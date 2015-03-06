Три дня в ящике: австралиец отправил себя домой посылкой
В середине 60-х годов австралийский спортсмен Редж Спирс оказался в Лондоне без денег. Купить авиабилет в Австралию он не мог, а вернуться домой ему надо было во что бы то ни стало, чтобы успеть на день рождения дочери. И тогда он решил отправить себя в Австралию грузом в деревянном ящике.
"Я просто залез в ящик и отправился в путь. Чего мне было бояться? Я не страшусь темноты и просто тихо сидел там все время", - рассказывает Редж спустя полвека. В свое время в Австралии эта история вызвала фурор в прессе.
В то время Спирс приехал в Британию для лечения от травмы, которая прервала его спортивную карьеру. Он занимался метанием копья и готовился принять участие в Токийской Олимпиаде 1964 года.
Когда стало ясно, что на Олимпиаду он не поедет, Спирс решил скопить денег на билет в Австралию и нашел работу в аэропорту в Лондоне.
Но тут у него украли бумажник со всеми сбережениями. А тем временем приближался день рождения его дочери, которую он оставил в Аделаиде.
"В аэропорту я работал в отделе грузовых перевозок, поэтому знал об этой услуге - отправке грузов наложенным платежом, - вспоминает Редж. - Я видел, что так всё время пересылают животных в клетках. И подумал: почему бы и мне так не попробовать?"
Спирсу были известны максимальные размеры контейнера, принимаемого к отправке. Он жил у своего друга Джона Максорли в Лондоне и уговорил его сделать деревянный ящик нужного размера.
"Он объяснил мне, что ящик должен иметь размеры 1,5 метра на 0,9 метра на 0,75 метра, - рассказывает Максорли. - Я понимал, что Редж с его характером всё равно добьется своего, и решил помочь ему добраться до дома".
Ящик позволял Спирсу сидеть внутри с вытянутыми ногами или лежать с согнутыми. У него были две крышки, которые можно было открыть изнутри, повернув удерживавшие их деревянные фиксаторы. Внутри были приделаны лямки, которыми можно было пристегиваться во время погрузки и разгрузки.
Чтобы избежать подозрений, на ящике было написано, что это груз краски, адресованный фиктивной обувной компании в Австралии.
Плата за отправку такого тяжелого контейнера была намного выше авиабилета, но груз можно было отправить наложенным платежом, то есть платить за него должен был адресат в Австралии.
В день X Спирс залез в ящик, захватив с собой консервы, фонарик, подушку и одеяло, а также две пластиковые бутылки - одну с водой, другую - для мочи.
Ящик погрузили на борт самолета компании Air India, который летел рейсом в Перт на западе Австралии. Хотя Спирс хотел добраться до родной Аделаиды, он выбрал Перт, потому что там был не такой крупный аэропорт.
Спирсу пришлось сутки просидеть в ящике, дожидаясь взлета, потому что в Лондоне был туман. После того как самолет взлетел, он выбрался из ящика.
"Я вылез из ящика между Лондоном и Парижем, потому что мне смертельно хотелось в туалет, - вспоминает Спирс. - До этого я писал в бутылку, и, выбравшись наружу, поставил ее на крышку ящика. Стал разминать застывшие мускулы, и в этом момент самолет резко пошел на посадку. Я запаниковал и бросился назад в ящик, забыв о бутылке с мочой".
Грузчики в Париже решили, что бутылку оставили их коллеги в Лондоне в качестве насмешки и оскорбления.
"Они говорили ужасные вещи про англичан, - вспоминает Спирс. - Но никто ничего не заподозрил. Ящик перегрузили на другой самолет, и я продолжил путь".
Следующей остановкой на длинном пути в Австралию стал Бомбей, где грузчики оставили ящик на четыре часа под ярким солнцем. Положение усугублялось тем, что Спирс поначалу оказался в положении вниз головой.
"В Бомбее было жарко как в аду, и мне пришлось полностью раздеться, - вспоминает он. - Ящик оказался перевернутым, и мне пришлось повисеть вверх ногами. Я обливался потом, но уговаривал себя не сдаваться и терпеть. В конце концов ящик перегрузили на другой самолет".
Когда самолет приземлился в Перте, грузовой отсек открыли, и Спирс услышал ругань австралийских грузчиков, которым его ящик показался очень тяжелым. Так он понял, что вернулся на родину.
"Этот акцент и эту ругань ни с чем спутать нельзя, - говорит он. - Я ужасно радовался, но при этом сознавал, что выдавать себя нельзя".
"Я знал, что ящик отправят на таможенный склад. Когда я оказался там, я немедленно вылез. Рядом стояли ящики с пивом. Я не пью обычно, но тут не удержался и вскрыл бутылку".
После трех дней путешествия в деревянном ящике Спирсу еще предстояло выбраться из аэропорта. Однако удача сопутствовала авантюристу: "На складе были кое-какие инструменты, и мне удалось прорезать в стене дыру и выбраться наружу".
"Охраны вокруг не было, - продолажет он. - Я вынул из рюкзака костюм, надел его и сразу приобрел приличный вид. Выбрался через окно на улицу и меня подобрала попутная машина, ехавшая в город".
Тем временем в Лондоне Джон Максорли, который построил ящик и доставил Спирса в аэропорт, очень беспокоился о судьбе приятеля. Спирс не удосужился сообщить ему об успехе своего предприятия.
Не зная, что делать, Максорли оповестил об этой истории журналистов, и Спирс немедленно стал сенсацией. В нем видели пример свойственной австралийцам находчивости в трудных обстоятельствах.
Самого Спирса внимание журналистов сначала сильно удивляло. "Я никогда ничего подобного не видел. Вся наша улица оказалась запруженной репортерами, и моя мать страшно напугалась".
Спирс успел добраться до дома ко дню рождения дочери, но ему пришлось долго убеждать жену в правдивости своей истории.
В конце концов авиакомпания решила не брать с Реджа денег, вероятно, посчитав, что всё равно ничего с него не получит.
В наши дни такая история, по мнению экспертов, была бы невозможна. Обычно грузовой отсек в самолетах на дальних маршрутах герметизируется, а температура поддерживается выше нуля, но все грузы при погрузке просматриваются, и такой безбилетник был бы быстро обнаружен.
Что случилось потом
- В 1981 году Редж Спирс исчез из Аделаиды после того, как его обвинили в торговле кокаином.
- Он был арестован в Шри-Ланке в 1984 году и приговорен к смертной казни за торговлю наркотиками.
- Он подал апелляцию на приговор и выиграл. Спирса выдали Австралии, где он провел пять лет в тюрьме.