"Американский снайпер": Клинт Иствуд взялся за Ирак
Клинт Иствуд уже к концу 70-х годов прочно застолбил свое имя в пантеоне Голливуда. Его "Человек без имени" из "Долларовой трилогии" Серджио Леоне и инспектор Гарри Каллахэн из серии детективов "Грязный Гарри" – оба сдержанные, молчаливые, меланхоличные, но "туго" знающие свое дело - вошли в число самых знаменитых, самых культовых героев мирового кинематографа.
От героя-звезды к режиссеру-мастеру
Не довольствуясь ролью мужественного героя-звезды и любимца женщин, Иствуд взялся за режиссуру. В его собственных фильмах явственно проявлялись его главные страсти: триллер-детектив, вестерн и джаз. Нередко, как в его режиссерском дебюте "Сыграйте мне Misty" (1971), они объединялись: героя-диджея (его играл сам Иствуд) преследует поклонница-фанатка, настойчиво требующая, чтобы в каждой программе он играл тему джазового пианиста Эррола Гарнера Misty.
Джазовому гению Чарли Паркеру был посвящен фильм "Птица" (1988) – среди друзей-музыкантов, а позднее и среди фанов Паркер был известен по прозвищу Bird. Однако настоящее признание к Иствуду-режиссеру пришло с возвращением к вестерну. Мрачный и ломающий привычные жанровые стереотипы "Непрощенный" (1992) завоевал ему "Оскаров" за лучший фильм и за лучшую режиссуру.
12 лет спустя, в 2004 году – еще один главный "Оскар". Лучшим фильмом стала его картина о женщине-боксере "Малышка на миллион". Неожиданно для многих к началу нового тысячелетия пошедший на восьмой десяток кинематографист, до этого, казалось бы, прочно укоренившийся в непритязательных фильмах массового жанра, превращается в одного из самых признанных и титулованных мастеров авторского кино. Лишь считанному числу режиссеров удавалось дважды получать золотую статуэтку за лучший фильм года.
Американские ценности
В новом веке в фильмах Иствуда все явственнее стала звучать тема американского патриотизма, традиционных ценностей и той цены, которую американцы – и как народ, и как личности – платят за сохранение этих самых незыблемых, как ему кажется, ценностей. Клинт Иствуд – убежденный консерватор, стойкий приверженец Республиканской партии. Но патриотизм его никогда не был прямолинейным и плакатным. Дилогия "Флаги наших отцов" и "Письма с Иводзимы" (2006) стала горьким анализом американо-японского фронта Второй мировой войны, разоблачением показушности и лицемерия военного начальства.
Он совершенно чужд ксенофобии и расизма. "Непокоренный" (2009) – история о том, как в охваченной идеями апартеида и нетерпимости Южной Африке суперпопулярная в стране команда белых регбистов чуть ли не помимо своей воли становится проводником идей первого чернокожего президента Нельсона Манделы. А в центре драмы "Гран Торино" – вздорный, ворчливый, с неприязненной подозрительностью относящийся к заполнившим безмятежную жизнь его тихого пригорода иммигрантам-азиатам ветеран корейской войны (сам Иствуд), который, в конце концов, за достоинство мальчика-иммигранта отдает свою жизнь.
Лишь учитывая весь этот контекст, можно понять и оценить и новый фильм Клинта Иствуда "Американский снайпер".
Американский снайпер
В основу фильма легла подлинная история американского солдата-снайпера Криса Кайла. Крис еще в детстве впитал в себе теорию отца об овцах-жертвах, волках-хищниках и овчарках-защитниках. Став взрослым, мощный и крупный Крис (специально набравший для этой роли дополнительные 20 кг Брэдли Купер) внезапно обнаруживает в себе незаурядный талант стрелка и отправляется на войну в Ирак – защищать своих товарищей от врагов Америки.
Делает он это невероятно успешно. Сослуживцы прозвали его "Легендой", а повстанцы – "Шайтаном". За его голову объявлена награда 80 тысяч долларов. Он сумел уложить из своей снайперской винтовки 160 человек. На вопрос о том, не страшно ли ему осознавать, какое количество людей он отправил на тот свет, он отвечает, что ему страшно лишь думать о том, какое количество своих товарищей он не сумел спасти.
