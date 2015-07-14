Зачем нужен ролик о "боевых бурятах Путина"

Правообладатель иллюстрации Set Image caption Военные из Бурятии на своей территории украинцам только мерещатся, утверждается в видео

Видеобращение, записанное активистами прокремлевского молодежного проекта "Сеть" от имени "Боевых бурятов Путина", за день собрало более 420 тысяч просмотров в YouTube.

На видео несколько молодых людей и девушек пытаются опровергнуть сообщения СМИ о том, что солдаты из Бурятии участвуют в военных действиях на востоке Украины. Фоном к видеоролику звучит традиционное горловое пение.

"Мы, "Боевые буряты Путина", обращаемся к перепуганным жителям Украины, - говорят молодые люди. - Вам всюду мерещатся то буряты, то русские, то чеченцы из ГРУ. Будто на вас ополчились все многочисленные народы великой России".

"Боевыми бурятами" украинские интернет-пользователи называют военных, которых, по сообщениям СМИ, направляют воевать из войсковых частей в Бурятии на территорию Украины. При этом российские власти отрицают, что оказывают какую-либо военную поддержку вооруженным сторонникам ДНР и ЛНР.

Целью видео было ответить на мем о "боевых бурятах", заявил Би-би-си активист "Сети" и студент Иркутского государственного технического университета Федор Гарбуз.

По его словам, он снимал видео и был одним из авторов идеи, тогда как обращение написали и зачитали его знакомые, которые также живут в Иркутске.

Как ранее писали российские СМИ, проект "Сеть" вырос из остатков движения "Наши". Новое движение известно в первую очердь масштабными граффити в Москве и других городах, большинство из которых посвящено аннексии Крыма.

"Промежность Кончиты Вурст"

По словам Гарбуза, герои видео писали текст совместно. В обращении молодые люди и девушки уверяют, что готовы "помочь" Украине, "если родина позовет". Завершается видео вдохновенным приглашением посетить Бурятию, чтобы "наконец расслабиться", "попробовать наивкуснейших поз" и убедиться, как сильно буряты любят Владимира Путина.

Самая яркая фраза в ролике - о том, что экономика Украины "летит в европейскую промежность Кончиты Вюрст (именно так ее фамилию произносят в видео)". Происходит это, по версии авторов обращения, из-за эксплуатации населения "олигархической хунтой".

"Это отчасти жестковато, но я бы не стал корректировать это, - признался Гарбуз. - Конечно, были какие-то тэги, но в целом они говорили от души, что думают. Ребятам просто не нравится та ситуация, которая происходит на Украине, все эти скандалы, связанные с бурятами. В интернете бродит мем, что на Украине воюют "боевые буряты Путина". В принципе ролик был отчасти серьезным и жестким, отчасти шуточным ответом на этот мем".

Реакция на видео в соцсетях была преимущественно негативной. Блогер Рустем Адагамов выразил в "Твиттере" сочувствие молодым людям и девушкам, снявшимся в видео: "Кто придумал эту пакость? Бедные ребята, они даже не поняли, в чем поучаствовали".

Многие пользователи просто посчитали видео смешным.

Правообладатель иллюстрации Twitter

"Боевые буряты предостерегают украинцев от европейской промежности Кончиты Вюрст, - написал блогер Андрей Мальгин. - Срочно вызывайте Костю Рыкова с мыса Антиб. Без него какую-то уже совсем туфту гонят".

Другой пользователь обратил внимание на то, что в воскресенье в Улан-Удэ неизвестные избили оппозиционного журналиста и члена партии "Яблоко" Евгения Хамаганова, также являющегося одним из создателей бурятского молодежного правозащитного движения "Эрхэ". Ему диагностировали перелом шейных позвонков.

Правообладатель иллюстрации Twitter

По словам Гарбуза, негативная реакция в интернете была ожидаемой, но они думали, что положительных комментариев будет все-таки больше. Он не считает, что сделал что-то неправильно: "Мы никого на смех не выставляли".

"Это все добровольцы"

Выражение "боевые буряты", вероятно, вошло в широкое употребление после того, как впервые появилось в заголовках новостей.

Широкое распространение получил скриншот топа новостей "Яндекса", который пользователи на территории Украины увидели 29 марта, где указан заголовок "В Иловайск прибыли 600 боевых бурятов - штаб АТО".

Ряд СМИ ранее предоставляли свидетельства того, что военнослужащих из воинских частей в Бурятии отправляют воевать на Украину. Российские власти это отрицают.

Так, журналист Vice Саймон Островский снял фильм " Селфи-солдаты", в котором проследил путь из Бурятии в Дебальцево танкиста Бато Дамбаева, размещавшего фотографии самого себя на территории Украины в соцсетях. Островскому МИД России позже отказал в российской визе.

Некоторые пользователи, комментируя видеообращение, вспомнили февральский видеоролик, в котором российский певец Иосиф Кобзон разговаривает с обгоревшим мужчиной в больнице в Донецке.

Мужчина заявляет, что певец приходил к нему в школу в Бурятии, на что Кобзон, который несколько раз избирался в Госдуму от Агинского Бурятского автономного округа, заявил: "Вы бурят? Как я рад".

Правообладатель иллюстрации youtube Image caption "В вашей стране идет гражданская война. Погибают простые жители Украины - дети, старики, женщины", - говорили российские "студенты" украинским

"Новая газета" позже взяла интервью у мужчины, который заявил, что служит в 5 отдельной танковой бригаде в Улан-Удэ и пострадал в боях в Лонгвиново 19 февраля.

Активист Гарбуз полностью поддерживает официальную версию о том, что действующих российских военных на Донбассе нет.

"Это же все доброльцы. Те же самые буряты, кто воюет на Украине, - это люди, которые едут сами, которые решили провести свой отпуск, помогая братскому народу. У меня есть знакомый моего знакомого, который сам добровольно поехал. Таких случаев, как я вижу, очень много", - уверен он.

Активисты "Сети" ранее уже снимали обращения к украинцам: в феврале был записан ответ на обращение киевских студентов к российским. Тогда, однако, оказалось, что некоторые из участников видео на самом деле не учатся в вузах, которые они называют на камеру.

Этот ролик побудил группу студентов из Москвы и Санкт-Петербурга записать альтернативное обращение, в котором они попросили прощения за политику российских властей в отношении Украины.