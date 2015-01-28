Оживший "зомби-кот" во Флориде восстал из могилы

Правообладатель иллюстрации EVN Image caption Кот Барт постепенно приходит в себя после операции и пережитых потрясений

Домашнего кота Барта из Флориды постигла печальная участь многих его собратьев – он попал под машину.

Неподвижного и уже окоченевшего кота, лежавшего в луже крови, обнаружил сосед его хозяев, вполне оправданно пришедший к выводу, что бедолага погиб.

Животное предали земле, но спустя пять дней после печального события Барт вернулся домой, зубами и лапами буквально пробив себе дорогу к жизни, и в настоящее время приходит в себя после успешной операции в местной ветеринарной клинике.

Возвращение с того света

Хозяин Барта Эллис Хатсон не нашел в себе сил похоронить своего любимца и попросил об этом соседа, который исполнил печальную задачу, закопав кота в неглубокой могиле.

Однако через пять дней Барт обнаружился во дворе у других соседей Эллиса. Грязный и ободранный, но вполне живой кот громким мяуканьем требовал его покормить.

"Я чуть не упала в обморок, когда его увидела", - вспоминает случившееся Дасти Олбриттон.

"На память сразу пришел сюжет из "Кладбища домашних животных", когда понимаешь, что восставшие из мертвых коты - это реальность", - признается она, напоминая о знаменитом фильме ужасов, снятом по роману Стивена Кинга.

Хозяин кота был несказанно рад снова увидеть своего любимца живым, хотя это чувство было несколько омрачено известием о том, в какую сумму обойдется лечение сломанной челюсти и поврежденного глаза вернувшегося из мертвых животного.

К счастью, Барта согласилось взять на попечение Общество гуманного обращения с животными города Тампа Бэй. По словам специалистов, они никогда в жизни не встречались ни с чем подобным.

Ему прооперировали сломанную челюсть и ампутировали необратимо поврежденный глаз.

По информации благотворительного общества, сейчас кот успешно поправляется в их приюте, где его уже окрестили Чудесным Бартом.