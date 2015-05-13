Переселимся ли мы под землю?

Правообладатель иллюстрации City of Helsinki Image caption Подземная беговая дорожка в Хельсинки

По мере роста перенаселенности мегаполисов архитекторы все чаще начинают осваивать подземное пространство под городами. Корреспондент BBC Future рассказывает о нескольких необычных строениях, спрятанных под земной поверхностью — от вырубленных в скальной породе домов в Австралии до бомбоубежищ и подвалов Пекина, где постоянно проживает до миллиона человек.

Во многих отношениях трехспальный дом Бернадетт Робертс ничем не примечателен. "Гостиная, столовая, кухня — у нас есть все удобства, как и в обычном доме", - говорит она.

Вот только это не обычный дом: он расположен под землей. Робертс живет в городке Кубер-Педи, в 846 км к северу от австралийской столицы Аделаиды. Городок известен как мировая столица опалов, которые добываются здесь шахтным методом. Еще одна достопримечательность Кубер-Педи — вырезанные в скальной породе подземные дома, в которых проживает 80% местного населения.

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Кубер-Педи — неприветливое место. Температура воздуха здесь может достигать 50°С. Сто лет тому назад шахтеры пришли к выводу, что под землей значительно прохладнее. Так и появился подземный город.

По словам Робертс, "в прохладные дни", когда температура на поверхности держится в районе 40°С градусов, в ее подземном доме прохладно - около 25°С: "Впечатление такое, будто находишься в комнате, оборудованной кондиционером".

Кубер-Педи — не единственное место на Земле, где местные власти решили строиться вглубь. Но причины для такого решения везде разные.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Спальня подземного дома в Кубер-Педи

По прогнозам, к 2050 г. две трети населения Земли будет жить в городах. Соответственно, городские земли превратятся в очень ограниченный ресурс. Из-за недостатка места, наличия охраняемых государством территорий и других факторов многие мегаполисы уже не могут расти вверх и вширь. Не пора ли копать?

Сингапур — один из самых густонаселенных мегаполисов планеты. Население почти в 5,5 млн человек ютится на территории всего в 710 кв. км. "В случае с Сингапуром основная причина освоения подземных недр — нехватка земли", - говорит Чжоу Инсинь из Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов — неправительственной организации, объединяющей специалистов по планированию и анализу городских подземных пространств.

Чжоу продолжает: "До сих пор Сингапур расширял свою территорию за счет песка, добытого при углублении морского дна, но такая технология исчерпала себя. Море становится все глубже, территория города-государства вплотную приближается к государственным границам, песок дорожает, соседи жалуются, и так далее".

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Подземная церковь в Кубер-Педи

Правительство Сингапура рассматривает планы строительства Подземного научного города (Underground Science City) - научно-исследовательского центра площадью 300 000 кв. км, который залегал бы на глубине от 30 до 80 м под землей. Ожидается, что в нем разместятся научно-исследовательские объекты, в том числе биомедицинские и биохимические лаборатории, в которых будут работать 4200 человек.

Иногда недостаток земель объясняется запретами на застройку исторических территорий. В Мехико, например, существуют строгие ограничения на строительство в историческом центре. По этой причине архитектурная компания BNKR Arquitectura разработала проект гигантского подземного жилого комплекса в виде перевернутой пирамиды глубиной в 300 м, известной как "Землескреб" (Earthscraper).

В соответствии с проектом, в здании будут жить 5000 человек. Этажи, расположенные террасами, будут освещаться за счет естественного света, проникающего сквозь огромный стеклянный потолок. Однако нижним этажам потребуется дополнительное оптоволоконное освещение.

Эстебан Суарес, со-основатель и глава BNKR, рассчитывает, что "Землескреб" вдохновит архитекторов на разработку других зданий нового типа.

Правообладатель иллюстрации JTC Corporation Image caption Проект Подземного научного города в Сингапуре

Тем временем в Пекине растущий спрос на доступное жилье заставляет людей спускаться под землю и жить в гораздо более скромных условиях.

Аннетт Ким, директор Лаборатории пространственного анализа Университета Южной Калифорнии, недавно провела год в Пекине, изучая подземные жилища города — в основном бывшие бомбоубежища и обычные подвалы, переделанные в небольшие общежития.

Она говорит: "Условия жизни под Пекином очень разнятся. Я видела и ужасную нищету, но, к моему удивлению, некоторые жилища были вполне неплохи по пекинским меркам".

Миллионы подземных жителей

Сколько же человек проживает на "подземном этаже" Пекина? По словам Ким, официальные оценки варьируются от 150 000 до двух миллионов: "Я привыкла округлять до одного миллиона. Это невероятно большая цифра".

Правообладатель иллюстрации BNKR Arquitectura Image caption Проект "Землескреба" в Мехико

Ким говорит, что данная ситуация вызвана двумя факторами – строительным бумом в Китае, приведшим к увеличению предложения подземных помещений, и нехваткой доступного жилья. За последние годы в Пекин переехало большое количество сельских жителей в поисках лучшей доли, но у многих из них нет разрешения на проживание в столице, без которого они не могут рассчитывать на получение жилья на поверхности. Все, что могут позволить себе эти люди, - жизнь в подземелье.

Примерно в 1000 км к югу от Пекина строится подземное сооружение совершенно иного типа. В скальную породу заброшенного карьера глубиной в 90 м, расположенного в 35 км к юго-западу от Шанхая, врезают отель Shimao Wonderland Intercontinental на 300 номеров.

