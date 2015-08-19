Как я ходил на могилу Рахманинова под Нью-Йорком

Image caption Кусты, обрамляющие участок, на котором покоится прах Рахманинова, его жены и старшей дочери, аккуратно пострижены

Могила Сергея Рахманинова, на состояние которой сетовал 15 августа российский министр культуры Владимир Мединский, находится на огромном элитном кладбище Кенсико в Вестчестере. Это одно из самых богатых графств Америки, вплотную прилегающее к Нью-Йорку с севера.

Городок, в котором расположено кладбище, называется Вальхалла, то есть небесный чертог для доблестных воинов в скандинавской мифологии. По преданию, это имя выбрала в XIX веке жена местного почтмейстера, большая поклонница Рихарда Вагнера, который увлекался этой мифологией.

Кенсико было основано в 1889 году, когда на нью-йоркских кладбищах кончалась земля, и в сельской местности под городом открыли рядом с железной дорогой несколько новых. В Кенсико раньше вела специальная железная дорога, по которой доставляли усопших.

В ее бывшем станционном здании сейчас расположена администрация кладбища, радушный президент которого Рэймонд Планелл дипломатично отказался комментировать заявления Мединского по поводу состояния могилы Рахманинова и лишь заявил, что за ней ухаживают вполне добросовестно.

"А он здесь вообще был?!"

В отличие от Планелла, заместитель завхоза кладбища итальянский эмигрант Мауро Шипиони, работаюший в Кенсико уже 54 года, отреагировал на претензии российского министра темпераментно, возмущенно спросив у вашего корреспондента: "А он здесь вообще был?!".

"Понятия не имею, - развел я руками. - Вряд ли".

Тут Шипиони разразился тирадой, которую я не дерзну цитировать на сайте для семейного чтения, и подвез меня к могиле Рахманинова, расположенной на пологом холме в небольшой рощице.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Сергей Рахманинов несколько лет прожил в Нью-Йорке, а скончался в марте 1943 года в Калифорнии за три дня до своего 70-летия

Я договорился о своем приезде днем раньше и не исключал возможности того, что кладбищенская обслуга под мудрым руководством того же Шипиони ночью выкрасит траву и кусты у могилы и положит к ней свежие цветы.

Вообще, в США это не принято, но чем черт не шутит?

Стандартный уход

Однако растительность на поверку оказалась некрашеной, а покоившиеся у подножья большого православного креста с именем Рахманинова три горшочка с цветами явно были там давно. Один повалился на бок.

Кто-то воткнул в землю перед крестом позолоченную искусственную розу и положил брошь с перламутром.

Рядом стояла православная икона на картоне, заключенная в целлофан. Там же были две цветные любительские фотографии в ламинате. Одна изображала памятник. На обороте было написано по-английски: "Это ваш памятник в Новгороде Великом".

На другой был речной пейзаж с маковками и надпись: "Мы посетили ваш родной Новгород Великий". Фото тоже явно лежали под крестом довольно давно.

Кусты, обрамляющие участок, на котором покоится прах Рахманинова, его жены и старшей дочери, аккуратно пострижены, хотя несколько низких кустиков перед крестом пожухли.

По словам сотрудников кладбища, оно обеспечивает стандартный уход за могилами бесплатно, хотя родные часто просят об индивидуальной заботе и оплачивают ее по-разному. Кто разом платит кладбищу крупную сумму, кто договаривается с подрядчиками или цветочными магазинами на стороне.

Что происходит в случае Рахманинова, руководство Кенсико сообщить отказывается.

Image caption Могила Сергея Рахманинова – самая посещаемая на кладбище Кенсико

По словам Шипиони, которого приятель привел на кладбище в 1961 году, когда он ни слова не знал по-английски, минимальный участок размером 4 на 8 футов стоит чуть больше 2 тысяч долларов. В последнее время изрядные участки в Кенсико покупают нью-йоркские китайцы по 200-250 тысяч долларов.

Это такое распространенное явление, что Шипиони без запинки назвал мне имена всех пяти китайских похоронных агентств.

Самая посещаемая

Как сказал мне Рик Вебер, ведающий в Кенсико связями с прессой, могила Сергея Рахманинова является у них самой посещаемой. "Туда приезжают даже больше, чем к Лу Геригу!" - удивленно заметил Вебер, имя в виду похороненного на кладбище американского бейсболиста, родившегося в Германии, - такого знаменитого, что его именем даже назвали болезнь.

"Вы мечтали в детстве стать начальником кладбища?", - спросил я под конец у Планелла, отчаявшись получить прямой ответ на вопросы по Рахманинову.

Президент Кенсико сперва опешил, а потом сказал: "Нет. Я мечтал стать бейсболистом, как Лу Гериг!".

Могила Герига занимает по посещаемости второе место после Рахманинова, которого в США обычно называют русским, а не американским композитором и пианистом. Как писала в 1992 году New York Times, когда туристам сообщают, что на кладбище, в числе прочих, похоронен Рахманинов, многие удивляются: "А мы и не знали, что он уехал из России!".

В Кенсико похоронено столько знаменитостей, что туда никогда не зарастает тропа туристов. По пути к могиле Рахманинова Шипиони показал мне из окна машины надгробие Роберта Де Ниро-старшего, отца известного актера. Там же похоронена мать актера Вирджиния Адмирал.

Последнее пристанище на кладбище нашли уроженка Санкт-Петербурга Алиса Зиновьевна Розенбаум, взявшая в Америке имя Айн Рэнд и написавшая такие философские бестселлеры, как "Источник" и "Атлант расправил плечи", актриса Энн Бэнкрофт, больше всего прославившаяся в фильме "Выпускник" с Дастином Хоффманом, джазист Томми Дорси, комик Дэнни Кей (от рождения Каминский), модельер Генри Бендел и импресарио Флоренц Зигфилд.

Вопрос о перезахоронении праха Рахманинова должны решать прежде всего его родные. В 1988 году, например, сыновья композитора Белы Бартока распорядились перевезти в его родную Венгрию останки отца, похороненного в Хартсдейле неподалеку от Вальхаллы.

Родные Рахманинова заявили Би-би-си, что они не намерены переносить его прах в Россию.