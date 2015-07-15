Прощай, экран в спинке кресла! В авиацию пришел интернет

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Уйдут ли в прошлое видеоэкраны в спинках самолетных кресел по мере распространения беспроводной интернет-связи на пассажирских лайнерах? Этим вопросом задалась корреспондент BBC Future.

В 1936 году, когда после начала регулярных пассажирских авиаперевозок прошло чуть более 10 лет, в Германии поступил в эксплуатацию дирижабль "Гинденбург". На борту этого огромного аппарата имелись салон с настоящим роялем, столовая, курительная комната и бар. До "Гинденбурга" на пассажирских дирижаблях обычно присутствовали музыканты с более компактными инструментами (такими как аккордеон), игравшие для публики во время перелета, который мог продолжаться до нескольких дней. Уже в те времена авиапассажиры на маршрутах большой протяженности нуждались в развлечениях на борту.

С момента окончания Второй мировой войны и вплоть до 1990-х гг. большинство авиапассажиров могли рассчитывать на то, что им покажут в полете кино. Поначалу изображение передавалось на экран, установленный в передней части салона, а позднее самолеты стали оборудовать мониторами, укрепленными на потолке. Некоторые авиакомпании дополнительно предлагали пассажирам музыку. В ранних вариантах аудиосистем звук подавался через тонкие полые трубки, затем им на смену пришли наушники, подсоединяемые к разъемам в подлокотниках кресел.

Развлечение пассажиров - дело серьезное и весьма недешевое. Авиакомпании тратят до 15 000 долларов на оборудование каждого кресла встроенными мониторами, на которых можно по желанию просматривать телепередачи и фильмы и даже играть в видеоигры.

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Впрочем, подобные системы вскоре могут уйти в прошлое - все большее распространение получает бортовой беспроводной интернет, позволяющий пассажирам выходить в сеть с помощью их собственных устройств.

Как такой поворот изменит наши ощущения от авиаперелетов?

Потоковый контент по требованию

Одним из наиважнейших событий в сфере авиационных систем развлечения стало распространение быстрого спутникового интернета.

Наличие на борту беспроводного интернет-соединения теперь входит в стандартный набор услуг на многих рейсах в США, и эта тенденция распространяется на другие регионы мира. Впрочем, во многих случаях данная услуга остается платной - пассажирам предлагается купить час доступа к сети примерно за 5 долларов или сутки доступа - за 16 долларов.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Узкофюзеляжные самолеты, такие как Airbus A320, не оборудуют полноценными системами развлечений по причине большого веса и дороговизны последних

Однако факт остается фактом - интернет-соединение в полете становится все более доступным. За последние пять лет его внедрили свыше 60 авиакомпаний, эксплуатирующих лайнеры производства европейского концерна Airbus, говорит представитель европейского авиастроительного концерна Грегор Деркс.

Несмотря на высокую стоимость систем беспроводного интернета, их наличие или отсутствие на борту влияет на то, какие авиакомпании и типы самолетов выбирают пассажиры при заказе билетов, отмечается в исследовании, проведенном компанией Honeywell Aerospace в 2014 г.

"Две трети опрошенных нами авиапассажиров предпочитают самолеты, снабженные беспроводным доступом к сети, поскольку хотят иметь возможность продолжать работу, развлекаться и постоянно оставаться на связи в течение полета, - говорит представитель американского производителя авионики и бортового оборудования Стивен Брекен. - Мы также выяснили, что ради высокоскоростного интернета пассажиры готовы терпеть дополнительные неудобства, такие как повторные проверки службы безопасности в аэропортах и необходимость являться на регистрацию раньше".

Впрочем, зачастую предоставляемые услуги интернет-соединения ограничиваются возможностью сетевого поиска, проверки электронной почты и других действий, не требующих большой пропускной способности канала. Такие сервисы потокового вещания, как Netflix и Amazon, на многих рейсах остаются недоступными.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Установка авиационной системы развлечений на самолете может стоить до 15 000 долларов на каждое кресло

Но доступ к сети означает для авиапассажиров нечто большее, чем просто возможность постоянно оставаться связи. Быстрое и надежное беспроводное интернет-соединение может оказаться выгодным и для самих авиакомпаний. "Не для всех это очевидно, но причина, по которой узкофюзеляжные самолеты наподобие Boeing 737 b Airbus A320 не оснащаются современными авиационными системами развлечений, заключается в большом весе и дороговизне таких систем", - говорит Анахита Пунегар, представитель компании InterTrust Technologies Corporation, специализирующейся на производстве таких систем.

