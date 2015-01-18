"Американский снайпер": Клинт Иствуд взялся за Ирак

Правообладатель иллюстрации AP PhotoWarner Bros. PicturesAP PhotoWarner Bros. Pictures Image caption Американский снайпер - реальный Крис Кайл - убил во время Иракской войны 160 повстанцев

Клинт Иствуд уже к концу 70-х годов прочно застолбил свое имя в пантеоне Голливуда. Его "Человек без имени" из "Долларовой трилогии" Серджио Леоне и инспектор Гарри Каллахэн из серии детективов "Грязный Гарри" – оба сдержанные, молчаливые, меланхоличные, но "туго" знающие свое дело - вошли в число самых знаменитых, самых культовых героев мирового кинематографа.

Правообладатель иллюстрации Hulton ArchiveGetty Images Image caption "Человек без имени" из "Долларовой трилогии" Серджио Леоне завоевал Клинту Иствуду статус культового героя

От героя-звезды к режиссеру-мастеру

Не довольствуясь ролью мужественного героя-звезды и любимца женщин, Иствуд взялся за режиссуру. В его собственных фильмах явственно проявлялись его главные страсти: триллер-детектив, вестерн и джаз. Нередко, как в его режиссерском дебюте "Сыграйте мне Misty" (1971), они объединялись: героя-диджея (его играл сам Иствуд) преследует поклонница-фанатка, настойчиво требующая, чтобы в каждой программе он играл тему джазового пианиста Эррола Гарнера Misty.

Джазовому гению Чарли Паркеру был посвящен фильм "Птица" (1988) – среди друзей-музыкантов, а позднее и среди фанов Паркер был известен по прозвищу Bird. Однако настоящее признание к Иствуду-режиссеру пришло с возвращением к вестерну. Мрачный и ломающий привычные жанровые стереотипы "Непрощенный" (1992) завоевал ему "Оскаров" за лучший фильм и за лучшую режиссуру.

12 лет спустя, в 2004 году – еще один главный "Оскар". Лучшим фильмом стала его картина о женщине-боксере "Малышка на миллион". Неожиданно для многих к началу нового тысячелетия пошедший на восьмой десяток кинематографист, до этого, казалось бы, прочно укоренившийся в непритязательных фильмах массового жанра, превращается в одного из самых признанных и титулованных мастеров авторского кино. Лишь считанному числу режиссеров удавалось дважды получать золотую статуэтку за лучший фильм года.

Американские ценности

Правообладатель иллюстрации AP PhotoWarner Bros. Anthony Michael Rivetti Image caption В фильме "Гран Торино" ветеран корейской войны за достоинство мальчика-иммигранта отдает свою жизнь

В новом веке в фильмах Иствуда все явственнее стала звучать тема американского патриотизма, традиционных ценностей и той цены, которую американцы – и как народ, и как личности – платят за сохранение этих самых незыблемых, как ему кажется, ценностей. Клинт Иствуд – убежденный консерватор, стойкий приверженец Республиканской партии. Но патриотизм его никогда не был прямолинейным и плакатным. Дилогия "Флаги наших отцов" и "Письма с Иводзимы" (2006) стала горьким анализом американо-японского фронта Второй мировой войны, разоблачением показушности и лицемерия военного начальства.

Он совершенно чужд ксенофобии и расизма. "Непокоренный" (2009) – история о том, как в охваченной идеями апартеида и нетерпимости Южной Африке суперпопулярная в стране команда белых регбистов чуть ли не помимо своей воли становится проводником идей первого чернокожего президента Нельсона Манделы. А в центре драмы "Гран Торино" – вздорный, ворчливый, с неприязненной подозрительностью относящийся к заполнившим безмятежную жизнь его тихого пригорода иммигрантам-азиатам ветеран корейской войны (сам Иствуд), который, в конце концов, за достоинство мальчика-иммигранта отдает свою жизнь.

Лишь учитывая весь этот контекст, можно понять и оценить и новый фильм Клинта Иствуда "Американский снайпер".

Американский снайпер

Правообладатель иллюстрации AP PhotoWarner Bros Image caption Крис Кайл (Брэдли Купер) уютно и комфортно чувствует себя только на войне

В основу фильма легла подлинная история американского солдата-снайпера Криса Кайла. Крис еще в детстве впитал в себе теорию отца об овцах-жертвах, волках-хищниках и овчарках-защитниках. Став взрослым, мощный и крупный Крис (специально набравший для этой роли дополнительные 20 кг Брэдли Купер) внезапно обнаруживает в себе незаурядный талант стрелка и отправляется на войну в Ирак – защищать своих товарищей от врагов Америки.

