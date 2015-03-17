"Крымский кризис" в "Википедии": дьявол в деталях?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Крымские татары выступили против аннексии полуострова

Аннексия Крыма нашла свое отражение в разных языках в интернет-энциклопедии "Википедия". Декларируемый сообществом принцип нейтральности, в целом, соблюдается, однако конкретные формулировки имеют свои нюансы.

"Вокруг тематики данной статьи происходит сложный конфликт участников, из-за которого эта статья была переведена в особый режим редактирования. Существенные правки текста статьи допускаются лишь при условии предварительного обсуждения и согласования на странице обсуждения статьи либо на специальной подстранице, созданной для согласования консенсусных формулировок", - утверждается в обсуждении русскоязычной статьи "Крымский кризис", что отражает сложный характер ее редактирования.

При этом особенно заметно разнятся русская и украинская версии статьи о "Присоединении Крыма", которая на украинском, как и на английском, именуется так, как оценивают действия России в Крыму в остальном мире - аннексией.

При большом проценте совпадения обоих текстов в первом случае графа "Политики и общественные деятели о присоединении Крыма" содержит за одним исключением лишь цитаты политических деятелей, считающих аннексию оправданной.

На украинской версии подсчитано количество лет, которое полуостров провел под юрисдикцией разных государств, и подчеркнут насильственный характер оккупации.

В истории редактирования украинской статьи о кризисе некоторые модераторы исправляли дословное, по их мнению, копирование из русскоязычного текста с прямым переводом.

Раздвоение в языке

Показательным образом различаются две белорусских версии: утвержденная "советская" орфография и так называемая "тарашкевица" 1930-х годов, которую чаще используют оппозиционные по отношению к Александру Лукашенко пользователи.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Партия нынешнего "премьер-министра Крыма" Аксенова в 2010 году набрала лишь 4% на выборах

Статьи в них очень часто отличаются политическим окрасом и при описании менее спорных тем.

О "Крымском кризисе" на "официальном" белорусском написано крайне мало и осторожно, однако "тарашкевицкая" версия изобилует подробностями.

По социальным сетям (например, vk.com) пошел призыв к жителям России поддержать действия Москвы в Крыму, для чего всем желающим мужчинам, имевшим опыт военной службы, предлагалось в качестве "российских туристов" прибыть в Крым", - утверждают белорусские авторы.

"Статус-кво" и "Газпром"

В эстонской "Википедии" со ссылкой на Forbes отмечается, что лишь 22% крымчан поддержали переход полуострова под российское руководство.

Там же уточняется, что в крымских бюллетенях не было варианта сохранения "статус-кво".

Выверенно-взвешенную картину рисует польская "Википедия", заостряя внимание на экономических проблемах России.

"Вечером 2 марта 2014 года евро впервые в истории преодолел отметку в 50 рублей", - пишут редакторы, предвосхищая декабрьский обвал российской валюты.

Также польская страница подробно освещает дальнейшие флуктуации установленной "Газпромом" для Украины цены на газ, взлетевшей вверх после одностороннего разрыва Москвой соглашения о Черноморском флоте.

На шведской странице подробно разобраны "Российская пропаганда и отключенные каналы". Кроме того, там подчеркнут протест российского ПЕН-клуба против аннексии полуострова.

Профессора и карты

Франкоязычные модераторы особое внимание уделили разделу "Легальные аспекты", рассказывающему о тонкостях референдума и права на самоопределение.

"Как утверждает профессор Пьер Бодо-Ливинек, отмежевание Крыма не может быть ни авторизовано, ни запрещено - это факт", - цитируют редакторы франкоязычной "Википедии".

Страничка в англоязычной энциклопедии, в отличие от иных, приводит интересную статистику, как отражают принадлежность полуострова картографические организации после аннексии.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Киеве регулярно проходили акции против аннексии полуострова

На картах ООН Крым по-прежнему оставлен украинским, в ряде источников отмечается как спорная территория, меняет свою принадлежность в "Яндексе" в зависимости от IP-адреса пользователя и версия Mail.RU, в которой полуостров предстает российским.

Немецкая версия подробно описывает отрицание министром обороны России Сергеем Шойгу российского присутствия в Крыму, при этом рассказывая о последующем награждении российских частей за участие в "спецоперации".

По большинству ключевых пунктов, впрочем, все подробные статьи о "Крымском кризисе" на разных языках сходятся, начиная с хронологического описания античной и средневековой истории полуострова и заканчивая перечислением санкций, введенных рядом стран против России после аннексии.

Редакция в замешательстве

"Википедия" - интернет-энциклопедия, которую может дополнять и редактировать любой, кто соблюдает правила публикации статей.

"Референдум" о независимости Крыма и его последующее включение в состав России не признаны ООН.

На страницах русскоязычной "Википедии" еще в прошлом марте развернулись нешуточные споры о статусе Крыма, отраженные в истории правок статьи о кризисе на полуострове.

Среди аргументов против переименования другой статьи - о республике Крым - были как обтекаемые: "Понятие не нуждается в уточнении", так и содержащие ссылки на личный опыт: "Живу в Крыму более 30 лет - уверен, выскажу мнение многих".