Фальшивое исполнение гимна для Путина сконфузило египтян

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Несмотря на крайне нестандартное исполнение гимна, российскому лидеру удалось сохранить лицо

Фальшивое исполнение российского гимна во время визита президента Владимира Путина в Каир вызывало возмущение египетских пользователей в социальных сетях.

Для большинства зарубежных пользователей случившееся стало поводом для шуток, однако многие египтяне были откровенно смущены неудачным выступлением военного оркестра.

Египетские власти подготовили для российского президента пышный прием. Визит Путина стал главной темой во всех египетских средствах массовой информации, на улицах Каира были вывешены российские флаги и портреты с изображением Путина.

Но исполнение гимна сильно подмочило всю подготовку. Музыканты военного оркестра не слишком часто попадали в ноты, и идентифицировать в их исполнении российский гимн было непросто.

Российский президент никак не отреагировал на провальное выступление, зато пользователи соцсетей не скупились на возмущенные комментарии.

"Еще один новый скандал и провал Сиси [президента Египта Абдель Фаттаха Сиси]", - написал пользователь yasserelhawary1.

Другой юзер составил заявление от имени воображаемого министра музыки Египта: "Мы обещаем, что ошибка с российским национальным гимном не повторится. Ваш визит случился внезапно, и у оркестра не было времени для достаточного количества репетиций. Хорошо, что они хотя бы не сыграли гимн США".

Казус с гимном получил всемирную известность благодаря сюжету телекомпании RT. Ведущая передачи In the Now отметила, что египтяне сделали все, чтобы сделать визит российской делегации приятным.

"Они даже исполнили гимн. По крайней мере, они попытались", - отметила ведущая. "Удивляюсь, как им [египетскому и российскому президенту] удалось сохранить такие спокойные лица", - пошутила она после сюжета.

"Сравните прекрасный гимн России с катастрофой, которую сыграли для Путина вчера", - писали возмущенные пользователи, распространяя ссылку на оригинальное исполнение гимна.

Такое впервые

Как передает Ахмед Омар из Каирского бюро Арабской службы Би-би-си, правительственные чиновники отказались прокомментировать причины плохой подготовки оркестра.

"Такое с этим оркестром случается впервые. Военные музыканты - это, как правило, выпускники музыкальных школ, которые попали в армию по призыву. Призывники служат в египетской армии от года до трех лет. Во время выбора военной профессии учитывается гражданская, то есть если играешь на трубе, то есть большая вероятность попасть в военный оркестр трубачом. Правда, набор призывников в оркестр может отразиться и на его сыгранности", - объясняет Омар.

Кстати, это не единственный скандал, сопровождавший визит Владимира Путина. Журналисты жаловались, что перед пресс-конференцией их продержали в полуподвальном помещении пять часов без еды и питья. А когда принесли закуски, то предложили за них заплатить.

Впрочем, некоторые российские и украинские пользователи предположили, что с помощью неожиданной версии национального гимна египтяне хотели пошутить над российским президентом.

"Дирижеры говорят, что оркестр такого уровня наверное доолго тренировался чтоб аж ТАК сыграть", - шутят в аккаунте 3D_UA.

Само словосочетание "египетский оркестр" было за сутки упомянуто в "Твиттере" более 2,5 тысяч раз.

"Словарный запас людей, предпочитающих ругаться без мата (Ёпрст, Ёперный театр, Ёкарный бабай), пополнился модной фразой "Египетский оркестр", - написал VRebyata. А следом пошли и анекдоты.

Правообладатель иллюстрации Twitter

написал пользователь StenRostov.