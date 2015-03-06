Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Правозащитники постоянно говорят о насилии против женщин в Афганистане

Группа мужчин в женских одеяниях вышла на улицы Кабула с требованием прекратить насилие против женщин.

В акции протеста участвовали около 20 мужчин, одетых в паранджи - длинные одеяния, в которые женщины укутываются с головы до ног, закрывая целиком лицо.

Паранджа стала своего рода символом притеснения женщин в 90-е годы во время правления талибов, которые заставляли женщин носить их постоянно в общественных местах.

Талибы в 2001 году потеряли власть, но во многих частях страны женщины по-прежнему не смеют появляться на людях с открытым лицом.

Мужчины держали плакаты с призывами "Боль женщины - наша боль. Равенство - наш девиз" и "Мы говорим нет любым видам насилия".

По словам одного из активистов, понять, что чувствует женщина, можно, надев паранджу и прогулявшись в ней.

Марш мужчин приурочен к 8 марта - день, который в некоторых странах отмечается как женский праздник.

Не на всех прохожих, однако, произвела впечатление акция. Многие мужчины, по словам очевидцев, останавливались, посмеиваясь и хихикая. Другие были сконфужены.

Третьи говорили, что борьба за права женщин ведет к проституции.

Насилие не прекращается

Проблема с насилием против женщин стоит в Афганистане довольно остро.

Женщины во многих районах Афганистана подвергаются домашнему насилию, чаще всего своими мужьями и родственниками супругов. Очень часто преступления замалчиваются.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Марш мужчин в женском облачении вызвал неоднозначную реакцию у прохожих на улицах Кабула

Правозащитники обращают внимание на то, что проблема острее всего стоит в сельских районах, и призывают мировое сообщество оказать давление на афганские власти с тем, чтобы они всерьез взялись за решение проблемы домашнего насилия.

Только за последние 9 месяцев афганская независимая комиссия по правам человека зафиксировала 4250 случаев насилия в отношении женщин.

Комиссия уточняет, что из 4250 случаев насилия 50 - это убийства, 40 случаев - сексуальное насилие, включая групповое изнасилование, 85 случаев выдачи замуж несовершеннолетних девочек, 16 случаев продажи женщин, 1129 случаев пыток.

И это только те случаи, о которых стало известно.

По афганским законам минимальный возраст для вступления девушек в брак составляет 16 лет. Однако больше половины афганских девушек выходят замуж, не достигнув этого возраста.