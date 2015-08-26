Публика встретила "Гамлета" с Камбербэтчем восторженно, критики - сдержанно

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Линдси Тернер довольно значительно изменила текст "Гамлета"

Зрители с восторгом отреагировали на исполнение роли Гамлета Бенедиктом Камбербэтчем. Реакция театральных критиков на премьеру спектакля в лондонском культурном центре "Барбикан" была более сдержанной и смешанной.

Марк Гатисс, снимавшийся вместе к Камбербэтчем в телесериале "Шерлок", считает, что его Гамлет был "великолепен".

"Я всегда знал, что он талантливый актер. Мы все очень гордимся им, он нас поразил", - сказал исполнитель роли Майкрофта Холмса в интервью Би-би-си.

"Пятизвездочный Гамлет в трехзвездочной постановке"

С таким мнением согласен Доминик Кавендиш из газеты Telegraph, оценивший спектакль в четыре звезды. По его словам, Гамлет Камбербэтча заслуживает предшествовавшего премьере ажиотажа.

"Честно говоря, он (Камбербэтч) – пятизвездочный Гамлет, зажатый в трехзвездочной постановке. Энергия, которую источает Гамлет, растрачена впустую, а не усилена Эльсинором, созданным художником-постановщиком Эсмеральдой Девлин и режиссером Линдси Тернер с ее тенденцией вырезать большие куски текста", - написал Кавендиш в своей рецензии.

Сайт Whatsonstage.com тоже оценил новую постановку "Гамлета" в четыре звезды. Автор статьи Майкл Ковени написал, что Камбербэтч произносит монологи с энергией, пафосом, умом и полной концентрацией, голосом, слышным на последних рядах "Барбикана".

А критик газеты Independent Пол Тейлор оценил постановку в три звезды и назвал ее "довольно неоднозначной". При этом он нашел декорации Эс Девлин "потрясающими". Но Тейлору не очень понравилось то, что "Тернер довольно значительно изменила текст и сюжет, что иногда усиливает эффект от спектакля, но в других местах просто раздражает".

Всего две звезды от критика Guardian

Театральный критик Guardian Майкл Биллингтон, присвоивший постановке всего две звезды, пишет, что "Камбербэтч показал, насколько Гамлет по своей сути порядочный человек".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Гертруду в новой постановке играет Анастасия Хилл

"Но он мог бы дать нам неизмеримо больше, если бы он не оказался в плену у чудовищной постановки, которая ставит визуальные эффекты выше связности сюжета и раскрытия характера героев".

Мать Камбербэтча актриса Ванда Вентам встала на защиту сына, заявив, что он - "чертовски хороший Гамлет".

Гамлет в футболке

"Гамлет" в постановке Линдси Тернер побил рекорды по скорости продажи билетов в истории британского театра.

Камбербэтч появляется на сцене в разных современных костюмах – то в военном мундире, то в футболке с Дэвидом Боуи, то в куртке с капюшоном.

Спектакль открывается сценой, в которой Камбербэтч слушает на старом граммофоне Nature Boy Нэт Кинг Коула.

Клавдия в спектакле играет Киран Хайндс, Горацио – Лео Билл, роль Офелии исполнила Шан Брук, а Гертруды – Анастасия Хилл.

Сенсация

Постановка Линдси Тернер уже вызвала сенсацию, когда на предварительном просмотре оказалось, что знаменитый монолог "Быть или не быть" Гамлет произносит в самом начале. После этого монолог перенесли во второе действие вместо традиционного третьего.

Во время предварительных показов Камбербэтч попросил зрителей не снимать спектакль на смартфоны, после того как красные огоньки телефонных камер в зрительном зале отвлекали его.

Хотя почти все билеты на эту постановку распроданы, некоторые стояли в очереди всю ночь в надежде купить билет с утра.

Живущая в Лондоне канадка Мишель Дек заняла в очередь в полночь.

"Гамлет" – одна из моих самых любимых пьес Шекспира. Мне удалось увидеть, как это феноменально талантливый актер так чудесно играет такую сложную роль", - говорит она.

А украинка Юлия Юрова, приехавшая в Лондон в отпуск, стояла в очереди с половины одиннадцатого ночи: "Этот спектакль сделал мой отпуск более запоминающимся. Стоило стоять в очереди".

До "Гамлета" Бенедикт Камбербэтч последний раз появлялся на театральной сцене в 2011 году, когда сыграл Франкенштейна в постановке режиссера Дэнни Бойла в Национальном театре, после чего получил награду имени Оливье.

В этом году актера номинировали на "Оскара" за исполнение роли Алана Тюринга в фильме "Игра в имитацию".