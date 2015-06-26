Маркировка на кремах от солнца вводит в заблуждение

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Специалисты Королевского фармакологического общества в Британии пришли к выводу, что в системах обозначения уровня защиты в косметических средствах от солнца царит полный хаос.

Согласно опросу, проведенному среди 2000 взрослых британцев, каждый пятый не знает, что принятое обозначение так называемого фактора солнечной защиты SPF не означает полной защиты от губительных солнечных лучей, а относится только лишь к ультрафиолетовому излучению одного из двух типов.

Ультрафиолетовое излучение типа А обычно обозначается буквами UVA, а защита от него обозначается количеством звездочек. Лучи этого типа могут вызывать старение кожи и морщины.

Люди не должны разбираться в сложной двухуровневой информации при выборе типа защиты от солнца профессор Дейн Лоренс, Королевское фармакологическое общество

Ультрафиолетовое излучение типа В, обозначаемое буквами UVB, собственно, и вызывает загар. Защита от него обозначается буквами SPF, которые указывают на степень ослабления излучения.

Оба этих типа излучения могут быть причиной рака кожи.

"Совершенно очевидно, что многие потребители не понимают, что фактор SPF относится только к степени защиты от лучей типа UVB, но не UVA", - заявила профессор Джейн Лоренс, глава научного отдела Королевского фармакологического общества.

"Потребители не должны разбираться в сложной двухуровневой информации при выборе типа защиты от солнца", - полагает она.

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Ученые считают, что ультрафилетовое переоблучение является основной причиной возникновения рака кожи

По ее словам, настала пора принять единую систему, понятную всем и основанную на простом описании общего уровня защиты.

Только 8% опрошенных твердо знали, что фактор SPF относится только от защиты от лучей типа UVB.

И каждый четвертый заявил, что вообще ничего не знает о смысле обозначения фактора SPF.

Среди родителей 15% признали, что никогда не смотрят на цифры на этикетке крема или лосьона от солнца при покупке.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Большинство опрошенных вообще не понимают, что обозначают буквы SPF

Фонд раковых исследований Британии рекомендует наносить примерно две столовые ложки крема от солнца каждые два часа при пребывании на солнце в Британии.

Эксперты также рекомендуют избегать выхода на солнце между 11 утра и 3 часами дня, или не снимать с себя одежду под солнцем в эти часы.

Чрезмерное облучение ультрафиолетом выступает основной причиной рака кожи - как злокачественной меланомы, так и доброкачественных видов рака.

Результаты обследования, опубликованные в 2011 году изданием "Британский журнал раковых исследований", свидетельствуют, что 86% меланом, диагностируемых в Британии ежегодно, связаны с чрезмерным увлечением солнечными ваннами и ультрафиолетовыми лампами в солярии.