Спор Василия Уткина и Тины Канделаки в цитатах

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Василий Уткин известен не только как спортивный журналист, но и как актер и шоумен

Известный спортивный комментатор, главный редактор спортивных каналов "НТВ Плюс" Василий Уткин отказался работать под началом Тины Канделаки в новой федеральной телекомпании "Матч ТВ".

"Дело не в личности. Дело в чувстве омерзения. Это просто возмутительно. Никто не говорит о спорте настолько банально, тухло и омерзительно, как Тина. Это катастрофа, и это мерзко. Это ровно то, против чего всегда восставали мои учителя – Дмитриева, Майоров, Маслаченко. Или тихо бунтовали. Это то, чему родители приучают противостоять в каждой семье – дешевое лицемерие, банальный карьеризм", - так Василий Уткин объяснил свое решение отказаться от работы с Тиной Канделаки на "Матч ТВ".

Новый канал должен появиться в эфире осенью 2015 года. Он будет создаваться на базе спортивного канала "Спорт Плюс", принадлежащего телекомпании "НТВ-Плюс".

Противостояние между Канделаки и Уткиным продолжалось почти с самого момента назначения Канделаки генеральным продюсером и заместителем генерального директора объединенной спортивной редакции "Матч ТВ". Формально спор начался после фразы Канделаки о желании создать редакцию "Матч ТВ" "с нуля".

О "Матч ТВ"

Т.К.: Заниматься надо тем, что ты любишь. А телевидение я действительно люблю, с первого взгляда... Сейчас я добавляю в мою жизнь новую страницу – я буду строить с нуля спортивную редакцию. Телевидение и спорт – две мои стихии. Спорт – постоянное движение к победе, сила воли, красота. Знаете, в моей жизни были моменты, когда спорт буквально возвращал меня к жизни. Новая моя работа – прежде всего огромная ответственность, новая высота. И, поверьте, я сделаю все возможное, чтобы зрители полюбили "Матч ТВ", а значит и спорт.

В.У.: Тине интересно строить крупную спортивную редакцию "с нуля". Окей. 20 лет жизни впустую. Я тогда пойду, наверное. Я корпоративный дисциплинированный человек. Но "редакция с нуля" унизительно. Нас всех унизили. Я обязан сказать это вслух, и будь что будет. Надо извиниться, Тина Гивиевна. Неправы. Да, я нарушаю корпоративную этику. Но я обязан защищать свою команду, я ее не по объявлению набрал.

Т.К.: Я говорила про структурный ноль – т.е. то, что объединенной редакции не существовало, т.к. не существовало нового спортивного холдинга, а не про сутевый ноль.

После обмена жесткими заявлениями Тина Канделаки и Василий Уткин продолжили обмен колкостями в социальных сетях.

О работе и спорте

В.У.: ʺТак вот: я не для этого потратил половину своей жизни, чтобы теперь смотреть по утрам, как Тина Канделаки, разбудив ни свет ни заря несчастного фотографа, называет свою физкультуру спортом.

Т.К.: Я уверена, что у каждого найдется туча причин не поднять голову с кровати утром и не пойти на спорт, но... В этом и есть весь кайф - начать преодолевать себя задолго до прибытия в спортзал. Многие пишут, что я так много времени могу уделять спорту, потому что не замужем. Это глупости. Была бы замужем, тренировалась бы также. Я хочу быть сильной и физически и психологически. А сильная женщина в современном мире мужчине нужней)... Вот так я настраиваюсь на рабочий лад. Ведь бизнес - это сочетание войны и спорта!

О рабочем дне

Т.К.: Заснула в 3, проснулась в 6. Настроение отличное, настрой боевой. Спорт и на работу. Утренний подъем очень бодрит. Даже не представляю, как люди могут спать до 9-10!

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В 2013 году глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил телеведущей Тине Канделаки звание "Заслуженный журналист Чеченской республики"

В.У.: Встал в 6.30. На редкость бессмысленное мероприятие! Лег спать назад. Проснулся спозаранку - в 11. Надо же готовиться! Премьер-лига начинается...

