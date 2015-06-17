Тысячи иранок срывают хиджаб в "Фейсбуке"

Правообладатель иллюстрации facebook Image caption Журналистка сначала опубликовала несколько своих фотографий без хиджаба, а потом создала и целую тематическую группу

Вопрос ношения хиджаба остается важной темой общественной дискуссии в Иране, доказательство тому - успех группы в "Фейсбуке", где иранским женщинам предлагается размещать свои фотографии без исламских платков.

Основала группу в мае 2014 года журналистка из Ирана Масих Алинеджад, проживавшая на тот момент в Лондоне.

Идея была в том, что все желающие могли опубликовать в группе фотографии себя с непокрытой головой.

Группа движения "Моя скрытая свобода" на "Фейсбуке" за год ее существования набрала 830 тысяч подписчиков.

По словам Алинеджад, в группу нередко попадает спам, а какие-то злоумышленники порой оставляют нелестные комментарии. Проживающая сейчас в США Алинеджад не исключает, что публикация злобных комментариев может быть делом рук иранских спецслужб.

"Женщины продолжают отправлять фотографии и видео себя без хиджаба, ведь это единственный для них способ быть услышанными", - настаивает журналистка-основатель группы.

Бурные дискуссии

Правообладатель иллюстрации facebook Image caption Характер группы был сначала резко аполитичным, но впоследствии группа стала походить на манифест

Со времен исламской революции 35 лет тому назад женщинам в Иране запрещено покидать дом без платка на голове.

Нарушение закона наказывается штрафом, ударами хлыстом или даже тюремным заключением.

Вопрос о ношении хиджаба вызывает бурные дебаты в Иране, причем сторонники хиджаба также довольно многочисленны и пока не готовы сдавать позиции.

Алинеджад утверждает, что группой "Моя тайная свобода" она все же сдвинула с мертвой точки общественную дискуссию.

Характер группы был сначала резко аполитичным, но впоследствии "Моя скрытая свобода" стала походить на манифест иранских женщин.

По словам журналистки, на недавней конференции один из исламских проповедников признал, что политика обязательного хиджаба оказалась провальной, а в январе иранские власти не приняли законопроект, призванный ужесточить наказание за появление в общественных местах с непокрытой головой.