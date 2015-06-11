Сэр Кристофер Ли прожил жизнь, воплощая на экране зло

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В 2008 году в Карловых Варах Кристофер Ли получил премию "Хрустальный глобус" за выдающийся вклад в кинематографию

В четверг утром стало известно о смерти в возрасте 93 лет выдающегося британского актера сэра Кристофера Ли.

Умер он, как выяснилось, еще в воскресенье 7 июня, но публично о его смерти объявили только сейчас.

Соболезнование в связи со смертью актера выразил и премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон.

Большинству любителей кино Кристофер Ли известен в первую очередь как волшебник Саруман из трилогии "Властелин колец".

Ли было уже почти 80 лет, когда первый фильм трилогии, "Братство кольца", вышел в свет. За плечами у него была уже целая карьера в кино, и слава одного из самых выдающихся актеров фильмов ужасов.

А еще до этого была Вторая мировая война, куда он, потомок древнего военно-аристократического рода, отправился добровольцем служить в финской армии во время ее боев с Советским Союзом в 1939 году. Он прошел всю войну: Африка, Суэцкий канал, Ливия, Мальта, Сицилия, Альпы.

Демобилизовавшись в 1946 году, он почти случайно попал в театр, потом в кино. Первым его фильмом, еще без упоминания в титрах, был классический "Гамлет", который поставил и в котором сыграл главную роль великий Лоуренс Оливье.

Дракула и другие ужасы

Прорыв для Ли наступил, однако, с его приходом в студию Hammer. Так называемая классическая серия фильмов Hammer заложила основу современных фильмов ужасов и оказала огромное влияние на развитие всего жанра.

В первом же фильме серии "Проклятие Франкенштейна" (1957) он сыграл монстра, сконструированного Виктором Франкенштейном.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В 2009 году Кристофер Ли получил рыцарское звание

А слава ждала Ли с ролью Дракулы в одноименном фильме "Дракула" 1958 года. Дракула – один из самых популярных персонажей в мировом кино. Еще в пору немого кинематографа в ней прославился венгр Бела Лугаши. Кто только не пробовал себя в этой роли - от Макса Шрека в классическом фильме "Носферату" Франца Мурнау 1922 года до современного комика Адама Сандлера в фильме "Отель Трансильвания" 2012 года.

Но мало кто был в этой роли столь убедителен, как Кристофер Ли, с его суровой, зловещей и вместе с тем такой возвышенно-аристократической внешностью. Всего роль графа-вампира он сыграл 11 раз, в последний раз в фильме "Князь Тьмы" (1974).

Сам он, при этом, своими ролями в серии фильмов о Дракуле был не очень доволен. Он понимал, что режиссеры нещадно эксплуатируют его яркую внешность.

"Мне почти ничего не дают делать!, - жаловался он в одном из поздних интервью, уже в 2005 году. - Я умолял руководство Hammer дать мне вставить хоть какие-нибудь строки из романа Брэма Стокера. Иногда мне это удавалось. В конце концов я сказал им, что больше играть Дракулу не буду. Они там все чуть с ума не сошли".

Но, как бы то ни было, невероятная убедительность актера в роли монстра-злодея предопределила амплуа Ли чуть ли не на всю последующую жизнь.

Достаточно назвать его роли: Мефистофель ("Катарсис", 1963), Распутин ("Распутин: сумасшедший монах" 1966), вампир ("Чудотворец", 1969 – главную роль в этом фильме сыграл Ринго Старр), граф Драго ("Замок живых мертвецов", 1964).

Даже в не имеющей никакого отношениях к потустороннему миру трилогии о "Трех мушкетерах" ему достался один из самых зловещих персонажей – Рошфор.

Бегство от стереотипа

В 1977 году, вскоре после отказа от ролей в серии хаммеровских фильмов Ли уехал в Америку в попытке уйти от уже порядком поднадоевшего ему стереотипа злодея.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В 2011 году Кристофер Ли получил премию Британской академии кино и телевидения

Удалось это ему лишь отчасти: в 1991 году он сыграл Шерлока Холмса в двух фильмах – "Шерлок Холмс и примадонна" и "Происшествие на водопаде Виктория".

В 1998 году он сыграл основателя современного Пакистана Мухаммада Али Джинну в фильме "Джинна" - роль, которую он сам считал своей самой любимой.

Саруман и возрождение

И хотя никаких значительных перерывов в карьере Ли не наблюдалось – его кинобиография выглядит удивительно стабильной, а фильмография насчитывает невероятное для такой долгой жизни число ролей (206, не считая телевидения и видеоигр) – роль Сарумана в трилогиях Питера Джексона "Властелин колец" и "Хоббит" принесла ему подлинное возрождение.

Роль величественного мага-волшебника с огромной седой бородой оказалась как нельзя более подходящей для перешагнувшего в девятый десяток Кристофера Ли. И благородная аристократическая внешность, и пусть и неведомый для многих молодых зрителей, но тем не менее неотступно сопровождающий его ореол наделенного потусторонней силой и властью злодея – все оказалось как нельзя кстати.

Примерно в таком же духе выдержана и роль графа Дуку в трилогии "Звездные войны".

Тяжелый металл

И все же самым неожиданным поворотом в судьбе Кристофера Ли стало обращение его в 2004 году в возрасте 82 лет к музыке. Причем не просто музыке – а к очень специфическому, не очень подобающему столь почтенному возрасту жанру "хеви металл".

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Кристофер Ли сыграл злодея в фильме "Человек с золотым пистолетом" из серии о Джеймсе Бонде

Началось все с сотрудничества с итальянской группой Rhapsody of Fire. В течение последующих лет один за другим он выпускал синглы и альбомы, многие из которых пользовались невероятной популярностью.

Поклонникам тяжелого металла пришелся явно по вкусу инфернальный облик великого актера, а поклонники его зловещих ролей нашли музыкальный резонанс в его пластинках.