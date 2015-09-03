Чудовищно заросшую овцу будет стричь чемпион Австралии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Если мериносовую овцу не стричь регулярно, у нее могут развиться опасные заболевания

Чемпион Австралии по стрижке овец Иэн Элкин согласился привести в порядок чудовищно заросшую шерстью овцу-мериноса, найденную неподалеку от Канберры.

Животное, судя по всему, ударилось в бега несколько лет назад, с тех пор его никто не стриг.

Местные защитники прав животных выказали серьезную озабоченность состоянием здоровья овцы.

По словам специалистов, если мериносовую овцу не стричь регулярно, у нее могут развиться опасные заболевания.

"Это определенно одна из самых крупных овец, которых мы когда-либо видели", - заявила глава регионального отделения Королевского общества по борьбе с жестоким обращением с животными Тэмми Вен Дэйндж.

Как рассказала Дэйндж агентству Франс пресс, овца сейчас пребывает в состоянии сильного стресса, поскольку давно не сталкивалась с людьми.

Доверили специалисту

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Животное, судя по всему, ударилось в бега несколько лет назад

Изначально сотрудники общества собирались постричь найденную овцу собственными силами, но затем, поразмыслив, решили пригласить специалиста.

Иэн Элкин удостаивался титула чемпиона Австралии по стрижке овец четыре раза.

Постричь невероятно заросшего мериноса, признался Элкин, станет для него "одной из самых сложных задач" за всю профессиональную карьеру.

В 2004 году в Новой Зеландии случился аналогичный инцидент: там нашелся мериносовый баран, убежавший из стада шесть лет назад.

Процесс стрижки Шрека Новозеландского, как окрестили мериноса СМИ, транслировался по телевидению в прямом эфире.

С беглого новозеландского барана было срезано 27 кг шерсти – этого достаточно, чтобы сшить 20 мужских костюмов большого размера.