О фитнесе

Т.К.: Знаете, многим #жиробасам нужно пересмотреть свое отношение к спорту. Начинайте тренироваться понемногу, глядишь, втянетесь)

В.У.: Поддерживаю! Я раскаявшийся жиробас, схуднул за 1,5 года на 85 кг. Фактически на Тинатин Гивиевну похудел. Так легко! Я вот жиробас. А Лучано, к примеру, Паваротти (светлой памяти) был жиротенор. А очень многие с точки зрения этой классификации вообще никто!

Высказывания Тины Канделаки и Василия Уткина по разным вопросам.

О спорте

Т.К.: Отработала по полной! Ничто не систематизирует жизнь так, как спорт! Спорт дает хорошие результаты, если ты занимаешься не для окружающих, завистников или конкурентов, а для себя. Только тогда ты можешь превзойти себя и последний подход станет предпоследним.

В.У.: В хорошем спортсмене 10 процентов таланта, остальное — труд. Вот только подавляющее большинство людей это неправильно понимают: если много будешь работать, из тебя обязательно что-то получится. Это не так. Если не дано человеку, то это не исправить. Даже если ты будешь круглыми сутками убиваться на тренажерах, из тебя не факт, что получится Елена Вайцеховская или Галина Прозуменщикова. На самом деле, эта фраза значит: сколько бы у тебя не было таланта, чтоб его реализовать, работать надо в 10 раз больше.

О спорте в России

Т.К.: По данным ВЦИОМ, 73% населения России не интересуются футболом. На мой взгляд, это просто катастрофа... Россияне больше следят за зарубежными клубами – английскую премьер-лигу смотрят охотно. Кого в этом винить? Ну уж точно не болельщиков. За два года до ЧМ-2018 безразличие к футболу в стране достигло исторического максимума! Неужели мы приходим к ситуации, когда придется признать, что Россия абсолютно не футбольная страна и сфокусироваться на хоккее как на спорте #1? А там и стремительно набирающие популярность биатлон, фигурное катание. Я конечно не спец, но российский футбол переживает не лучшие времена. И вот тут вопрос: или мы сумеем оттолкнуться от дна и рвануть наверх, используя ЧМ-2018 как спасательный круг, или окончательно превратим наш футбол в развлечение для узкого кружка фанатов?

Правообладатель иллюстрации Tina Kandelaki Twitter Image caption По мнению Василия Уткина, Канделаки путает спорт с фитнесом

В.У.: Зрелость нашего футбола не в том, чтобы пригласить Капелло и найти деньги на всё его уважаемое бла-бла-бла. Зрелость нашего футбола в том, чтобы уволить Капелло, если ясно, что он зашел в тупик. Самые великие иногда заходят в тупик. Это никого не дискредитирует. Бояться этого признания может только чинуша, который где-то за кадром говорил: вот, Фабио; это гарантия.

О чемпионате мира по футболу 2018

Т.К.: Увидела логотип чемпионата мира по футболу и испугалась. Какое-то инопланетное трехглазое и одноногое существо будет представлять нашу страну. Господи, я понимаю, что такие вещи делают придворные компании или иностранцы, чья репутация должна быть подтверждением суммы, которую на это выделяют.

В.У.: Это безобразие – реконструировать стадион к чемпионату мира [ о стадионе в Екатеринбурге], а потом признать, что он не годится, и строить новый. Это кошмар, просто бесстыдство. Не знаю, кто в этом виноват. Два раза перестраивать стадион к чемпионату мира – это безобразие. Тогда люди, которые перестраивали его в первый раз, должны сесть в тюрьму.

О ЦСКА в матче Лиги чемпионов против "Спарты"

Т.К.: ЦСКА молодцы! Вот так, сжав зубы, не сдавшись, вернуться с 0:2, и выиграть, просто идеально для драматургии!

В.У.: О, истина! Сжать зубы. "Собраться и драться, бодаться, кусаться, но вырвать победу на всех". Так писал Грызлов в 2008-м!

