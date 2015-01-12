Десять фильмов, которые нужно посмотреть в 2015 году

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Фильм о Церкви саентологии пока не имеет названия. С ним работают юристы

Новый год – новые фильмы. В обзор, подготовленный BBC Culture, вошли десять заслуживающих внимания картин, выходящих в прокат в ближайшие месяцы.

Поклонников жанров семейной драмы, политического триллера, научной и ненаучной фантастики, экстравагантных кинематографических эскапад в духе Феллини, а также большого документального кино ждет немало интересного.

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Документальный фильм о саентологии. Пока без названия

Американский кабельный телеканал HBO нанял 160 адвокатов, которые должны досконально изучить новый документальный фильм Алекса Гибни, При этом они должны уложиться в срок до премьеры картины на кинофестивале американского независимого кино "Сандэнс" в конце января. Чем вызваны эти меры предосторожности? Гибни, получивший премию "Оскар" за фильм "Такси на темную сторону", обратил свое внимание на Церковь саентологии, скандально известную религиозную организацию, к числу именитых последователей которой принадлежат Том Круз и Джон Траволта. Основным источником информации для фильма послужила книга-разоблачение Лоуренса Райта "Стремление к чистоте: Саентология, Голливуд и тюрьма веры". Книга стала поводом к такому количеству судебных тяжб, что британские издатели, в конце концов, отказались ее публиковать. Когда и если документальный фильм выйдет в прокат, можно ожидать, что на улицах перед кинотеатрами разыграются столь же бурные сцены, что и на экране. (По некоторым данным, фильм будет называться так же, как книга лауреата Пулитцеровской премии Лоуренса Райта: "Стремление к чистоте" - Ред.)

"Оно последует за тобой"

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Одним из главных и неожиданных откровений фестивальной страды 2014 года стала картина "Оно последует за тобой". Это, по сути дела, малобюджетный фильм ужасов, но он настолько умно сделан, обладает такой необыкновенной атмосферой и так стильно снят, что удостоился хвалебных откликов со стороны критиков, которые, как правило, презирают фильмы о монстрах, равно как и их поклонников. "Оно...", обладающее сейчас 100-процентным рейтингом одобрения популярнейшего сайта о кинематографе Rotten tomatoes, - это заставляющая вставать волосы дыбом притча о 19-летней девушке из пригорода, которую преследует некий сверхъестественный хищник. Единственный способ спасения для нее - секс. Во время полового акта хищник переключает внимание на партнера героини и начинает преследовать его. Жутковатый фильм Дэвида Роберта Митчелла заставляет зрителей обсуждать вторые смыслы и операторскую работу, а также с опаской оглядываться через плечо.

"Из машины"

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Алекс Гарлэнд писал романы, прежде чем приняться за киносценарии. После этого он написал сценарии к фильмам "Пекло" и "28 дней спустя" своего старого знакомого режиссера Дэнни Бойла (который ранее поставил фильм "Пляж" по одноименному роману Гарлэнда – ред.), а также адаптировал для кинематографа роман Кадзуо Исигуро "Не отпускай меня". Он дебютировал как сценарист и режиссер в одном лице с еще более сложной в философском смысле картиной в жанре научной фантастики. Действие происходит в недалеком будущем. Главный герой, наивный компьютерный программист, которого играет Донал Глисон, в доме IT-магната и затворника Оскара Айзекса встречает обворожительную женщину-робота. Роль экспериментальной модели из области искусственного разума, обладающей способностью ходить и говорить, играет Алисия Викандер. Кто или что оказывается более человечным – машина или ее создатель? Викандер, которая также играет в картине "Заветы юности", суждено стать звездой международного масштаба в ближайшие месяцы.

"№ 44"

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Основанный на удостоенном литературных премий детективном романе Тома Боба Смита, который в свою очередь взял за основу историю действительно существовавшего убийцы-маньяка советской поры (предположительно "ростовского потрошителя" Андрея Чикатило– Ред.), мрачный заговорщицкий триллер Дэниэля Эспиносы ведет зрителя за агентом русской службы безопасности, расследующим серию убийств детей. Дело осложняется еще и тем, что коммунистические власти СССР отказываются признавать, что подобного рода убийства могут совершаться при их режиме. Главную роль (офицера МГБ Льва Демидова - Ред.) исполняет Том Харди. Его партнерами по картине выступают Гари Олдмэн, Нуми Рапас, Венсан Кассель и Пэдди Консидайн. Таким образом, трудно представить себе, что какой-либо другой фильм 2015 года соберет больше исполнителей, способных своей напряженной игрой запугать зрителя буквально до паралича.

"Вдали от безумной толпы"

Почти 50 лет фильм Джона Шлезингера "Вдали от безумной толпы" оставался эталонной экранизацией страстного романа Томаса Харди. Но скоро этому может прийти конец. Новую версию прочтения книги в кино поставил один из основателей авангардного кинематографического движения "Догма 95" Томас Винтерберг, чей предыдущий фильм "Охота" несет на себе печать присущего произведениям Харди чувства тяжкой несправедливости. Сценарий написал Дэвид Николлс, чей роман-бестселлер "Один день" был создан под влиянием одной строчки из "Тэсс из рода д’Эрбервиллей" Томаса Харди. Гордую и независимую Батшибу Эвердин играет Кери Маллиган. Роли троих мужчин ее жизни исполняют Майкл Шин, Том Старридж и Маттиас Шенэртс (фильм "Ржавчина и кость").

