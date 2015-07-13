Авторы видео о прогулке геев в Москве: никто не пытался нас защитить

Правообладатель иллюстрации YouTube Image caption Когда ролик стал стремительно набирать популярность, авторы за ночь перевели его на английский и выложили субтитры

В российских соцсетях идёт бурное обсуждение видеоролика под названием "Избиение гомосексуалистов в России". В ролике двое молодых людей идут по Москве, взявшись за руки, за что многие окружающие прохожие издеваются над парнями, оскорбляют их и даже нападают с кулаками.

Менее чем за сутки ролик посмотрело более миллиона человек.

Вызвавшее столь бурную реакцию видео - результат социального эксперимента группы ChebuRussia TV - пятерых московских ребят, регулярно разыгрывающих окружающих и выкладывающих результаты своих розыгрышей в сеть.

Видеозаписи социальных экспериментов - популярный сетевой жанр, так как по самому замыслу является провокационным и рассчитан на неоднозначную реакцию. Группа существует с августа прошлого года и сняла уже 35 роликов, однако, по словам авторов, никогда ещё их видео не вызывало столь бурного обсуждения.

С одним из авторов ролика, Артёмом Французовым, пообщался корреспондент Би-би-си Николай Воронин.

Би-би-си: Кому и как пришла в голову идея такого ролика?

Артём Французов: Идея пришла сразу после легализации однополых браков в Америке. Мы подумали: а что если хотя бы минимально перенести эту ситуацию в российские реалии? Где-то неделю мы готовились: думали, как эту идею лучше реализовать - как это показать так, чтобы не перегнуть палку, чтобы это не было вызывающе. Дошли до этого формата и буквально за один съёмочный день всё сделали.

Сам процесс съёмок занял около часа - мы ходили по городу и снимали скрытой камерой. Взяли старую сумку Adidas, положили в неё какие-то книжки, мою энциклопедию про динозавров, туда же положили маленькую камеру и через дырку вытащили наружу объектив. Никита [Рождественский, ещё один из авторов ролика] просто шёл впереди и снимал.

Би-би-си: Вы ожидали, что реакция будет именно такой?

А.Ф.: Вы знаете, мы догадывались, предполагали, но лично я оказался не совсем готов. Я думал, что, возможно, какие-то взгляды будут брошены в нашу сторону, может быть, какие-то высказывания... Но реакция оказалась слишком дерзкой. Да, мы не ожидали, что люди именно так будут показывать свою позицию - так открыто и агрессивно, вплоть до физических контактов.

Мы не гомофобы и не геи. Нам дела до этого всего нет, и я считаю, что это адекватная позиция

Би-би-си: Кто-нибудь пытался вас защищать?

А.Ф.: Нет. Нет. Весь час, который мы ходили, была только агрессия, никакой другой реакции не было.

Би-би-си: А не было желания, столкнувшись с такой агрессией, прервать эксперимент?

А.Ф.: Наоборот! В какой-то момент появился интерес: это нам так "повезло" наткнуться на нескольких неадекватных людей - или действительно это общее настроение общества? Столько агрессивной реакции - это случайность или закономерность?

Би-би-си: Тем не менее вы ожидали, что реакция в целом будет негативная. Записывая этот ролик, что и кому вы хотели показать или доказать?

А.Ф.: У нас не было конкретной цели, нам просто было интересно, как в России относятся к геям, и мы хотели показать это людям и услышать их мнение, дать им возможность обсудить это в сети. У нас самих нет какой-то конкретной позиции по этому поводу, но мы не гомофобы и не геи. Нам дела до этого всего нет, и я считаю, что это адекватная позиция.

Я не был в США, но я был в Италии, во Франции, в Голландии, и я хочу сказать, что там люди гораздо проще к этому относятся. Видел я там много парочек, державшихся за ручку. А однажды вышел из своего отеля в Голландии и увидел, что передо мной идёт мужчина в кожаных шортах, в подтяжках - такой, уже в формате БДСМ, - и на него даже никто не оглядывался. В Италии на площади у парламента растянут огромный флаг гомосексуалистов - в общем, в Европе к этому гораздо спокойней относятся.

Би-би-си: Вы читали комментарии под этим роликом в YouTube?

А.Ф.: Обычно я всегда читаю, но в этот раз их уже больше 10 тысяч (за сутки), то есть этот ролик вышел из-под контроля. Впервые такой резонанс! Просмотры на YouTube обновляются с задержкой - на самом деле, там уже полтора миллиона просмотров. И траффик растёт. Если в полдень его просматривали в час по 65 тысяч человек, то сейчас уже до 150 тысяч в час дошло, и это количество растёт. Такого никогда не было.

На самом деле, мне интересно посмотреть статистику - сколько просмотров идет из-за границы? Я думаю, там большинство из Штатов, из Европы, потому что люди считают, что это ненормально. Они возмущены - смотрят, офигевают и распространяют дальше.

Би-би-си: Вас очень легко найти в соцсетях. Вы не получали каких-то личных угроз уже после съёмок скандального видео?

А.Ф.: В комментариях много пишут, что "им харю надо начистить", что "я бы увидел - сразу бы в щи дал". Но напрямую нам никто не пишет об этом. Думаю, вполне можно идти по улице, не бояться и не оборачиваться. Наверное... Проверим! Время покажет.