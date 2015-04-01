Немецкий каннибал-полицейский осужден на 8,5 лет

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Детлев Гюнцель отрицал обвинение в убийстве

В Германии бывший офицер полиции признан виновным в убийстве человека, с которым он познакомился на интернет-форуме, посвященном каннибализму.

Суд Дрездена приговорил 56-летнего Детлева Гюнцеля к восьми с половиной годам тюремного заключения за то, что в ноябре 2013 года он задушил, а затем расчленил 59-летнего бизнесмена из Ганновера, поляка по происхождению, Войцеха Стемпнивица.

Убийство произошло в немецком городке Хартмансдорф-Райхенау, в доме Гюнцеля, который он сдавал как пансион.

Адвокаты, представляющие интересы близких Стемпнивица, добивались вынесения более сурового приговора Гюнцелю.

Однако прокуроры не смогли доказать, съел ли тот свою жертву, несмотря на то, что не все части тела убитого были найдены. При этом прокуроры указывали, что жертва хотела быть съеденной.

Гюнцель также заснял на видео часть процесса по расчленению тела.

По следам переписки

Обвиняемый отрицал обвинение в убийстве, настаивая, что его знакомый совершил самоубийство.

Гюнцель и Стемпнивиц познакомились в октябре 2013 года на посвященном людоедским фантазиям вебсайте, который называет себя "сайтом номер 1 по экзотическому мясу" и имеет более 3 тысяч зарегистрированных членов.

Гюнцель, прослуживший в полиции 30 лет, поначалу признался в том, что разрезал Стемпнивицу горло, однако впоследствии отозвал свое признание.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Следствие так и не смогло найти все части тела убитого

Защитники обвиняемого на процессе утверждали, что Стемпнивиц желал смерти и с кляпом во рту и связанными руками-ногами повесился в "садо-мазохистской мастерской" Гюнцеля, расположенной в подвале его дома, а уже после этого Гюнцель взялся за нож и электропилу.

Следователи не смогли в итоге установить точную причину смерти жертвы, однако они выяснили, что мужчины вели обширную переписку по интернету и разговаривали по телефону до того, как договорились встретиться 4 ноября 2013 года.

На суде было показано снятое Гюнцелем видео, на котором он залит кровью и орудует над телом ножом. Слышно также, как он бормочет про себя: "Никогда не думал, что паду так низко".

По свидетельству из зала суда, в ходе демонстрации этих кадров обвиняемый не выдержал и сказал председательствовавшей судье Биргит Вигант, что он не преступник, но совершил ошибку.

В 2001 году в немецком городе Ротенбург-на-Фульде произошел сходный случай, когда местный житель Армин Майвес убил и съел берлинца Юргена Брандеса с его добровольного согласия.

Майвес отбывает пожизненное заключение.