"Дневник Камакуры"

Фильмы Хирокадзу Корээда очаровывают зрителя постепенно. "Пешком-пешком", "Я хочу" и вышедший в прошлом году "Отец и сын" - это сдержанные, человечные и увлекательные маленькие драмы, в которых куда больше тихих разговоров, чем шокирующих событий. Медленно, но верно, однако, вы начинаете осознавать, что мало кто сумел передать разрывающие сердце потрясения семейной жизни с таким опустошающим проникновением в суть вещей и с такой честностью, как этот японец. Новая картина Хирокадзу Корээда основана на серии комиксов-манга Акими Есиды "Дневник, написанный в городке у моря" об отношениях четырех сестер, живущих в доме, унаследованном от покойной бабушки.

"Перерыв на бездумье"

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Почти документальная хроника жизни, протекающей на улицах Нью-Йорка, фильм "Перерыв на бездумье" - это уже третья полновесная драма от Орена Мовермана, небезразличного к социальным проблемам режиссера фильмов "Посланник" и "Бастион". На главную роль – из всех возможных вариантов – был выбран не кто иной, как Ричард Гир. Он играет бездомного, который надеется восстановить отношения с дочерью (Джена Мэлоун). Более того, Гир так основательно избавился от присущего ему лоска, что это позволило актеру свободно общаться с ничего не подозревающими жителями Нью-Йорка, пока Моверман снимал их скрытой камерой. Ни у кого не возникло даже малейших подозрений, что они говорят с живой легендой Голливуда.

"Сент-Джеймс плейс"

В настоящий момент официальное название этого фильма звучит как "Шпионский триллер времен холодной войны без названия". Но какое бы название в конце концов не получила картина, новая работа Стивена Спилберга должна стать настоящим наслаждением. Звездой фильма является Том Хэнкс, который исполняет роль адвоката, на которого была возложена задача добиться возвращения на родину американского пилота, сбитого над СССР в 1960 году. Еще более интригует тот факт, что это первый фильм, снятый Спилбергом после выхода ленты "Линкольн" в 2012 году, а сценарий для картины написан братьями Коэнами (чья голливудская сатира "Аве, цезарь" находится в производстве). При удачном стечении обстоятельств фильм станет изящной комбинацией из всего лучшего, что присуще авантюрной картине-погоне Спилберга в стиле 1960-х годов "Поймай меня, если сможешь" и шпионской комедии Коэнов "После прочтения сжечь".

(Герой Тома Хэнкса – реально существовавший адвокат Джеймс Б. Донован (1916 – 1970), ветеран Второй мировой войны. Донован участвовал в подготовке Нюренбергского процесса, а позже вел переговоры с властями Советского Союза об обмене сбитого американского летчика Гэри Френсиса Пауэрса на советского разведчика Рудольфа Абеля. Он также достиг соглашения с кубинским лидером Фиделем Кастро об освобождении захваченных в плен участников операции в Заливе свиней. – Ред.)

"Ранние годы"

Паоло Соррентино долго был одним из наиболее почитаемых итальянских режиссеров, благодаря его темпераментным, красивым, но мрачным драмам "Последствия любви", "Друг семьи" и "Изумительный". Но предыдущий фильм маэстро - "Великая красота", снятый в 2013 году, вознес его на новую ступень славы. Великолепная отсылка к "Сладкой жизни" Феллини выиграла премии "Оскар" и БАФТА в номинации "лучший фильм на иностранном языке". А с учетом калибра актерского состава "Ранние годы" имеют все шансы стать еще более успешным фильмом. В создании второго фильма Соррентино на английском языке принимали участие Майкл Кейн и Пол Дано, один играет роль композитора, а другой – кинорежиссера, которые проводят отпуск в Альпах. В фильме снимаются такие звезды как Рейчел Вайс, Харви Кейтель и Джейн Фонда.

"Звездные войны: Эпизод VII – Пробуждение силы"

Правообладатель иллюстрации Lucasfilm

2015-й станет великим годом для долгоиграющих франшиз блокбастеров: выйдут новый фильм о Джеймсе Бонде (который, как и "Координаты Скайфолл", будет снят Сэмом Мендесом), перезапущенный "Терминатор" (снова с Арнольдом Шварценеггером – Ред.) и четвертый "Парк Юрского периода" под названием "Мир Юрского периода". Но фильмом, от которого действительно должны потечь слюнки у фанатов этого жанра, станет новый эпизод "Звездных войн", действие которого разворачивается через много лет после событий, описанных в картине "Возвращения Джедая". Несколько ветеранов оригинальной трилогии вернутся в свои истребители-звездолеты X-Wing, включая Харрисона Форда, Керри Фишер и Марка Хэмилла. Но, как это ни странно, одним из наиболее многообещающих аспектов, который волнует фанатов, станет выход из проекта создателя саги Джорджа Лукаса. После мучительного разочарования, вызванного тремя снятыми им приквелами, облегчение вызывает тот факт, что полномочия режиссера Лукас передал Джей Джей Абрамсу.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.