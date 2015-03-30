"Игра престолов": есть ли реальность за вымыслом?

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption У придуманного дракона был реальный прототип, и жил он 68 миллионов лет назад

Магия, политические интриги и захватывающие сюжетные линии превратили сериал "Игра престолов" в телевизионный феномен. Но что если у вымышленного мира Вестероса есть параллели в реальности?

Безусловно, "Игра престолов", с ее драконами и "белыми ходоками", похожими на зомби, - это фэнтези. Между тем, несмотря на очевидные параллели с "Властелином колец" и другими эпопеями жанра фэнтези, автор романов Джордж Мартин в немалой степени черпает вдохновение в истории средних веков.

Писательница и комик Хелен Кин считает, что связь вымысла и реальности в "Игре престолов" прочна, как сталь валирийского меча.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Может ли мир, где обитают такие существа, быть реальным?

Вместе с Иэном Симмонсом, директором по научным коммуникациям в научном центре Life в Ньюкасле, она взялась разобраться, какие элементы сюжета имеют под собой реальную основу.

Живые драконы?

Королевства и земли вокруг Вестероса были завоеваны при помощи свирепых огнедышащих драконов. Был ли у этих существ прототип в реальности?

Хелен Кин утверждает, что был. Это кетцалькоатль - одно из самых крупных летающих существ с размахом крыльев более 11 метров.

Кетцалькоатли жили примерно 68 миллионов лет назад. Окаменелые следы этого гигантского представителя отряда птерозавров впервые были найдены в Техасе в 1971 году.

"Не уверена, что они выглядели именно как драконы, - признается Кин, - Драконы в сериале никогда не перестают расти, независимо от возраста".

Что же касается умения извергать огонь, то в природе есть и такое существо. Правда, гораздо более скромных размеров.

Это жук-бомбардир, имеющий очень интересный защитный механизм. Он умеет более-менее прицельно выстреливать из желез в задней части брюшка саморазогревающейся смесью гидрохинона и перекиси водорода. Температура смеси в момент выстрела достигает 100 градусов, а её выброс сопровождается громким звуком.

"Это очень любопытное маленькое существо, - говорит Хелен Кин. – Все эти вещества уже содержатся в его теле, они там смешиваются и в момент опасности жук производит маленький взрыв, нацеленный на врага".

Что такое "Игра престолов"?

Сериал основан на серии книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и повествует о борьбые нескольких благородных семейств на земле Вестероса.

Вдохновленные реальными историческими событиями, такими как война Алой и Белой розы в Англии XV века, фантастические элементы повествования соседствуют с реальными фактами жизни средневековой Европы. Все это обеспечило сериалу огромную армию фанатов по всему миру.

Сериал также стал и самым дорогим в истории телевидения. Растущее количество персонажей, зрелищные сцены – все это требует затрат. Сообщается, что одна только девятая серия второго сезона "Черноводная" обошлась в 8 млн долларов.

Заключительный эпизод четвертого сезона собрал более 7 млн зрителей, что является рекордом для кабельного канала HBO.

Мировая премьера пятого сезона состоялась в лондонском Тауэре.

Мог ли Тирион сжечь флотилию у Черноводной гавани?

Кульминационной точкой второго сезона стала битва у Черноводной гавани, когда Станнис Баратеон пытался овладеть столицей Семи Королевств. К неудовольствию короля, Тирион Ланнистер посылает в гавань всего один корабль без команды. Но корабль этот наполнен "диким огнем", который загорается от пущенной стрелы, и пламя взрывов поднимается до самого неба.

"Дикий огонь" - изобретение алхимиков Вестероса, однако есть параллели между его применением и ужасными последствиями применения напалма", - говорит Хелен Кин.

"Он горит и продолжает гореть, даже если оказывается в воде. Для человека он страшен. Интересная перекличка", - говорит она.

Напалм, смесь бензина и загустителя, был изобретен в 1940 году в Гарвардском университете. Его предполагалось использовать в огнеметах и других видах оружия.

Но особенно запомнилось применение напалма два десятилетия спустя во время войны во Вьетнаме.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Разрушительная сила напалма вполне может сравниться с вымышленным "диким огнем", уничтожившим целый флот

Возможно, менее известен тот факт, что во время Второй мировой войны была идея использовать летучих мышей с прикрепленными к ним капсулами со взрывчаткой.

