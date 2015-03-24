Чему мы можем поучиться у канадцев

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Американский корреспондент BBC Travel делится впечатлениями от разных встреч с канадцами и удивляется их дружелюбию и любезности.

Ежегодно в августе наша семья собиралась в путь, чтобы исполнить великий американский ритуал: путешествие на автомобиле. И мы всегда отправлялись на север. Возможно, Канада и не относится к числу самых экзотических направлений. Но порой значение экзотики переоценивают. Канада привлекала нас тем, что она была нам знакома своей приятной прохладной погодой, а более всего тем, что это невероятно славная, любезная страна.

Мы это обнаруживали, как только подъезжали к таможне на границе. Американские пограничники неприветливы и целиком погружены в работу. Канадцы же, напротив, неизменно сохраняли любезность, даже когда они выпытывали у нас, сколько бутылок вина мы ввозим в их страну. Как-то раз мы забыли, что срок действия паспорта нашей девятилетней дочери истек. Несмотря на это канадцы любезно пропустили нас через границу. С подобными проявлениями доброжелательности мы сталкивались на протяжении всей поездки. Встречавшиеся нам официанты, портье и просто незнакомые люди - все были очень вежливыми и приветливыми.

Черта национального характера

Вежливость канадцев абсолютно естественна. Она не испорчена тем налетом пассивной агрессии, который присущ вежливости американцев. Она даже избыточна. Канада так же ассоциируется с вежливостью, как Саудовская Аравия с нефтью. В Канаде ее с избытком, и поэтому, я бы сказал, периодически остальной мир мог бы импортировать хотя бы ее часть. (Франция, Россия и Великобритания заняли первые строчки в составленном недавно рейтинге стран, самых грубых с точки зрения туристов).

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Канадские полицейские настолько же любезны, сколь и живописны

Ученым еще предстоит изучить феномен вежливости канадцев эмпирическим путем. Исследования, однако, показали, что канадцы в избытке используют перестраховочные слова - такие как "возможно" и "неплохо бы". Наверное, они поступают так из-за того, что не хотят обидеть собеседника. Чаще всего в Канаде употребляют слово "извините". Канадцы будут извиняться за всё и перед всеми.

"Я извинюсь перед деревом, если врежусь в него", - признается Майкл Валпи, журналист и писатель. Многие его сограждане поступят также, отметил он.

Движение в Торонто и Монреале может быть ужасным, но "вы практически никогда не услышите, чтобы кто-нибудь сигналил, даже в самой ужасной пробке", отмечает Джеффри Дровкин, канадский журналист, профессор из Университета Торонто. Использование звукового сигнала расценивается как ненужное проявление агрессии. И показатель количества убийств в Канаде низкий, говорит он, потому что "убить кого-то это – это значит поступить довольно грубо".

Страна добрых самаритян

Канадская пресса изобилует примерами любезных поступков на практике. Например, National Post сообщила однажды, как в Эдмонтоне студент юридического факультета Дерек Маррей оставил на целый день машину с включенными фарами. Вернувшись к машине, он обнаружил, что аккумулятор сел, а на лобовом стекле лежала записка. В ней было написано: "Я заметил, что у вашей машины включены фары. Аккумулятору, наверное, не хватит заряда для того, чтобы ваша машина завелась. Я оставил вам синий удлинитель на ограде и заряженный аккумулятор в картонной коробке рядом с оградой".

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption К счастью, американскому журналисту не пришлось встретиться с канадцами на хоккейной площадке

Дальше в записке содержалась подробная инструкция, как завести машину, "прикурив" от аккумулятора. Записка завершалась пожеланием: "Удачи!".

В Онтарио вор вернул украденное и к письму, в котором он приносил извинения людям, которых ограбил, приложил 50 долларов. "Не могу передать словами, насколько я сожалею о содеянном, - объяснял вор. - Пожалуйста, найдите в своих сердцах силы простить незнакомца, навредившего вам".

