Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Фильм "Номер 44" настолько не понравился минкульту РФ, что даже был запрещен к прокату в России

На норвежском телевидении в сентябре на экраны выходит телесериал "Оккупированные", действие которого разворачивается в недалеком будущем - по сюжету, российские войска захватывают Норвегию.

Сюжет фильма строится на том, что Норвегия, где к власти приходят политики от партии "зеленых", отказывается от добычи нефти и газа. Руководство Евросоюза, не желающее отказываться от норвежских энергоносителей, просит Россию напасть на Норвегию. Москва соглашается и захватывает норвежские нефтегазовые месторождения.

Российское посольство в Осло уже выразило свой протест в связи с выходом фильма и заявило, что авторы сериала решили в худших традициях "холодной войны" попугать норвежского зрителя несуществующей угрозой с Востока.

"Хотя авторы сериала старательно подчеркивают вымышленность сюжета, якобы не имеющего ничего общего с действительностью, речь в этом фильме идет о вполне реальных странах, причем России, к сожалению, отведена роль агрессора", - отмечается в комментарии посольства.

"Плохие парни"

Образ "плохого русского" появился на экранах мира во времена "холодной войны".

В шпионских фильмах и боевиках 1960-х – 80-х годов русские, как правило, изображались в виде коварных, злобных и не очень умных военных или кагэбешников. Тут и генералы Пушкин и Гоголь в фильмах о Джеймсе Бонде, и русские военные в Афганистане в Рембо-3, и знаменитый бой с роботоподобным советским боксером американца Рокки, и, конечно, апофеоз кинопротивостояния Запада и СССР - голливудский блокбастер "Красный рассвет", в котором советские войска вторгаются в Соединенные Штаты.

Во времена перестройки образ русских парней стал понемногу меняться - они были все так же суровы и немногословны, но уже стали бороться вместе с американскими героями против сил зла.

И первым в этом ряду, конечно, стоит капитан милиции Иван Данко из "Красной жары", которого сыграл Арнольд Шварценеггер. Если раньше "хорошие парни" боролись с "плохими" не только в физическом, но и в идеологическом плане, то теперь идеология представителей двух миров отходила на второй план, и они вместе боролись с преступностью. Впрочем, в "Красной жаре" "плохим парнем" все так же оказывается выходец из СССР - торговец наркотиками Виктор Роста.

Правообладатель иллюстрации Moviepix Image caption Эд О'Росс сыграл в "Красной жаре" главного злодея

После развала Советского Союза на экранах появляются космонавт Андропов, который в "Армагеддоне" чинит американский корабль, не снимая шапки-ушанки и майки со звездой, герои-подводники в фильме "К-19" с Харрисоном Фордом в главной роли. Но в остальном образ России и русских оставался прежним - водка, балалайки, шапки-ушанки на улицах Москвы, заснеженные просторы бескрайней России. Впрочем, появился и новый персонаж - олигарх.

Новый образ старого врага

В 90-е – начале 2000-тысячных русские "плохие парни" время от времени появлялись на экранах, но это была уже не вся страна, а отдельные отщепенцы - либо выжившие после крушения Советского Союза, как генерал Урумов в очередной серии Джеймса Бонда "Золотой глаз", либо появившиеся в это время бандиты, как наркобарон Сергей Иванович Петровский, пытающийся раздобыть сверхмощное секретное оружие в "Стирателе" с Арнольдом Шварценеггером, или охотящиеся за чемоданом с деньгами в фильме "Один шанс на двоих" с Аленом Делоном и Жаном-Полем Бельмондо в главных ролях.

И если раньше Россия или Советский Союз изображались, как враждебная страна коммунистов, то после развала СССР - уже как менее враждебная, но все же страна безжалостных бандитов и подмявших под себя эту страну олигархов.

Конечно, были в западном кино и другие "плохие парни" - итальянские мафиози, угрожающие интересам США северокорейцы, а после 11 сентября 2001 года и арабские террористы.

"Искажающий образ"

По мере того, как в 2000-е возрастала напряженность между Россией и странами Запада, русские стали возвращаться на экраны.

В "Индиане Джонс и Королевстве хрустального черепа" они пытаются захватить мистические артефакты, в "Железном человеке-2" гениальный русский инженер (Микки Рурк) хочет убить супергероя, в фильме "Человек ноября" с Пирсом Броснаном главный злодей - русский генерал, совершавший преступления в Чечне, и вовсе хочет стать президентом России.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Микки Рурк сыграл русского злодея в "Железном человеке-2"

Вышедший в 2015 году в прокат голливудский фильм "Номер 44" был вообще запрещен к прокату в России как "искажающий образы советских граждан". Действие в фильме разворачивается в 1953 году, а речь в нем идет о серийном убийце времен Сталина.

Корреспондент Би-би-си Том Брук считает, что новую волну российских отрицательных героев нужно увязывать с жесткой позицией президента Владимира Путина.

А живущая в США правнучка генерального секретаря КПСС Никиты Сергеевича Хрущева Нина Хрущева вообще уверена, что отрицательные персонажи из России как преобладали, так и преобладают со времен холодной войны.

"Эта тенденция не менялась - всегда оставалось чувство, что Россию считают врагом, - считает она.- А с тех пор, как Путин значительно ужесточил режим - особенно на фоне проблем на Украине, появилось ощущение, что Россия остается враждебной силой и представляет собой геополитическую угрозу".

Впрочем, есть и другое мнение - что голливудские продюсеры не захотят возвращаться к стереотипам времен "холодной войны" в ущерб бизнесу, ведь российский кинорынок входит в десятку крупнейших в мире.

Одна из известных голливудских продюсеров Линда Обст считает, что именно из-за угрозы потери рынка из американской кинопродукции скоро должны исчезнуть "плохие русские". Так же как и "плохие китайцы" - Китай, по прогнозам, к 2020 году вообще станет главным кинорынком мира.