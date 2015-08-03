Часы Пескова: этикет госслужащего или личное дело?

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Дорогие часы на руке пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в день его свадьбы с фигуристкой Татьяной Навкой стали международным интернет-хитом. Би-би-си пытается понять, существует ли "кодекс чести" российского чиновника, и что ждет его нарушителей.

1 августа на свадьбе с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой на руке кремлевского чиновника красовались часы Richard Mille RM 52-01 стоимостью в 620 тыс.долларов (38 млн рублей). Согласно декларации за прошлый год, чиновник заработал 9 млн рублей.

Дмитрий Песков сказал журналистам, что часы - подарок жены, и он никаких деталей говорить не будет. "Это наше личное дело, это никого не волнует", - отрезал чиновник.

Позже спортсменка сказала, что сама сделала такой подарок мужу. "Я – олимпийская чемпионка. Очень много работаю, в том числе и все лето. И конечно, зарабатывая своим трудом, могу позволить сделать хороший подарок", - сказала она в интервью изданию "Комсомольская правда". "И вообще, это не имеет никакого значения", - добавила Навка.

Впрочем, в прошлом месяце в эфире программы "Всё будет хорошо" Татьяна Навка сетовала, что ей придется заплатить 700 тыс. рублей за коммунальные услуги в доме ее матери.

Оппозиция настойчиво требует разобраться в происхождении средств и находит фотографии часов на руке Пескова, сделанные за многие месяцы до свадьбы. Команда оппозиционера Алексея Навального на разных снимках с чиновником нашла еще 4 экземпляра часов общей стоимостью в 9,5 млн рублей (154 тыс. долларов).

"Социальная ответственность" в действии?

В мае этого года на едином портале размещения информации о разработке проектов нормативных правовых актов появился новый проект кодекса этики госслужащих. За нарушение кодекса чиновника ждет осуждение и порицание.

Согласно проекту, госслужащие должны "верно и преданно служить интересам граждан, общества и государства, проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами, беречь государственное имущество".

При этом конкретных указаний в документе нет - чиновнику лишь предписано "руководствоваться принципами общественного служения, законности, лояльности, социальной ответственности, открытости, беспристрастности и честности".

Там же прописан дресс-код в виде классического костюма, но допускающий возможным джинсы и менее формальную одежду.

В лояльной Кремлю общественной организации "Открытое правительство" считают "порицание" за чиновничью роскошь устаревшей мерой, однако не упоминают о конкретных санкциях для провинившихся госслужащих.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Китайским чиновникам запрещено демонстрировать предметы роскоши

Для сравнения - в Китае в рамках борьбы с коррупцией после прихода к власти нынешнего председателя КПК Си Цзиньпина запретили демонстрировать предметы роскоши. Отдельно упомянуты были швейцарские часы.

"Этика госслужащего"

Неофициальный кодекс чиновника появился в России еще в 2010 году, рассказал Русской службе Би-бис-си старший научный сотрудник центра документальных исследований ВШЭ Алексей Титков.

"Кодекс чиновника как документ в России существует на неофициальном уровне - этика государственного служащего - была принята в начале 2010-х годов. Там были приняты параметры стоимости подарков и описаны все ситуации, когда от подарков стоит воздерживаться. С точки зрения норм писаных, уже порядка пяти лет, как они все приняты", - отмечает преподаватель.

В тексте документа дословно говорится, что государственному (муниципальному) служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц подарки. Наказанием за нарушение этики в том кодексе выступало "моральное осуждение".

"Вопрос в том, насколько им следуют на практике сам госслужащие, как правила соотносятся с общественным мнением, и что позволено чиновникам по мнению людей. Это не столько вопрос порицания Пескова, сколько пример социального негодования, - считает Титков.

"Нормы - что можно и чего нельзя - на практике только складываются, и история Пескова - это веха и прецедент", - добавил он.

"Общество лицемерное"

Присутствовавший на свадьбе политик из "Партии зелёных" Олег Митволь сказал Русской службе Би-би-си, что был удивлен ажиотажному интересу к часам.

Правообладатель иллюстрации Oleg Mitvol.Instagram Image caption Новая семья пресс-секретаря президента России

"Это только в нашей стране возможно. Здесь, независимо от того, есть ли источники или нет, интерес не ослабевает, могут называть это любыми словами. Есть же контракты, ну вы понимаете. Когда я говорил с именинником, может, не надевать, он категорически сказал: "Супруга подарила, не буду их снимать". Не стал лицемерить, а у нас общество довольно лицемерное", - говорит экс-префект Северного административного округа Москвы.

"Допустимым считается ходить в пачках купюр и рваных джинсах, а декларации - около нуля. Логика понятна: он долгое время был карьерным дипломатом, вы знаете, как там платили. Поэтому теперь он не хочет снимать подарок", - поясняет Митволь.

"Я думаю, она купила не за каталожную цену - я, например, ни разу за каталожную цену не покупал. Такие вещи: специально публикуется цена, потом все торгуются", - добавляет политик.

"Сам факт, что супруга подарила мужу часы, заставляет людей нервничать. А если она квартиру бы подарила? Она солистка, собирает полный зал, является лицом Garnier, Valio [как говорила в интервью сама фигуристка, она является лицом шведской косметической компании Oriflame - прим. Би-би-си]. Я просто в шоке, хотя я понимаю, где мы живем", - резюмирует политик.

При этом ранее в интервью "МК" Олег Митволь сообщил, что "Песков на время одолжил часы" у кого-то из своих знакомых, которые присутствовали на торжестве.

"Барак Обама носит часы Jorg Gray 6500 за $259, Ангела Меркель - Boccia Titanium за €89, Франсуа Олланд - Swatch Quaterman за €120", - сравнил цены в "Твиттере" блогер Рустем Адагамов.