Канадцы не только вежливые, но еще и очень скромные, они с неохотой признают собственные заслуги, даже совершив по-настоящему героический поступок. Когда в октябре 2014 года вооруженный человек напал на здание канадского парламента, Кевин Викерс, парламентский пристав, быстро среагировал на ситуацию, застрелив нападавшего из пистолета, который хранил у себя в кабинете. И когда поступок Викерса превозносили в канадских СМИ, отмечались не меткость или храбрость офицера, а его скромность. (Канадцы очень гордятся своей скромностью, и такой оксюморон никого не беспокоит.)

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Кевин Викерс принимает поздравления и благодарность от премьер-министра Стивена Харпера

Чем же можно объяснить такой поток скромности и вежливости? Тарас Греску, живущий в Монреале писатель, убежден, что канадская любезность порождена необходимостью. "У нас небольшое население, разбросанное на территории страны, которая занимает второе место в мире по площади, - сказал он. - Мы всегда знали, что для того чтобы выжить – или просто сохранить рассудок – мы должны приглядывать друг за другом. Пожилая женщина, идущая по улице, подросток на автобусной остановке, забывший дома шарф, когда на улице минус 5 градусов... Отсюда распространенное среди нас желание предложить помощь, а не вражду".

Осколки старого мира

Еще одно объяснение феномена вежливости канадцев проистекает из "теории осколков". Впервые изложенная американским ученым Луисом Хартцем, теория утверждает, что колониальные общества, такие как Соединенные Штаты и Канада, начинали свою историю как "осколки" или "фрагменты" европейских стран, из которых бежали переселенцы, создавшие новые государства за океаном. Эти новые нации-государства остаются отчасти застывшими во времени. Таким образом, Канада остается консервативной страной, живущей в "классических" традициях тори. Ее естество более уважительно, более "любезно", чем то, что было присуще энергичным отцам-основателям Соединенных Штатов.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Канада - огромная страна с небольшим населением. Приходится заботиться друг о друге...

Не все считают это за благо. Майкл Валпи рассматривает канадскую вежливость как защитный механизм, который "идет от чувства неполноценности и осознания того, что наша одежда не сидит на нас, а на головах у нас ужасные прически, и мы не умеем ничего делать по-настоящему хорошо".

Кроме того, в этой стране вежливости проблемы иногда возникают как раз из-за того, все слишком вежливы, чтобы выразить недовольство. Манджушри Тапа, писательница, которая недавно переехала в Канаду из Непала, вспоминает, как она однажды сидела в кинотеатре, и вдруг экран начал становиться все темнее и темнее по мере того, как лампа проектора потихоньку перегорала. Экран уже стал почти черным, но никто не сказал ни слова по этому поводу. Возмущенная этим Манджушри в конце концов уговорила своего партнера-канадца потревожить администрацию кинотеатра, что тот сделал с большой неохотой. "В этой стране вежливость может заставить людей молчать", - сказала она.

Но, в конце концов, и она станет любезной круглые сутки. И я тоже буду. Жизнь достаточно тяжелая, с множеством заусенцев и острых углов. Почему бы не обернуть все это слоем вежливости и скромности? Вежливость в самом правильном своем понимании - это способ воздать дань уважения другим, особенно незнакомым людям. Вежливость - это смазочный материал, который помогает социальному взаимодействию проходить гладко и снижает риск того, что разгорится пожар. Мир, я думаю, был бы лучше, если бы все мы были немножко канадцами.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Канада - одна из немногих стран, где на работу можно ездить на коньках

К счастью, канадская любезность заразна. В ходе моей ежегодной миграции на север я замечал за собой, что начинаю жить более размеренно и говорить "спасибо" и "пожалуйста" чаще, чем обычно. Возможно, иногда я слишком увлекался и переходил черту, отделяющую вежливость от приторности. Если это так, то единственное, что я могу сказать, совсем по-канадски: прошу прощения.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.