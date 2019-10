Зовите меня Кейтлин: трансгендер побил рекорд "Твиттера"

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Чтобы стать Кейтлин, Брюс Дженнер прошел гормонозаместительную терапию и феминизирующую лицевую хирургию

"Во всех отношениях я женщина" - откровение Брюса Дженнера в апрельском телеинтервью стало одной из самых обсуждаемых новостей на Западе и сделало Олимпийского чемпиона в десятиборье и отчима Ким Кардашьян самым известным американским трансгендером.

Теперь Дженнер - в новом, женском, образе - появилась на обложке июльского номера журнала Vanity Fair с заголовком "Зовите меня Кейтлин".

Официально сменив имя, 65-летняя Дженнер завела аккаунт в "Твиттере", побивший рекорд социальной сети: она набрала более миллиона подписчиков за несколько часов.

Члены ее семьи и многие интернет-пользователи выразили поддержку Кейтлин и восхищение ее поступком.

"Я свободна"

"Я так счастлива после такой долгой борьбы наконец жить самой собой. Добро пожаловать в мир Кейтлин. С нетерпением жду, когда вы узнаете ее/меня", - написала Дженнер в одной из первых публикаций в "Твиттере".

Число подписчиков ее микроблога перевалило за миллион примерно за четыре часа - на час быстрее, чем у "Твиттера" президента США Барака Обамы, которому принадлежал предыдущий рекорд.

На момент написания текста на Кейтлин были подписаны 1,94 миллиона человек.

"Брюс... всегда вынужден был лгать, - сказала Дженнер в интервью Vanity Fair. - Он всегда жил с этим. Каждый день вы что-то скрываете, с утра до вечера. У Кейтлин нет секретов. Как только выйдет обложка Vanity Fair, я свободна".

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption На Олимпиаде в Монреале Брюс Дженнер поставил мировой рекорд

Будучи мужчиной, в 1976 году Брюс Дженннер выиграл золотую медаль в десятиборье на Олимпиаде в Монреале и впоследствии стал обладателем множества связанных со спортом наград.

Он был три раза женат, у него шесть биологических детей - по два от каждого брака. Почти 24 года Брюс прожил в браке с Крис Кардашьян и воспитывал четырех ее детей. Вместе с ними он снимался в популярном американском реалити-шоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians).

Несмотря на то, что он начал одеваться в женскую одежду еще в детстве, Дженнер, по его словам, всегда был гетеросексуалом.

"Я не гей... насколько мне известно, я гетеросексуал", - сказал Дженнер в апрельском интервью телеканалу Эй-би-си, добавив, что пока предпочитает термин "асексуал".

Бывший атлет проходил гормонозаместительную терапию и болезненную феминизирующую лицевую хирургию, однако гениталии Дженнер пока остаются мужскими. Будет ли Кейтлин проходить полную хирургическую коррекцию пола, она еще не решила.

"Застрявшая в теле мальчика"

Семья Дженнер выразила поддержку Кейтлин в социальных сетях.

"Как прекрасна! Будь счастлива, гордись собой, живи по-своему!", - написала в "Твиттере" приемная дочь Дженнер, модель Ким Кардашьян. Вторая приемная дочь Хлои также похвалила поступок бывшего отчима и написала, что гордится Кейтлин.

Другие дети Дженнер, как пишет Vanity Fair, также восприняли новости с пониманием.

Ранее Брюс, по его словам, объяснял им, что чувствует себя созданным Богом, который сказал: "Эй, давайте дадим ему душу женщины и посмотрим, как он с этим справится".

"Так что вот она я. Застрявшая - ненавижу это слово - девочка, застрявшая в теле мальчика. ... Мой мозг намного более женский, чем мужской. Людям тяжело это понять, но вот такая у меня душа", - говорил Дженнер.

В то время как большинство пользователей англоязычного "Твиттера" отреагировали на обложку с Кейтлин Дженнер с восхищением, некоторые писали, что Брюс все еще остается мужчиной, и то, что он сделал, недопустимо в обществе.

"Твое имя Брюс, Бог создал тебя мужчиной, он не совершает ошибок, и над ним нельзя потешаться", - написала @Cbaugh123.

"Не позволяйте "Твиттеру" заставить вас думать, что жизнь в этом мире легкая для таких женщин, как Кейтлин Дженнер. Ей предстоит еще долгий путь", - отметил ‏@kikcasso.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Так выглядел Брюс Дженнер в сентябре 2013 года

В июле развлекательный канал E! намерен выпустить серию документальных передач о жизни Кейтлин как женщины-трансгендера.

По словам Дженнер, она готова к критике и обвинениям в самопиаре. "О, она делает глупое реалити-шоу. Она делает это ради денег... Я не делаю это ради денег. Я делаю это, чтобы помочь моей душе и другим людям", - сказала Кейтлин Vanity Fair.