План заключался в том, что когда мыши найдут себе убежище в зданиях, сработает детонатор. Применить такое оружие планировалось в Японии.

Испытания плана проводились на авиабазе в штате Нью-Мексико, но во время испытаний произошел взрыв, разрушивший всю базу.

"Идея изобретательная, но довольно глупая", - говорит Хелен Кин.

Яд-душитель

В четвертом сезоне расплата настигает трусливого короля Джоффри, бежавшего с поля боя у Черноводной гавани.

Он умирает, выпив вина с ядом под названием "Душитель" на собственной свадьбе.

Иэн Симмонс говорит, что многие из симптомов, которые предшествовали смерти Джоффри Баратеона, похожи на симптомы отравления цианидом.

"Он быстро попадает в кровь из кишечника, вызывает жжение в горле и может привести к скоплению жидкости в легких. Он вызывает рвоту, кашель и спутанность сознания", - говорит Симмонс.

"Цианид блокирует фермент, который играет ключевую роль в системе выработки организмом энергии. То есть когда система перестает работать, сколько бы воздуха человек ни вдыхал, его клетки перестают насыщаться кислородом. Человек умирает, и его кожа синеет. Этот эффект называется цианоз", - добавляет Симмонс.

Однако симптомы совпадают не полностью, говорит он, - "столь обильное кровотечение" не характерно для отравления цианидом.

Что может вызвать такую реакцию?

"Белладонна – яд, часто использовавшийся в средневековье, - это еще один потенциальный прототип "Душителя", - объясняет Симмонс.

"Ее листья, стебли и ягоды содержат алкалоиды группы атропина, являющиеся чрезвычайно мощным токсином, нарушающим функционирование нервной системы".

"Жертва начинает шататься, биться в конвульсиях, слепнуть, чувствовать сухость и жжение во рту, создающие ощущение удушья".

"Расширяются кровеносные сосуды, жертва сильно краснеет и чувствует жар. Однако, кровотечения, так же как и при отравлении цианидом, не характеры для этого яда. Как и скорость, с какой Джоффри умер, выпив отправленного вина".

Мог ли Гора сломать череп Оберину?

Во время поединка Оберина, стремящегося отомстить за изнасилование и смерть своей сестры, и воина по имени Гора, Оберин теряет бдительность и Гора ломает ему череп голыми руками.

Но может ли реальный человек обладать такой силой?

"Джордж Мартинс описывает Гору как воина ростом почти 2,4 м, его железные мышцы весят около 190 кг", - говорит Симмонс.

"Испытание шлемов безопасности показали, что для того чтобы сломать человеческий череп, нужен вес около 500 кг. То есть кто-то весом в 500 кг должен наступить на череп. Так что совершенно невозможно сломать череп голыми руками, даже если 90% 500-киллограмовой массы составляют бицепсы", - говорит он.

Валирийская сталь или дамасский клинок – где вымысел?

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Подержать бутафорский меч, участвоваший в съемках сериала, может любой желающий, но существуют ли его аналоги в реальном мире?

Мечи из валирийской стали, которых в мире "Игры престолов" всего две сотни, являются драгоценным оружием. Клинки из валирийской стали отличаются необычайной прочностью, остротой и легкостью, но смертельно опасны в руках опытного бойца.

В мире, где каждый день может стать последним, ценность такого оружия очевидна.

Но только ли в фэнтези существует подобный сплав?

Симмонс говорит, что описание валирийской стали близко к описаниям дамасской стали, чья формула была известна на средневековом востоке, но потом была утрачена.

"По такому же принципу делались японские мечи катана, в формуле их сплава содержится булат, привозившийся из Индии", - говорит он.

"Высокое содержание углерода в сплаве играло решающую роль, и легенды гласят, что истинные дамасские мечи закалялись, когда их погружали в теплую кровь".

Однако в "Игре престолов" Тайвин Ланнистер расплавляет фамильный меч Старков, который назывался Лед, и нанимает кузнеца, одного из трех в мире, умеющих работать с валирийской сталью, чтобы сделать из него два меча.

"Это невозможно сделать с дамасской сталью, - говорит Симмонс, - при плавлении дамасская сталь теряет свои свойства".