Дороговизна действительно является серьезной проблемой: в 2011 г. сумма, потраченная французским авиаперевозчиком Air France на установку и обслуживание систем развлечений, составила третью по величине статью расходов компании после затрат на обслуживание двигателей и шасси. Закупка и установка такой системы может стоить "до 7,8 млн долларов на каждый самолет, в зависимости от типа и компоновки", - говорит Коэн Спаандерман, инженер из Амстердамского университета прикладных наук. То есть расходы составят до 15 000 долларов на кресло.

Авиакомпании уже начали избавляться от таких дорогостоящих продуктов. В 2012 г. французский перевозчик OpenSkies решил не оборудовать свой парк самолетов Boeing 757 традиционной системой видеоэкранов, встроенных в спинки кресел - вместо этого компания начала раздавать пассажирам по 500 планшетов iPad на рейс, в каждый из которых предварительно загружено несколько видеофильмов. Перевозчику такое решение стоило около 250 000 долларов на каждое воздушное судно, в то время как традиционная система развлечений обошлась бы в 3 млн долларов на самолет.

С тех пор технологии продвинулись далеко вперед, и теперь авиакомпании хотят сделать еще шаг - начать предоставлять потоковый видеоконтент по запросу прямо в персональные устройства пассажиров при помощи беспроводного интернет-соединения.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Некоторые перевозчики уже отказались от систем развлечений и начали выдавать пассажирам планшеты iPad с предварительно загруженным контентом

Североамериканские перевозчики Southwest Airlines, United, Delta и Jetstar уже предоставляют пассажирам возможность скачивать потоковое видео на собственные устройства. Подобные услуги доступны также на рейсах австралийского Qantas и европейских Norwegian Air, Monarch и Lufthansa.

Но контент необязательно ограничивать материалами, предварительно загруженными на борт авиакомпанией. В начале июня этого года американский низкотарифный перевозчик JetBlue Airways открыл подписчикам потокового сервиса Amazon Prime доступ к услуге на своих рейсах.

Временные трудности

Однако на пути к широкому распространению подобной практики имеются трудности, не в последнюю очередь связанные с недостаточной пропускной способностью каналов для обеспечения бесперебойного потокового обмена данными.

Впрочем, перевозчики уверены, что эти трудности носят временный характер. Группировка спутников Global Xpress компании Inmarsat - крупнейший коммерческий космический проект в Великобритании - должна начать работу в этом году. Два из трех спутников уже находятся на орбите. В отличие от большинства спутников, предоставляющих интернет-связь в Ku- и L-диапазонах, аппараты Global Xpress будут работать в более высокочастотном Ka-диапазоне, что существенно увеличит скорость передачи данных на борт самолетов.

По словам Брекена, группировка Global Xpress будет специально предназначена для обеспечения самолетов беспроводной интернет-связью, и "скорости соединения позволят пассажирам загружать фильмы, играть в видеоигры и постоянно оставаться на связи точно так же, как они делают это на земле".

Какое же будущее ожидает авиапассажиров? Возможно появление эластичных экранов высокой четкости, систем трехмерного изображения или виртуальной реальности. Так, авиакомпания Transavia недавно начала тестировать шлемы виртуальной реальности Oculus Rift на рейсах из амстердамского Схипхола в Барселону.

А вскоре на борту могут появиться и голографические экраны, при помощи которых пассажиры будут общаться с родными и близкими, находящимися за сотни километров, и даже "прикасаться" к ним при помощи специальных перчаток.

Звучит фантастически? Соответствующие технологии уже существуют, говорит Мартин Рэймонд, сооснователь компании The Future Laboratory, которая в содружестве с метапоисковиком авиабилетов Skyscanner выпустила обозрение новейших разработок в области бортового оборудования. Имеются опытные образцы, "пока еще ужасно дорогие, но их стоимость должна снизиться после выхода продуктов на рынок", - отмечает Рэймонд.

И все же в ближайшем будущем самых грандиозных изменений следует ожидать в связи с возможностью постоянно оставаться на связи в течение полета. "Авиапассажиры в США уже расстраиваются, если на рейсе не оказывается беспроводного интернет-соединения, - говорит Эл Сент-Жермен, старший вице-президент по Северной Америке в компании Spafax, специализирующейся на размещении рекламы в бортовых журналах авиакомпаний. - Любому перевозчику непросто удовлетворять ожидания таких пассажиров. Зачастую авиакомпаниям приходится принимать решения по закупкам дорогостоящих продуктов и услуг на годы вперед - как угадать, чего потребует летающая публика через год или два?".

Терри Потратз, редактор журнала APEX Experience, разделяет эту точку зрения. "Для многих из нас авиаперелет является одной из немногих возможностей уйти в офлайн и какое-то время побыть наедине с собой, - говорит он. - С другой стороны, я думаю, что мы наблюдаем переломный момент в ожиданиях пассажиров, и все больше людей предпочитают постоянно оставаться на связи".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.