"Американский снайпер": в жизни, смерти и кино

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Снайпер Крис Кайл для многих американцев стал национальным героем

В Техасе закончилась первая неделя суда над 27-летним Эдди Рэем Раутом, который обвиняется в убийстве бывшего снайпера военно-морского спецназа США Криса Кайла и его старого друга Чэда Литтлфилда.

Процесс, проходящий в неказистом здании провинциального суда, привлекает огромное внимание в связи с тем, что Кайл, имевший прозвище "Легенда", считается самым результативным снайпером в военной истории США и является героем фильма режиссера Клинта Иствуда "Американский снайпер", в котором роль Кайла исполняет актер Брэдли Купер, и который как раз сейчас совершает триумфальное шествие по американским экранам.

12 присяжных основного состава и двое запасных были отобраны из 800 кандидатов. Среди прочего, у них спросили, видели ли они "Снайпера" или читали автобиографию Кайла, на которой основан фильм. Им заявили, что положительный ответ не обязательно приведет к дисквалификации.

Шизофрения и психозы

Защита не отрицает, что Раут застрелил Кайла и Литтлфилда, но доказывает присяжным, что он был в тот момент невменяем и не отдавал себе отчета в своих действиях. Если присяжные согласятся с доводами защиты, то они должны признать подсудимого "невиновным по причине безумия", и Раут будет отправлен в тюремную психиатрическую больницу, из которой теоретически может когда-то освободиться.

Если же они примут сторону обвинения, которое доказывает, что Раут отдавал себе отчет в содеянном, и признают его виновным в двух убийствах, то его, скорее всего, приговорят к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Как и Кайл, капрал морской пехоты Раут служил в Ираке, хотя не принимал участия в боевых действиях, а занимался починкой стрелкового оружия, а также, по его словам, охранял пленных. После Ирака его послали на Гаити помогать пострадавшим от стихийного бедствия.

Как и у тысяч демобилизованных американцев, у Раута было посттравматическое стрессовое расстройство, но не только оно. Военные медики диагностировали у него шизофрению и психозы, но ни разу не нашли причин надолго помещать его в психиатрическую больницу и выписывали его с пакетом таблеток.

Мать Раута работает в школе, в которой учились оба ребенка Кайла и его жены Тайи, и как-то попросила его помочь сыну. Кайл был широко известен своей заботой о бывших солдатах, которым, как и ему самому, было трудно вписаться в мирную жизнь. Тайя, которая была первой свидетельницей на процессе Раута, в слезах рассказала присяжным, что Кайл, прослуживший в Ираке четыре срока, после демобилизации плохо спал, начал выпивать и несколько потолстел, хотя оставался до конца в приличной форме.

"Этот чувак явно тронутый"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Если убийцу Кайла, Эдди Раута, признают невменяемым, у него будет шанс рано или поздно выйти на волю

В числе прочего, Кайл имел привычку отвозить подопечных ветеранов на стрельбище, которое он помог спроектировать, и на котором его компания обучала военнослужащих, полицейских и любителей стрельбы.

Утром 2 февраля 2013 года они с Литтлфилдом заехали за Раутом, с которым Кайл до этого лишь однажды говорил по телефону, и направились на стрельбище. Дорога занимала больше двух часов. Друзья быстро поняли, с кем имеют дело. Как сообщила защита в первый день процесса, Кайл, который был за рулем своего черного пикапа Форд F-350, отправил сидевшему рядом с ним Литтлфилду СМС: "Этот чувак явно тронутый". Литтлфилд согласился и попросил друга быть бдительным с их новым знакомым, который ехал на заднем сиденье.

Примерно через час после того, как они прибыли на место, проводник, работавший в местных охотничьих угодьях, подошел к стрельбищу и обнаружил трупы Кайла и Литтлфилда. Первый лежал лицом вниз рядом с платформой для стрельбы, заваленной оружием и патронами, а второй – на платформе лицом вверх.

Как показал на суде патологоанатом, в 38-летнего Кайла попали шесть пуль 45-го калибра, а в его 35-летнего друга – семь 9-миллиметровых пуль, выпущенных из принадлежавшего Кайлу коллекционного пистолета Sig Sauer.

Ни один из них не успел выхватить из кобуры пистолет 45-го калибра, висевший у каждого на боку.

"Я застрелил их, потому что они со мной не разговаривали"

Как выяснилось в пятницу на суде Раута, четыре месяца спустя он объяснил в тюрьме полисмену, что побудило его убить своих спутников.