По словам Мартина Йохмана, директора проекта по дизайну, отвечающего за концепцию сооружения, хотя карьер предоставляет собой удобную площадку для строительства вглубь, изначально многие полагали, что из этой затеи ничего не выйдет.

Правообладатель иллюстрации Atkins Image caption Отель Shimao Wonderland Intercontinental в пригороде Шанхая

"Строить отель невероятно трудно, поскольку он как бы перевернут с ног на голову, - говорит Йохман. - Например, в отличие от обычных зданий, содержимое водопроводных и канализационных труб придется откачивать наверх при помощи насосов".

Но у такой конструкции есть и плюсы. Топография карьера создает свой микроклимат – летом скальная порода аккумулирует тепло, а зимой медленно отдает его подобно радиатору отопления.

Температурный фактор загоняет людей в грунт и в столице Финляндии - Хельсинки. В городе уже создано 9 млн куб. м подземных сооружений, включая магазины, беговую дорожку, хоккейную арену и бассейн.

Эйя Кивилааксо, ведущий разработчик генерального плана подземной застройки Хельсинки, объясняет, что условия под землей порой гораздо более благоприятны, чем на поверхности - особенно зимой, когда температура воздуха снаружи может опускаться ниже -20°С: "При нашем климате начинаешь ценить возможность поработать или посидеть за чашкой кофе под землей без необходимости выходить наружу в дождь или стужу".

Страх подземелий

Таким образом, строительство подземных жилых пространств технически возможно. Но захотят ли люди проводить длительные периоды времени под землей? Успех проектов, подобных мексиканскому "Землескребу", во многом зависит от того, удастся ли его потенциальным жильцам преодолеть страхи, связанные с нахождением под земной поверхностью.

Правообладатель иллюстрации BNKR Architectura Image caption "Землескреб" разработан таким образом, чтобы у его жителей не возникало клаустрофобии

"Человеческий разум предрасположен к тому, чтобы испытывать страх перед подземными помещениями, которые он ассоциирует с темными, тесными пещерами и с опасностью быть погребенным заживо", - отмечает Суарес.

Однако он надеется, что восприятие людьми жизни под землей можно изменить благодаря соединению всех секций "Землескреба" с просторным центральным открытым пространством, освещаемым сверху естественным солнечным светом — наподобие природного глубокого каньона.

В некоторых людей сама мысль о том, чтобы оказаться под землей в замкнутом пространстве, может вселять ужас. Гуннар Йенссен, в интересах скандинавской организации SINTEF исследующий дизайн подземных пространств и психологические аспекты их использования, говорит, что около 3% населения Земли страдают ярко выраженной клаустрофобией, и у них отсутствие очевидного выхода из помещения, боязнь затопления или пожара может вызвать очень сильный стресс. Однако с этими страхами можно бороться.

"Если внушить таким людям иллюзию контроля над ситуацией, они чувствуют себя спокойнее, - говорит Йенссен. - Как раз этим мы и занимаемся — внедряем такие иллюзии в архитектуру и дизайн".

Он продолжает: "Самое необходимое - это свежий воздух, а также достаточное (или по крайней мере субъективно достаточное) пространство. Для визуального расширения помещения можно использовать оптические иллюзии, но лучше, чтобы оно действительно было просторным и хорошо освещенным".

Правообладатель иллюстрации Raad studio Image caption Проект подземного парка Lowline в Нью-Йорке

Йенссен работал над строительством четырех из самых длинных автомобильных туннелей в мире. Для иллюзии пространства он создает в туннелях хорошо освещенные оазисы с пальмовыми деревьями и имитацией неба над ними: "Вы едете по темному тоннелю и внезапно выезжаете на ярко освещенное место с деревьями и растениями. У вас появляется чувство свободного пространства, вы как будто вырываетесь на открытую местность - несмотря на то, что по-прежнему следуете туннелем, пробитым сквозь гору на глубине 1000 метров".

Иллюзии и прочие хитрости дизайна, направленные на создание более комфортных условий под землей, могут помочь, но не будут ли подземные жители испытывать негативные последствия отсутствия солнечного света?

По словам Лоуренса Палинкаса из Университета Южной Калифорнии, недостаток солнечного света может привести к нарушениям сна, ухудшению настроения и сбоям в гормональных функциях, что, в свою очередь, способно вызвать различные хронические заболевания. Однако, по его словам, "налаженный режим и регулярное воздействие яркого освещения, по характеристикам сходного с солнечным светом, позволит людям жить под землей продолжительное время".

Под землю на время

Итак, теоретически люди могут жить под землей. Но произойдет ли это в реальности? Аннетт Ким, которая лично исследовала подземные жилища Пекина, полагает, что произойдет: "Нам придется спуститься под землю, если урбанизация продолжится нынешними темпами".

По ее словам, все зависит и от того, каким образом используется подземное пространство: "Многие из живущих в подземельях Пекина спускаются под землю только на ночь. Днем же они наслаждаются солнечным светом и свежим воздухом на поверхности".

Ли Хуанцин, научный сотрудник Наньянского технологического университета, пишущая докторскую диссертацию по подземной урбанизации, говорит, что в большинстве городов планируются не подземные жилища, а многоцелевые пространства, которые будут заняты торговыми центрами и транспортными магистралями. Таким образом на поверхности освободится место для постройки нового жилья, создания зеленых зон и развлекательных центров.

По словам Чжоу, в этом есть смысл: "Нет причины, по которой люди не могут жить под землей, но перед этим нужно поместить под землю очень много вещей".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.