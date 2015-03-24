Анджелина Джоли удалила яичники, опасаясь развития рака

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Два года назад Анджелина Джоли сделала мастэктомию обеих грудей

Американская киноактриса Анджелина Джоли сообщила, что ей сделали операцию по удалению яичников и маточных труб из-за риска развития ракового заболевания.

В своей колонке в New York Times 39-летняя голливудская звезда сообщила, что в одном из последних анализов было обнаружено некоторое количество маркеров, которые могли свидетельствовать о ранней стадии рака.

По словам Джоли, операция по удалению яичников менее сложная, чем мастэктомия, которую актриса сделала два года назад, однако последствия последней операции гораздо более тяжелые: удаление яичников приводит к искусственной менопаузе.

"Я больше не смогу иметь детей, и я ожидаю, что в моем организме произойдут определенные изменения. Но что бы ни произошло, я чувствую себя спокойно - не потому, что я сильная, а потому, что это часть жизни. Бояться нечего", - написала актриса.

Сообщается, что сейчас Джоли проходит курс гормональной заместительной терапии.

Мутировавший ген

Два года назад Анджелина Джоли сделала мастэктомию обеих грудей - из-за того, что она является носителем гена, который в 87% случаев вызывает рак груди.

Спустя всего две недели после того, как звезда объявила о том, что добровольно решилась на мастэктомию, от рака груди скончалась ее тетя Дебби Мартин.

Она приходилась сестрой матери Анджелины Маршелин Бертран, которая умерла от рака груди в 2007 году в возрасте 56 лет.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джоли и Питт воспитывают шестерых детей, в том числе трех усыновленных

По словам экспертов, родственники актрисы по материнской линии имели общий генетический дефект в форме мутировавшего гена BRCA1.

Этот ген является частью генома каждого человека, но примерно в одном случае из тысячи BRCA1 дает опасную мутацию, которая увеличивает риск заболевания раком груди на 50-80%.

Анджелина Джоли замужем за голливудским актером Брэдом Питтом, они живут вместе с 2005 года и воспитывают шестерых детей, в том числе трех усыновленных.

Питт и Джоли известны своей активной гуманитарной деятельностью. В 2001 году Джоли стала Послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Она также основала целый ряд благотворительных организаций, в том числе фонд "Джоли-Питт".