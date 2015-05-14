Армию Индонезии осуждают за проверки на девственность

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Армейские чины утверждают, что проверки на девственность помогают отсеивать аморальных женщин на этапе отбора

Правозащитники призывают руководство вооруженных сил Индонезии прекратить проводимые проверки женщин-новобранцев на девственность.

Представители международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что проверки девственной плевы призывниц "унизительны и могут нанести вред".

Еще одна правозащитная организация, Международный реабилитационный совет для жертв пыток, считает, что подобные тесты "равносильны истязаниям и являются серьезным нарушением прав женщин".

Высшие чины вооруженных сил Индонезии, в свою очередь, настаивают, что благодаря таким проверкам им удается на этапе отбора отсеивать аморальных женщин, коим, по их мнению, в армии не место.

Как подтвердил в интервью Би-би-си представитель индонезийской армии Фуад Басиа, введенные в прошлом году тесты на девственность "по-прежнему актуальны".

Правозащитные организации также утверждают, что проверкам на девственность подвергаются не только новобранцы, но и невесты офицеров перед свадьбой. Руководство вооруженных сил эту информацию отрицает.

Форма сексуального насилия

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает тесты на девственность одной из форм сексуального насилия. Представители ВОЗ заявляют, что эти проверки не имеют научного обоснования.

По их словам, существует множество различных причин, по которым девственная плева - расположенная между внешними и внутренними половыми органами мембрана, частично перекрывающая вход во влагалище, – может в ходе проверки выглядеть нарушенной.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Проверки на девственность проводятся в Индонезии и при поступлении на службу в полицию

В 2014 году власти Индонезии отменили тест на девственность для абитуриенток, поступающих в колледж по подготовке государственных служащих. Однако для женщин-полицейских проверки по-прежнему проводятся.

В начале нынешнего года власти одного из административных округов острова Ява попытались ввести тесты на девственность в школах.

Согласно их планам, аттестат о среднем образовании могли получить лишь выпускницы, успешно прошедшие проверку на девственность.

Однако после многочисленных протестов общественных и правозащитных организаций местным властям пришлось отказаться от этой затеи.