Какую машину выбрать на случай зомби-апокалипсиса?

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Наступает конец света. Вы собрали семью и друзей, приготовили рюкзаки, спальные мешки, топоры и прочее снаряжение для выживания, а вдалеке уже маячат орды зомби, поглядывающие на вас как на бутерброд с колбасой.

Бегом не спастись: это слишком медленно и опасно. К тому же, вам лучше бы приберечь силы. У вас есть возможность выбрать практически любой автомобиль, чтобы спастись от зомби. Какой брать?

На эту тему задумались пользователи сайта вопросов и ответов Quora.com, которые составили целый список разнообразного антизомбийного транспорта. Кто-то больше ценит хорошую проходимость автомобиля, другим по душе его экономичность, а некоторые дали волю фантазии.

Сайт BBC Autos свел воедино несколько предложений из разных веток обсуждения, собрав идеальный автопарк для побега от зомби. Вдруг вам пригодится.

Лучше больше, да лучше

"Если найдете бронированный автомобиль, разберитесь, как им управлять, и задавите как можно больше зомби", - советует пользователь Ник Лэйон.

Правообладатель иллюстрации Boeing Defense Image caption Phantom Badger мог бы сослужить вам хорошую службу в случае зомби-апокалипсиса. Жаль, столько топлива вы не найдете

Совет хороший. Но если вы захотите как следует проредить популяцию нечисти, Мэтью Рид Бэйли рекомендует закрепить на бронемашине громкоговорители. Так вы сможете заманить зомби к обрыву, откуда ходячие мертвецы будут сбрасываться целыми толпами, как лемминги.

По мнению Бейли, для этой цели отлично подойдет Большой каньон в Аризоне: "Переезжайте через край, ведя за собой орды неразумных зомби". (Мы полагаем, что водитель должен все-таки в последний момент выпрыгнуть).

Но бронеавтомобили жгут слишкрм много горючего, медленно движутся и не очень проходимы. Поэтому некоторые пользователи Quora остановили свой выбор на надежном внедорожнике - хотя у него и поменьше защиты.

"Самым уязвимым местом для невооруженного нападающего будут стекла, - замечает Эндрю Гуч. - В зависимости от того, какой теории зомбоведения вы придерживаетесь, им будет либо легче разбить окно, чем человеку (потому что они не чувствуют боли), либо сложнее (потому что они слабее)".

По плану выживания Гуча, нужно держаться подальше от населенных пунктов и быть максимально мобильными: "Я бы выбрал среднего размера внедорожник с полным приводом, возможно, на слегка приподнятой подвеске и с обычным внедорожным обвесом - кенгурятником, защитой днища, пластинами на порогах".

Многие согласны с тем, что лучше иметь не одну машину. "Я бы водил тягч с прицепом и возил на нем другие автомобили на случай поломки", - пишет Пол Бэнас. Вряд ли во время зомби-апокалипсиса кто-то станет проверять, есть ли у вас нужная категория водительских прав.

Дальнобой

Правообладатель иллюстрации David McNew Getty Image caption Hyundai Veloster, адаптированный к зомби-апокалипсису

Аюш Шарма считает, что главное - стабильно отрываться от ходячих мертвецов на длинных дистанциях.

Электромобилей вокруг не так уж много, еще меньше станций подзарядки для них, но у электрического двигателя есть два важных преимущества: "Они очень тихие и не будут привлекать внимания, а электричество можно вырабатывать на ходу, приспособив для зарядки аккумуляторов солнечные панели".

Конечно, придется переделать систему зарядки, чтобы она заработала от солнечных батарей, а не от сети. Однако в случае нашествия зомби, надо полагать, жизнь заставит проявить конструкторскую смекалку.

В глухомань

Некоторые пользователи Quora считают, что автомобиль вообще не годится. "Берите велосипед. На велосипеде можно легко и бесшумно оторваться от зомби, не расходуя много сил, - советует Крис Эверетт. - К тому же, велосипед можно нести, если ландшафт не позволяет ехать, его легко починить, и горючее ему не нужно".

Правообладатель иллюстрации Hyundai Motor America Image caption Версия антизомбимобиля на основе Hyundai Santa Fe, разработанная фанатом сериала "Ходячие мертвецы" Ансоном Куо

Некоторым оказалась не по нраву техника как таковая. "Если бы пришлось перемещаться, я бы выбрал лошадь, а не автомобиль. Лошади быстрые, очень выносливые и заправляются растениями, которые, как известно, являются возобновляемым ресурсом и растут вокруг в изобилии - даже в городах", - размышляет Диего Норьега Мендоса.

Вместе с тем, он признает, что полагаться на благородное животное можно не во всем. Для начала, лошади могут быть шумными и нервными. И отыскать подходящего скакуна в городе может быть непросто.

Как насчет того, что ваш верный конь сам превратится в скачущий кошмар? "Возможность того, что зомби-вирус передается лошадям, довольно спорная", - считает советчик.

Если же вам не нравятся ни велосипеды, ни лошади, можно попробовать вообще покинуть сушу. Макс Стейнер рекомендует завести автомобиль-амфибию, чтобы "отрываться от зомби, форсируя реки или переплывая озера".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Autos.