"Я застрелил их, потому что они со мной не разговаривали. – сказал он. – Я просто ехал на заднем сиденье пикапа, и никто со мной не разговаривал. Они просто везли меня стрельбище, и я их застрелил. Я этому не рад, но они со мной не разговаривали! Я уверен, что они меня простили".

Утром перед поездкой на стрельбище Кайл был на матче по баскетболу, в котором участвовал его ребенок, а Раут пил виски и курил марихуану, вымоченную в формальдегиде.

Отстрелявшись, убийца захватил коллекционный пистолет Кайла, сел в его пикап и поехал к сестре. После того, как брат признался, что кого-то убил, она позвонила в полицию. Запись звонка прокрутили присяжным.

"Он говорит, что убил двух мужиков, - звучит взволнованный голос сестры. – Они ездили на стрельбище... Он совсем психованный!"

Раут пытался оторваться от полиции, ехал на красный свет и мчался по шоссе со скоростью 160 км в час, но полчаса спустя пикап его жертвы сломался, и убийца сдался полиции. В двери пикапа нашли Sig Sauer Кайла, который Раут перезарядил.

По словам прокуроров, это обстоятельство и тот факт, что подсудимый пытался уйти от ответственности, доказывают, что он был в тот день достаточно вменяем.

За что не любят снайперов...

Миллионы американцев считают Кайла героем, и после его смерти многие тысячи из них приехали на траурную церемонию, состоявшуюся на самом большом стадионе Далласа.

Но у Кайла есть и свои критики, число которых необыкновенно умножилось после выхода "Американского снайпера" на экраны.

Еще до этого его обвиняли в склонности к выдумкам и преувеличениям. Например, хотя командование считает, что Кайл убил 160 джихадистов, сам снайпер называл цифру 255.

Бывшая звезда рестлинга и киноактер Джесси Вентура выиграл у наследников Кайла иск на 1,8 млн долларов, обвинив покойного во лжи: снайпер публично утверждал, что отлупил Вентуру в баре.

Но всерьез попытки принизить образ Кайла начались с выходом фильма, который был воспринят в либеральных кругах как ура-патриотический и оправдывающий иракскую войну, хотя создатели "Снайпера" это отрицают.

"Это не политический разговор о войне, - говорит о фильме Брэдли Купер. – Это разговор о действительности. А действительность в том, что люди возвращаются домой, и нам надо о них позаботиться".

Фурор в социальных сетях произвел документалист Майкл Мур, придерживающийся левых взглядов, который написал в твиттере: "Мой дядя был убит снайпером во время Второй мировой войны. Нас учили, что снайперы – трусы. Застрелят вас в спину. Снайперы не герои. А захватчики еще хуже".

Под "захватчиками" Мур имел в виду американцев в Ираке. На это почти никто не обратил внимания, но многие обиделись за снайперов.

...и за что ими восхищаются

За Кайла заступилась и часть Голливуда, включая актрису Джейн Фонда.

"Только что видела "Снайпера", - написала она. – Сильная вещь...Брэдли Купер великолепен. Браво, Клинт Иствуд!"

"Попробуйте наехать на Криса Кайла в моем присутствии, и мы посмотрим, кто же трус!", - пишет голлливудский актер Дин Кейн, один из исполнителей роли Супермена. С ним солидарны актеры Роб Лоу и Кевин Костнер.

О республиканцах и говорить нечего.

"Майклу Муру нужно провести несколько недель с ИГ и "Боко Харам", - написал в твиттере бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич. – Тогда он, возможно, полюбит американского снайпера. Я горжусь нашими защитниками".

Впоследствии Мур заявил, что фильм не критиковал и даже показывает его в одном из трех своих кинотеатров.

Возмутил поклонников Кайла и комедийный актер Сет Роген, который написал в твиттере: "Снайпер" несколько напоминает мне о кино, которое показывают в третьем акте "Бесславных ублюдков".

Речь идет о гебелльсовском фильме Stolz der Nation ("Гордость нации"), в котором немецкий снайпер Фредерик Цоллер растреливает с часовой башни более 200 американских солдат.

Как заметил либеральный сайт Daily Beast, "Роген по сути дела уподобляет "Снайпера" воображаемому пропагандистскому фильму нацистов".

По мнению консерваторов, "Американский снайпер" привлекает зрителей тем, что не изображает солдат варварами и придурками, как многие военные фильмы, сделанные в Голливуде в последние десятилетия. Кайл, пишет правый сайт Inquisitr, - "это как раз такой американский герой, которым восхищаются миллионы американцев".