О журналистике:

В.У.: Я, кстати, чем дольше живу, тем больше думаю о том, что не случайно раньше актеров внутри церковной ограды запрещали хоронить. Журналистов тогда не было, а писателей — единицы. Но все мы одним миром мазаны. На этой работе приходится сильно душу мочалить. Есть в ней и лицедейство, и лицемерие, есть и очень странный прагматизм. Вот взять эту шумнейшую историю про расстрел редакции французского карикатурного журнала. Я думаю, что эта история совсем не про свободу слова и не устройство общества. Смысл ее в том, что наказание может тебя настигнуть, в том числе, злое или незаконное. А журналист, будь то карикатурист "Шарли Эбдо" или спортивный журналист, понимает, что может огрести за то, что делает. И ты сам решаешь, идешь ты на этот риск или нет. Можешь ты гарантировать свою защиту или нет. Мы — одна из самых убиваемых профессий. Мне ребят очень жаль, и ничего, кроме осуждения, нет у меня по отношению к тем, кто их убил. Но тем не менее, они не смогли соразмерить риск, на который они идут.

Т.К.: Одной из главных ошибок нашего общества можно назвать пассивность, в том плане, что многие (почти все) думают, что они не имеют возможности повлиять на действительность, изменить ход событий, влиять на политику и т.д. А у журналиста, не важно - любителя или профессионала, благодаря его умению писать, есть еще большая возможность влиять на ход событий, опять же, проще простого – писать о том, что тебя волнует в блогах. Вспомним историю на Манежной площади [Беспорядки на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года] . Стоило нам с вами о ней заговорить, стало сразу понятно, что эта тема волнует и Вас, и вас, и вас (показывая на высказывавшихся студентов), и вы можете поменять мнения остальных, стоит только высказывать свое (сказано на встрече Тины Канделаки со студентами РГГУ).

Канделаки о жизни

"Делай только то, что ты должен сделать и то, что ты не можешь сделать никак иначе".

"Я не ищу легких денег и хочу вкладываться только в то, что мне интересно, или в то, что мне доставляет радость".

"Если раньше, чтобы узнать о мужчине, вам нужно было с ним жизнь прожить, сейчас вы просто заходите на его аккаунт в "Одноклассниках", для сравнения проверяете еще пару-тройку его аккаунтов. А если еще и взломали аккаунт, вы все про него уже знаете! Сегодня мужчина и женщина имеют возможность быть круглосуточно на связи друг с другом: через телефон, через интернет. Поэтому мы быстро исчерпываем друг друга в бытовом смысле слова. Отношения в наше время держатся "на фишке". Старомодно думать, что ты найдешь себе мужчину, который всегда будет рядом, как чемодан без ручки. Думать нужно о себе".

"Женщина — человек настроения. И от этого настроения зависит не только ее собственная жизнь, но и жизнь всех окружающих))".

"Глупые люди страдают от компромата, а умные с ним работают".

Комментаторские перлы Уткина

"Ну, что за свистки на ровном месте?!"

"На трибунах шторм - на воротах Штиль".

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Василий Уткин: "Сколько бы у тебя не было таланта, чтоб его реализовать, работать надо в 10 раз больше".

"Эшли Коул выбивает мяч до самых швейцарских болельщиков. Это, в общем, достижение".

"По траектории полета мяча я понял, что бил Дзюба".

"Итак, господа, Класико. Класико - это футбольный матч, в котором играют две команды, а выигрывает "Барселона".

"Если честно, то я не видел еще, чтобы этим местом отбирали мяч. Митрески, видимо, футболист с неограниченными возможностями".

"Нашей команде не хватает техники - даже маленький бульдозер в корне изменил бы положение на поле..."

"Несмотря на хорошую погоду, многие болельщики предпочли переждать дождь дома".

"Вот интересно, зачем поле в Самаре называть "хорошим для этого времени года"? При чем тут время года, если по нему мяч не катается?"