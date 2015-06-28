В Японии похоронили кошку, служившую начальником вокзала

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Благодаря Таме расцвела экономика города Кинокава

В Японии состоялись торжественные похороны кошки, которая стала национальной знаменитостью после того, как была назначена на должность начальника железнодорожной станции.

Кошка по кличке Тама была назначена начальником станции Киси в 2007 году.

Тама родилась и выросла в семье бездомных кошек, которые жили неподалеку от станции Киси, в городе Кинокава, что в префектуре Вакаяма на острове Хонсю.

Железнодорожная станция Киси должна была быть закрыта в 2004 году, так как железнодорожная компания Вакаямы почти обанкротилась. Однако после протестов местных жителей станция продолжила работу.

В 2006 году железнодорожная компания уволила всех сотрудников станции в попытке сократить расходы. В 2007-м станционным смотрителем станции Киси была назначена кошка Тама, которую к тому времени приютила местная жительница, неофициально присматривавшая за станцией в отсутствии сотрудников компании.

Основной обязанностью Тамы было приветствовать прибывающих на станцию пассажиров.

Кошка жила в билетной будке. На голове у нее была фуражка начальника станции. Ее рабочий день длился с 9 утра до 5 вечера. Вместо зарплаты она получала кошачью еду.

Расцвет экономики

В результате Тама спасла станцию Киси от банкротства. Туда стали приезжать туристы, чтобы посмотреть на необычного начальника станции.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption На похоронах кошки представители властей благодарили ее за то, что она привлекла в город туристов

За время ее пребывания на посту число пассажиров, прибывающих на станцию Киси, увеличилось от 1,92 млн в 2005 году до 2,27 млн в 2014-м.

Согласно исследованиям, кошка Тама принесла 1,1 млрд йен (почти 9 млн долларов) экономике города.

Станция Киси была преображена. Там открылось кафе, посвященное Таме, магазин кошачьих сувениров, и даже само крыша самого здания станции была перестроена с тем, чтобы походить на морду кошки.

Глава железнодорожной компании Вакаямы посетил Таму за сутки до ее кончины и рассказал, что она "поднялась и громко мяукнула".

Головокружительная карьера

Таме было 16 лет (80 лет в человеческих годах).

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кошка Тама была единственным менеджером женского пола в железнодорожной компании Вакаямы

На похоронах кошки представители компании и местных властей благодарили ее за то, что она привлекла в город туристов и помогла экономическому развитию Кинокавы.

В 2008 году Тама была повышена в должности и официально стала "суперначальником станции". На церемонии повышения в должности присутствовали глава железнодорожной компании и мэр города Кинокава.

Таким образом Тама стала единственным менеджером женского пола в железнодорожной компании Вакаямы.

В январе 2010 года она получила новую должность, став исполнительным директором компании, совмещая эту работу с должностью начальника станции. Она оказалась первой кошкой, ставшей одним из руководителей железнодорожной корпорации.

На должность начальника станции Киси, скорее всего, будет назначена кошка Нитама, которая ходила у Тамы в подмастерьях.