Колебания - прежде чем нажать курок – Кайл испытывает в фильме лишь дважды, когда в объективе его снайперской винтовки оказывается ребенок. В первый раз, когда мальчишка лет десяти, взяв у матери из рук гранату, бежит с нею к американскому танку, Кайл стреляет. Во второй раз, когда совсем малыш – лет шести – подбирает оброненный убитым Кайлом боевиком гранатомет, неловко пытается понять, с какой стороны к нему подступиться, мы слышим отчаянную мольбу главного героя: "Брось, прошу тебя, брось эту штуку!" Мальчишка бросает гранатомет, Кайл облегченно опускает винтовку.
Всякий раз, возвращаясь после очередной иракской экспедиции домой, к жене (преображенная до неузнаваемости Сиенна Миллер) и детям, Кайл томится, и, несмотря на уговоры жены, вновь и вновь отправляется на войну. Психика его искорежена, нормальной мирной жизнью он жить больше не может.
Горькая ирония оставшегося практически за кадром финала реальной судьбы Криса Кайла состоит в том, что, наконец освоившись в мирной жизни и занявшись судьбой таких же, как и он, но оставшихся инвалидами ветеранов, он погибает от пули одного из них на учебном стрельбище в Техасе, где он учил их снайперской стрельбе.
Зато мы видим торжественно-пышные похороны ставшего национальным героем патриотичной Америки Криса Кайла.
С кем же ты, Клинт Иствуд?
Было бы явным упрощением, исходя из консервативных взглядов самого режиссера и цельного, как американская скала, характера его главного героя, считать фильм "Американский снайпер" безоговорочным гимном американскому патриотизму. В нем есть и осознание и ужаса войны, и той зловещей цены, которую платит каждый ее участник.
"Эта история близка мне тем, что в ней пересекаются военные подвиги Криса и личные обстоятельства его жизни. Мне было важно напомнить, что требует война от угодивших на нее людей и какие жертвы им приходится приносить". - говорит Иствуд.
"Глупостью" назвал режиссер мнения тех, кто воспринял его фильм как провоенный или прореспубликанский. Свою позицию он называет скорее прагматически-либертарианской, нежели ура-патриотической: "Я был совсем ребенком во время Второй мировой войны. Тогда казалось, что эта война положит конец всем войнам на планете. И лишь четыре года спустя я уже стоял на призывном пункте, готовясь к отправке на Корейскую войну. Затем был Вьетнам, и так оно и продолжается… И я лишь думаю: наступит ли когда-нибудь конец? Но, нет, конца этому не видно. Поэтому, всякий раз, ввязываясь в очередной конфликт, нужно крепко и крепко подумать. Крепко подумать".
Непроявленная позиция
И все же фильм "Американский снайпер" далеко отстоит от славной антивоенной традиции американского кино. Традиции, давшей нам и "Уловку-22" режиссера Майка Николса по роману Джозефа Хеллера, и "Военно-полевой госпиталь" Роберта Олтмена, и "Цельнометаллическую оболочку" Стэнли Кубрика, "Взвод" Оливера Стоуна, и даже посвященный той же иракской войне "Повелитель бури" Кэтрин Бигелоу.
Несмотря на свои более чем почтенные 84 года, Иствуд нисколько не утратил кинематографического мастерства, блестящего чувства формы, великолепного умения работать с актерами и безукоризненно точно расставленных эмоционально-нравственных акцентов.
Неслучайно "Американский снайпер" удостоен шести номинаций на Оскара-2015, в том числе на лучший фильм, лучший адаптированный сценарий (в основе фильма вышедшая еще до смерти Кайла его одноименная автобиография) и на лучшую мужскую роль.
Однако достигнутый и в мировом общественном мнении и даже в большей части американского общества (и уж, во всяком случае, в либерально настроенном Голливуде) консенсус относительно бессмысленности устроенного Джорджем Бушем-младшим военного вторжения в Ирак сильно подрывает нравственные устои нового фильма Иствуда.
И, справедливо ли или нет, думается, что "Американский снайпер" останется в этом году без главных наград.