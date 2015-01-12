Суд в Египте оправдал геев, обвиняемых в разврате в бане

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Обвиняемые прятали лица в здании суда

Суд в Египте оправдал 26 мужчин, арестованных в прошлом месяце, подозреваемых в занятиях однополым сексом в городской бане.

Процесс над ними начался в рамках кампании египетских властей против гомосексуализма.

Полиция получила сигнал, что в бане проходят гомосексуальные оргии. Полиция и активисты выволокли мужчин голыми на улицу. Против них было возбуждено дело о разврате, непристойном поведении и богохульстве.

Хотя гомосексуальность официально не является преступлением в Египте, геи в этой стране постоянно подвергаются дискриминации, указывают СМИ.

Суд состоялся в понедельник в Каире. В здание суда обвиняемые вошли, закрывая лицо свитерами.

Пятерых из них – владельца бани и четырех сотрудников – судили за "организацию оргии для мужчин-гомосексуалистов" за деньги. Остальные обвинялись в занятии развратом и "непристойных актах в публичном месте".

Законный вердикт

Джон Макманус, корреспондент Би-би-си по социальным вопросам, подчеркивает, что занятие однополым сексом в Египте не преследуется по закону. Однако Международная ассоциация сексуальных меньшинств напоминает, что термин "разврат" часто используется властями для принятия жестких мер против гей-сообщества.

Наиболее часто подобные обвинения рассматриваются во время процессов, связанных с проституцией, однако последние законы уравняли термины "проституция" и "разврат".

Гомосексуальность остается в Египте общественным и религиозным табу. Однако Египет - не единственная страна, где однополый секс наказывается, хотя и не считается противозаконным.

Когда судья огласил оправдательный приговор, в зале раздался радостный возглас, идущий от семей обвиняемых.

"Они разрушили наши жизни. Но Бог спас нас", - сказал один из участников процесса агентству АП.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption За последние полтора года как минимум 150 человек были арестованы по обвинению в организации разврата

Адвокат обвиняемых заявил: "Вердикт суда точно отражает букву закона, и мы ожидали именно такого решения".

"Однако права этих людей будут восстановлены только тогда, когда к суду будут привлечены те, кто раздул это дело и кто оскорбил достоинство этих людей", - подчеркнул он.

Некоторые из участников процесса сообщили, что планируют подать судебный иск против телеведущей Моны аль-Ираки, которая утверждала, что это она инициировала полицейскую облаву в бане.

Несколькими днями позже она обнародовала кадры облавы с комментарием, что она предотвращает массовые извращения и распространение СПИДа в Египте.

Корреспондент Daily Telegraph Луиза Лавлак также привела свидетельства адвокатов, что один из обвиняемых подвергся изнасилованию во время полицейского расследования.

Оправдательный приговор был вынесен менее чем через месяц после подачи апелляции по другому делу, когда восемь мужчин обвинялись в съемке однополой свадьбы.

Активисты говорят, что последние полтора года египетские власти ведут наступление на гей-сообщество.

За это время как минимум 150 мужчин были арестованы по обвинению в организации разврата, сообщает базирующая в Каире организация "За личные права человека".