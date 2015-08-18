Встреча в горах Бутана: голубой мак оказался не мифом

Правообладатель иллюстрации Neelima Vallangi Image caption Изумрудная зелень долины Хаа

Этот цветок настолько редок, что в былые времена ботаники считали его мифическим. Да и в наши дни увидеть его - большая удача, убедилась корреспондент BBC Travel.

В ясную погоду с места, где я стояла, по идее должен быть виден весь горный массив Джомолхари - в том числе и одноименная гора, вторая по высоте в Бутане и считающаяся священным местом.

Но в тот холодный и пасмурный июньский день я видела перед собой лишь заслоняющий всё туман и серые небеса.

Я находилась на перевале Челе-ла, на высоте 3780 метров, в западной части Бутана, и, несмотря на плохую погоду в сезон муссонов, мой проводник Радж Лама повел меня на очередную тропу в попытке отыскать обзорную точку с хорошим видом.

Результат его усилий меня не впечатлил, о чем я не преминула ему сообщить.

В течение моего недельного визита в гималайское королевство Бутан мы с Ламой частенько препирались. Один из первых споров возник на почве уверенности Ламы в том, что девушки из Индии неспособны к пешему туризму.

Правообладатель иллюстрации Neelima Vallangi Image caption Над перевалом Челе-ла туман и низкие облака

Мне пришлось убедить его в обратном, без особых проблем добравшись в предыдущий день на своих двоих до горного монастыря Такцанг-лакханг ("Гнездо тигрицы").

Но это привело к тому, что теперь мой проводник предлагал мне пройтись по всем пешим маршрутам в округе: так я и оказалась на неприметной тропе с видом на туман и дождь.

Но наши постоянные препирательства также дали и неожиданно приятный результат: я смогла увидеть один из редчайших цветков на нашей планете.

Меконопсис большой, национальный цветок Бутана, в просторечии называемый гималайским голубым маком, имеет очень насыщенный и яркий голубой цвет и сразу бросается в глаза, если встречается на пути.

Он растет только выше верхней границы горных лесов, в суровых климатических условиях на высоте 3500-4500 метров. Цветет один раз в году в сезон муссонных дождей, с мая по июль, после чего разбрасывает свои семена и умирает.

Это настолько редкое растение, что его некогда считали плодом фантазии, подобно снежному человеку.

Правообладатель иллюстрации Neelima Vallangi Image caption Гималайский голубой мак во всей его красе

Его наличие в Бутане было подтверждено западной наукой лишь в 1933 году (сделал это майор британской армии и по совместительству ботаник-энтузиаст Джордж Шерриф), и голубой мак по сей день окружен таким же ореолом загадочности, как и снежный барс, призрак Гималаев.

Я нехотя поднималась по туманной горе к ее западному гребню над Челе-ла, а вокруг на резком ветру, продувавшем открытые склоны, трепетали сотни белых молитвенных флагов.

Роскошный хвойный лес, которым покрыты местные горы, здесь был вырублен и уступил место невысокому густому кустарнику.

Шагая по тропе и кляня холод и дождь, я неожиданно увидела россыпь оранжевых и желтых цветов в форме колокольчиков, растущих на карликовых рододендроновых кустах.

Еще чуть дальше я загляделась уже на тысячи этих цветов, осыпавших кустарник на всем склоне. Я отвернулась от рододендронов, заметив краем глаза пестрые пятна желтого, белого и лилового: я оказалась среди первоцветов и примул.

По правую руку на фоне серого неба светились ярко-желтые пиптанты. Впервые с момента моего приезда в Бутан пять дней тому назад я увидела, насколько богат цветочный мир страны.

Впрочем, чего еще можно было ожидать от королевства, в котором 60% территории отведено под охраняемые заповедники?

Я всегда нежно любила дикие цветы. С моей точки зрения, в них - квинтэссенция изящества нетронутой природы; к тому же, они напоминают мне мои детские мечты о пышных разноцветных лугах.

Правообладатель иллюстрации Neelima Vallangi Image caption Ярко-желтые пиптанты - квинтэссенция изящества дикой природы

Погруженная в грезы, я ступала осторожно, чтобы не топтать нежные растения - как вдруг я замерла, увидев ярко-голубое пятно!

Притаившись под густым кустом среди других цветов, с 60-сантиметрового изящного стебля на меня смотрел большой лазурный цветок с янтарной сердцевиной.

Меня потрясла его хрупкая красота и неожиданная окраска: глубокий голубой цвет был оттенка гималайского неба в солнечный погожий день.

Вокруг росло еще по меньшей мере с десяток таких цветов - одни посвежее, другие немного увядшие, но лепестки у всех были того же поразительного цвета.

Пока я глазела на них, время текло будто в сказке. Сама того не осознав, я посвятила этой случайной встрече почти час.

Напрочь позабыв про еще недавно обуревавшее меня раздражение, я бодро вскарабкалась обратно на тропу, где меня терпеливо поджидал Лама, не имевший никакого понятия о посетившей меня редкой удаче.

Правообладатель иллюстрации Neelima Vallangi Image caption Янтарная сердцевина и синие лепестки - необычайно интенсивная раскраска

Тогда еще я не знала, что видела гималайский голубой мак. Меня просто поразил его интенсивный цвет - как я выяснила позднее, именно такое первое впечатление этот цветок обычно оставляет у ничего не подозревающего наблюдателя.

Хоть я и люблю дикие цветы, я знаю о них довольно мало и просто наслаждаюсь их мимолетной красотой. В принципе, меконопсис большой мог бы показаться мне не более привлекательным, чем орхидея.

Но ни один из замечательных цветков, увиденных мной на той небольшой поляне, не удерживал мое внимание так долго, как голубой гималайский мак.

Этим же вечером, когда мы добрались до долины Хаа на другой стороне перевала Челе-ла, я почитала про этот цветок и узнала, чем он примечателен.

Когда я выяснила, насколько редко он встречается в дикой природе, я могла лишь усмехнуться тому, как необъяснимые препирательства с моим проводником и странное стечение обстоятельств привели меня к нужному месту в нужное время.

Я нашла свой голубой мак в королевстве, полном мистики и загадок.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.