Делает он это невероятно успешно. Сослуживцы прозвали его "Легендой", а повстанцы – "Шайтаном". За его голову объявлена награда 80 тысяч долларов. Он сумел уложить из своей снайперской винтовки 160 человек. На вопрос о том, не страшно ли ему осознавать, какое количество людей он отправил на тот свет, он отвечает, что ему страшно лишь думать о том, какое количество своих товарищей он не сумел спасти.

Колебания - прежде чем нажать курок – Кайл испытывает в фильме лишь дважды, когда в объективе его снайперской винтовки оказывается ребенок. В первый раз, когда мальчишка лет десяти, взяв у матери из рук гранату, бежит с нею к американскому танку, Кайл стреляет. Во второй раз, когда совсем малыш – лет шести – подбирает оброненный убитым Кайлом боевиком гранатомет, неловко пытается понять, с какой стороны к нему подступиться, мы слышим отчаянную мольбу главного героя: "Брось, прошу тебя, брось эту штуку!" Мальчишка бросает гранатомет, Кайл облегченно опускает винтовку.

Всякий раз, возвращаясь после очередной иракской экспедиции домой, к жене (преображенная до неузнаваемости Сиенна Миллер) и детям, Кайл томится, и, несмотря на уговоры жены, вновь и вновь отправляется на войну. Психика его искорежена, нормальной мирной жизнью он жить больше не может.

Горькая ирония оставшегося практически за кадром финала реальной судьбы Криса Кайла состоит в том, что, наконец освоившись в мирной жизни и занявшись судьбой таких же, как и он, но оставшихся инвалидами ветеранов, он погибает от пули одного из них на учебном стрельбище в Техасе, где он учил их снайперской стрельбе.

Зато мы видим торжественно-пышные похороны ставшего национальным героем патриотичной Америки Криса Кайла.

С кем же ты, Клинт Иствуд?

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Свою позицию в фильме "Американский снайпер" Иствуд называет прагматически-либертарианской

Было бы явным упрощением, исходя из консервативных взглядов самого режиссера и цельного, как американская скала, характера его главного героя, считать фильм "Американский снайпер" безоговорочным гимном американскому патриотизму. В нем есть и осознание и ужаса войны, и той зловещей цены, которую платит каждый ее участник.

"Эта история близка мне тем, что в ней пересекаются военные подвиги Криса и личные обстоятельства его жизни. Мне было важно напомнить, что требует война от угодивших на нее людей и какие жертвы им приходится приносить". - говорит Иствуд.

"Глупостью" назвал режиссер мнения тех, кто воспринял его фильм как провоенный или прореспубликанский. Свою позицию он называет скорее прагматически-либертарианской, нежели ура-патриотической: "Я был совсем ребенком во время Второй мировой войны. Тогда казалось, что эта война положит конец всем войнам на планете. И лишь четыре года спустя я уже стоял на призывном пункте, готовясь к отправке на Корейскую войну. Затем был Вьетнам, и так оно и продолжается… И я лишь думаю: наступит ли когда-нибудь конец? Но, нет, конца этому не видно. Поэтому, всякий раз, ввязываясь в очередной конфликт, нужно крепко и крепко подумать. Крепко подумать".

Непроявленная позиция

Правообладатель иллюстрации European Photopress Agency Image caption Сиенна Миллер, Клинт Иствуд и Брэдли Купер на премьере фильма "Американский снайпер" в Нью-Йорке

И все же фильм "Американский снайпер" далеко отстоит от славной антивоенной традиции американского кино. Традиции, давшей нам и "Уловку-22" режиссера Майка Николса по роману Джозефа Хеллера, и "Военно-полевой госпиталь" Роберта Олтмена, и "Цельнометаллическую оболочку" Стэнли Кубрика, "Взвод" Оливера Стоуна, и даже посвященный той же иракской войне "Повелитель бури" Кэтрин Бигелоу.

Несмотря на свои более чем почтенные 84 года, Иствуд нисколько не утратил кинематографического мастерства, блестящего чувства формы, великолепного умения работать с актерами и безукоризненно точно расставленных эмоционально-нравственных акцентов.

Неслучайно "Американский снайпер" удостоен шести номинаций на Оскара-2015, в том числе на лучший фильм, лучший адаптированный сценарий (в основе фильма вышедшая еще до смерти Кайла его одноименная автобиография) и на лучшую мужскую роль.

Однако достигнутый и в мировом общественном мнении и даже в большей части американского общества (и уж, во всяком случае, в либерально настроенном Голливуде) консенсус относительно бессмысленности устроенного Джорджем Бушем-младшим военного вторжения в Ирак сильно подрывает нравственные устои нового фильма Иствуда.

И, справедливо ли или нет, думается, что "Американский снайпер" останется в этом году без главных наград.