкерской группировки "Ангелы ада".

С Тейлором были записаны классические альбомы: Let it Bleed, Sticky Fingers и Exile on Main Street. "Некоторые считают, что это был лучший состав из всех существовавших", - сказал однажды Мик Джаггер. Но проведя в Stones пять лет, Мик Тейлор распрощался с группой и об этом не жалел. В те годы он ощущал себя мальчишкой среди пресыщенных ветеранов, да еще и пристрастился к героину, когда у Rolling Stones начался декадентский период. "Я почувствовал, что с меня достаточно", - сказал он позже, хотя его последующие проекты оказались несопоставимы по коммерческим масштабам. Останься Тейлор в группе, он скорее всего стал бы мультимиллионером. Но он уверял, что поступил правильно. "Вопрос о том, жалею ли я, что ушел из Rolling Stones, неправильный. Куда сложнее ответить на другой: жалею ли я, что туда пришел?" - философствовал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Ронни Вуд и Мик Тейлор в 2013 году: многие считают, что с Тейлором Rolling Stones были лучше

Судя по всему, уход Тейлора стал для остальных тяжелым ударом. И Джаггер, и Кит Ричардс не скрывали восхищения его талантом. Его даже позвали принять участие в турне 2013 года. Судьбоносное решение гитариста в 1974 году привело к одной из самых неожиданных смен состава в истории рок-музыки, и никто не заикался о "творческих разногласиях" - обычно под таким соусом неугодного музыканта выставляют за дверь.

Без сожалений

В 1979 году примеру Тейлора последовал Джо Перри. Он взял свою гитару и ушел домой, поссорившись со Стивеном Тайлером во время записи альбома Aerosmith с подходящим названием Night in the Ruts ("Ночь в канаве"). Тайлер и глазом не моргнул, записав остаток диска с разными сессионными музыкантами. А ведь именно связка Тайлер-Перри позволила Aerosmith собирать стадионы в 1970-х, когда были созданы самые разные хиты – от Walk This Way до удачного кавера битловской Come Together. Уйдя на вольные хлеба, Перри выдал три альбома с группой The Joe Perry Project, и лишь потом они с Тайлером вновь помирились.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Уход Слэша диктовался бизнес-логикой

А вот в конфликте Акселя Роуза и Слэша из Guns N' Roses речь о мире уже вряд ли зайдет. В начале 1990-х дела у рокеров из Лос-Анджелеса шли неплохо: публике понравился альбом Appetite for Destruction и состоящий из двух частей диск Use Your Illusion. Слэш, чей незабываемый рифф лег в основу главного хита группы, Sweet Child O' Mine, устал ждать, когда Роуз соберется записать следующий альбом, и в 1996 году хлопнул дверью. Слэш считал, что Роуз попытался дистанцироваться от остальных участников группы: он выгнал барабанщика Стивена Адлера, постоянно опаздывал на концерты и требовал себе авторских прав на название коллектива. Без Слэша Роуз выпустил лишь один диск, но ни разу не пытался позвать гитариста обратно.

Недовольство Слэша было вызвано бизнес-логикой. А вот у Джона Фрушанте, ушедшего из Red Hot Chili Peppers, пожалуй, был обратный случай. В 1991 году альбом Blood Sugar Sex Magik вывел панко-фанковый коллектив в мейнстрим: по миру было продано более 13 млн копий диска. Но этот взлет к звездной славе тревожил Фрушанте, и он неожиданно ушел из квартета в 1992 году. "Слишком высоко, слишком далеко и слишком быстро нас занесло", - так он позднее попытался объяснить свое решение. Он страдал от наркозависимости и психических проблем. В 1997 году он вернулся в группу, но вновь покинул ее в 2007-м.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Джон Фрушанте не вынес испытания рок-славой

Обстоятельства обоих его уходов остаются довольно туманными, но факт остается фактом: РХЧП записали свою лучшую музыку именно с его участием. Многие поклонники группы больше всего любят альбомы, на которых играет Фрушанте: уже упоминавшийся Blood Sugar Sex Magik и Californication, выпущенный в 1999 году.

То же самое можно сказать и о Перри, Слэше и – пожалуй, в первую очередь – о Мике Тейлоре. После его ухода Rolling Stones продолжили успешно существовать и даже записали пару великих альбомов, но Тейлор всегда будет стоять в истории коллектива особняком: он по своей воле бросил работу мечты.

Грег Кот – музыкальный критик американской газеты Chicago Tribune.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.