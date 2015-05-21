Мужское брюшко: на что клюют девушки?

Image caption Небольшой мужской живот может действовать успокаивающе, считают некоторые студентки

Популярность в соцсетях по всему миру завоевывает "папино пузо" - промежуточное состояние мужского живота между рельефной мускулатурой и обвисшим пузом, которое также называют "пивным".

К 21 мая более 150 тысяч пользователей "Твиттера" использовали хэштег #dadbod (буквально: "папино тело", близкое по значению известному в русском языке фразеологизму "трудовая мозоль").

Вопрос подняла американская студентка Маккензи Пирсон в своей статье, которую прочитали десятки тысяч человек по всему миру.

Там девушка из Каролины утверждает, в отличие от юношей с идеальной мускулатурой, мужчины с неидеальной фигурой придают девушке уверенности, смотрятся с ней гармоничнее на фото и сохраняют в 45 лет тот тип тела, который у них был двадцать лет назад.

Мужчина с "папиным пузиком" будто говорит: "Я иногда хожу в качалку, но я не прочь хлебнуть пивка по выходным и готов съесть восемь кусков пиццы зараз", - утверждает Пирсон.

По словам будущего биолога, ее вдохновили на статью молодые люди, которых она видит вокруг себя в университетской библиотеке.

Опрошенные Би-би-си фанаты фитнеса не пришли в восторг от идеи расслабленного и ленивого, по их мнению, образа жизни.

"Я не против тунеядства, но не говорите тогда, что вы сексуальнее меня", - распаляется один из тренеров лондонского спортивного центра Tiger Fitness.

От папиной полноты к маминым растяжкам

Эксперт в области моды Кэрин Фрэнклин нашла этот тренд занятным и призвала уравнять мужчин и женщин в этом вопросе с помощью онлайн-кампании #mumbod ("мамино тело").

Image caption Пирсон уверена: отец всегда ценил складки на животе ее мамы

Маккензи Пирсон отозвалась на эту инициативу еще одной статьей, где как раз анализирует женскую привлекательность.

В этом вопросе она также призывает отказаться от стереотипов, подчеркивая, что тело женщины, как правило, формируется под действием внешних обстоятельств.

В качестве примера она приводит свою мать, растяжки на теле которой появились после рождения детей.

"Наши тела выточены глясе, которое мы пьем с друзьями в жаркий полдень, и шрамами от падений в ученическом турпоходе", - романтизирует "среднестатистическую женщину" Пирсон.

Студентка подчеркивает, что женщинам просто следует перестать уделять слишком много внимания устоявшимся стандартам красоты и понять, что и со среднестатистической внешностью они могут быть привлекательными.

Российский взгляд на пузо

Вопрос о "трудовой мозоли" у мужчин поднял российский портал The Question, предложивший своим читателям оценить привлекательность подобного телосложения и обосновать свой ответ.

Image caption Связан ли видовой отбор с внешним видом? Мнения расходятся

Мнения комментаторов на этот счет разделились. Так, студентка Ольга Ефимова считает, что сейчас классические эталоны мужского телосложения устарели, поскольку на первые роли выходит интеллект. Более того, ей кажутся странными мужчины, уделяющие своему телу слишком много внимания.

Противоположного мнения придерживается редактор неназванного медийного проекта Ксения Лукина. По ее словам, плохая физическая форма может свидетельствовать о неправильном рационе и, как следствие, о проблемах со здоровьем.

Фотодизайнер Владислав Селввин утверждает, что "в реальной жизни девушки всегда будут без ума от спорт варианта".

Технический специалист-энергетик Борис Левицкий в свою очередь предложил почитать литературу, посвященную половому отбору у животных: он утверждает, что у предшественников человека самки выбирали стратегию, предполагающую максимально надежное удержание самца в паре. "В современном человеческом обществе хорошая фигура - показатель высокого ранга", - добавляет он.