Почему националисты всех стран любят старые флаги?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Далеко не у всех американцев флаг Конфедерации ассоциируется с расизмом

На автомобильных номерах 21-летнего американского ультранационалиста Диланна Руфа, расстрелявшего девять человек в городе Чарльстон штата Южная Каролина, красовался флаг Конфедерации.

Стрельба произошла вечером в среду 17 июня, когда белый молодой человек зашел в церковь с преимущественно чернокожим приходом.

Би-би-си изучает, какие старые флаги приглянулись ультраправым по всему миру.

Красно-синий со звездами

Очень эмоционально на стрельбу в Чарльстоне откликнулся ведущий комедийного The Daily Show Джон Стюарт, сказавший, что у него в голове не укладывается возможность сосуществования шоссе, названных в честь генералов Конфедерации, и флагов рабовладельческого Юга с нынешней Америкой.

При этом флаги Конфедерации регулярно замечают не только на шествиях националистов ( и не только радикалов из "Ку-клукс-клана"), но и на исторических праздненствах в южных штатах, что сильно расстраивает чернокожее население.

"Лично я верю в некоторые традиции, но эта традиция очень сильно унижает черных", - говорит писательница-афроамериканка Кленора Хадсон-Уинз.

Сам флаг появился в 1861 году, когда первый штандарт Конфедеративных Штатов Америки показался руководству слишком похожим на знамя "янки", под которыми они подразумевали своих противников с Севера в Гражданской войне.

Наследие Александров

Практически ровесником полотнища Конфедерации является черно-золотисто-белый "имперский флаг", утвержденный российским императором Александром II в 1858 году как государственный.

Верхние две полосы символизировали традиционные цвета герба династии Романовых, белый же цвет отвечал за "мир и чистоту".

Image caption "Имперский триколор" появляется на всех маршах националистов в России

Как отмечают историки, такой флаг возник благодаря трудам немецких геральдистов, работавших при дворе императора.

"Поскольку национальным гербом России было изображение черного двуглавого орла на золотом поле, то дальше шла простая логика: черный орел - это черная полоса, желтая – золотое поле, а поскольку на императорском штандарте белые цвета были изображениями карты четырех морей, - то он добавлялся в качестве еще одной полосы – белой", - утверждает председатель Геральдического совета при президенте России Георгий Вилинбахов.

По слова историков, националисты регулярно делают отсылки к прошлому, которое кажется им овеянным ореолом благополучия и мощи государства, символом чего и является старый флаг.

"Националисты выбрали этот флаг для обозначения своей корпорации. В этом нет ничего странного. Но когда они начинают утверждать, что, дескать, это и есть настоящий флаг, то это неправда", - добавил Вилинбахов в беседе с петербургским изданием Online812.

В своем официальном статусе полотнище просуществовало почти 40 лет, после чего указом Николая II изменилось на современный бело-сине-красный флаг.

Тем не менее, так называемую "имперку" регулярно использовали в XX веке: сначала - противники советской власти, затем - сражавшиеся на стороне Гитлера отряды с территорий СССР.

Без черно-желто-белого в наши дни в России не обходится ни один "Русский марш", а ультранационалистические музыкальные группы слагают в его честь песни.

"Мертвая голова" и трезубец

Ультраправые разных стран также любят использовать "мертвую голову", представляющую собой череп с костями.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Спектр применения "черепа с костями" крайне широк. Иногда его используют и ультраправые

При этом только в истории Европы насчитывалось не менее 10 воинских объединений, в которых символом был аналогичный пиратскому "Веселому Роджеру" рисунок.

Современные националисты вдохновляются использованием этого изображения в символике танковой дивизии СС "Мертвая голова", действовавшего во Вторую мировую войну.

Украинские националистические организации "Тризуб" и "Правый сектор" избрали для себя символ с малого герба Украины, на котором изображен трезубец князя Владимира Святого.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption На многих мероприятиях "Правого сектора" полотно с трезубцем соседствует с государственным флагом Украины

Символ впервые появился на серебренниках князя, отчеканенных на рубеже IX-X веков.

Единой версии о том, что означает трезубец на монетах, среди историков нет. По некоторым данным, символ пришел из славянских языческих обрядов.

Согласно другим источникам, он изображает стилизованного сокола на охоте.