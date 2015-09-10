В поисках подземного царства и человечьей рыбки

Правообладатель иллюстрации Simon and Susan Veness Image caption 700-летний Предъямский замок

От встречи с карстовым царством Словении захватывает дух: в подземных гротах, куда не проникает солнечный свет, водятся диковинные виды рыб и амфибий, а пещеры, с их напоминающими сказочных чудовищ очертаниями, обладают поразительной акустикой, рассказывают корреспонденты BBC Travel.

Наш гид Миран освещает нам фонариком кристально чистое пещерное озерцо. "Вон там. Видите? Это протей. Очень редкий вид, даже для Постойнских пещер".

Мы вынуждены признать, что эта похожая на ужа амфибия и вправду имеет вид необыкновенный - впрочем, в подземных пещерах Словении все выглядит как-то по-нездешнему.

За свою белесую окраску, по тону напоминающую кожу человека, протей получил прозвище "человечья рыбка" (Proteus anguinus); продолжительность жизни у этого вида превышает 100 лет; до 14 лет протей может жить, обходясь вообще без пищи. А обитает он, подобно Толкинову Голлуму, в самых потайных глубинах карстовых пещер.

Постойнска Яма - одна из самых протяженных карстовых систем на Земле, и, находясь в Постойне, мы очень остро ощутили свою оторванность от социума.

Установленная протяженность Постойнских пещер составляет уже 24 километра; а если теперь обнаружится канал, соединяющий их с соседней карстовой системой, Планинска, эта цифра превысит 31 километр.

Правообладатель иллюстрации Arne Hodalic Image caption Неуловимый протей

Постойна являет потрясающее разнообразие сталактитов и сталагмитов всевозможных цветовых оттенков, размеров и форм - от небольших и тонких, похожих на сосульки, до возвышающихся на 17 метров монументальных колонн, формирование которых шло более 14 тысяч лет.

В течение двух часов мы путешествуем поездом по подземной железнодорожной колее, проложенной здесь в 20-е годы прошлого века и покрывающей расстояние в два километра.

Едем от пещеры к пещере, от расщелины к расщелине, от одной сталактито-сталагмитовой галереи к другой... Эти колоссальные известняковые образования сотворены эрозией, дождем, землетрясениями, ветром.

Последняя по маршруту нашего поезда пещера носит название "Концертный зал"; в начале XIX и XX веков она использовалась, благодаря своей прекрасной акустике, как площадка для больших концертов (здесь с легкостью помещается до 10 тысяч человек).

Пещера эта поражала воображение многих исторических деятелей, таких как эрцгерцог Франц Фердинанд, австрийский император Франц Иосиф и итальянский диктатор Бенито Муссолини.

Правообладатель иллюстрации Simon and Susan Veness Image caption Сталактиты и сталагмиты пещер Постойны

И в наши дни в знаменитой пещере время от времени проводятся концерты академической музыки. Мы с Мираном сходим с поезда и от "столбовой", подсвеченной дороги пешком направляемся вглубь - туда, где тихо побулькивает река Пивка, прорезающая огромную пещерную гряду.

Здесь, на глубине 110 метров под землей, нам открывается неведомый мир, в котором обитают протеи и другие экзотические существа - рыбы, креветки и даже пауки.

Постойну принято считать колыбелью биоспелеологии - науки, изучающей подземные флору и фауну, - с тех пор как местный исследователь-любитель Лука Чеч обнаружил здесь в 1831 году пещерного жука.

Впоследствии ученые открыли еще 114 эндемиков, включая протея, а также целый ряд доисторических животных, таких как пещерный медведь, гиена и даже носорог, водившихся в этом ареале до последнего Ледникового периода.

Отключая у себя на шлеме лампочку, мучительно ощущаешь на собственном опыте все неудобства освоения пространства в кромешной темноте.

А ведь первое масштабное исследование этих пещер началось в 1818 году, когда путь бесстрашным душам освещал лишь свет свечи!

Правообладатель иллюстрации Simon and Susan Veness Image caption В поисках "человечьей рыбки" в водах карстового подземелья

"Эй, послушайте-ка!", - призывает Миран, когда мы проходим мимо ряда сталактитов, напоминающих органные трубы.

На стройных полых колоннах он выстукивает несколько начальных тактов хита Deep Purple "Дым на воде". Потом говорит с улыбкой: "Вот вам настоящий рок", - и подземная атмосфера как-то сразу разряжается.

Постойна - это лишь одна из 23 исследованных карстовых систем Словении, которыми изобилует юго-западная часть страны.

Юго-запад славится и своим богатым историческим наследием, включая возникшие более пяти тысяч лет назад древние городища.

Подземные реки, озера и известняковые образования пещер этого региона ежегодно привлекают сюда более миллиона туристов.

К юго-западу от Постойны, километрах в тридцати, находятся хоть и не так хорошо освоенные, но не менее прекрасные Шкоцьянские пещеры. Они включены ЮНЕСКО в Список всемирного наследия и получили неофициальное именование "подземный Гранд-Каньон".

В вертикальном своем измерении эта пещерная система настолько глубока, что, попав сюда, легко вообразить, будто очутился в мире, созданном безумной фантазией Жюля Верна и Питера Джексона.

Правообладатель иллюстрации Simon and Susan Veness Image caption Причудливые известняковые формы карстовых пещер

На глубине более 120 метров под землей глазу открывается потусторонний пейзаж: скалистые обрывы, запутанные ходы лабиринтов... А наплывающий с реки туман придает всему таинственное свечение.

В самой большой из четырех основных пещер - прозванной "Громовым каньоном" из-за бурлящего вдоль нижнего слоя пород водного потока - свод столь высок, что под ним вполне мог бы поместиться сорокапятиэтажный дом.

Внизу пенится бурная речка по имени Река. Берега ее соединены Церквениковым мостом длиною в 14 метров.

Это изумительное в инженерном отношении сооружение напоминает нам о сказочном Средиземье Толкина с его Хазаддумским мостом.

Прохладный воздух (температура его обычно составляет не более 10 градусов по Цельсию), 95-процентная влажность из-за летящих во все стороны брызг от реки - все это создает впечатление, будто оказался в преисподней.

Если бы один из Джексоновых пещерных троллей или даже его огнедышащий Балрог явились к нам сюда из земных глубин, мы не увидели б в их появлении ничего особенного.

Но пока, бродя средь мрака, мы различаем глазом лишь грубую каменную лестницу, выдолбленную в дальней стене первыми посетителями - объект, свидетельствующий еще об одной группе исследователей, которая побывала здесь в 1851 году.

Возвращаясь к главному каньону, выходим через пятнадцатиметровое отверстие на дне глубокой карстовой воронки. За спиною у нас остаются протянувшиеся вдаль галереи, сформированные стараниями размывшей мягкий известняк реки.

И вот конечный пункт нашего путешествия - Предъямские пещеры, расположенные в 10 километрах от Постойнских.

По сравнению с Постойной и Шкоцьянами, Предъяма пока еще не столь освоена в туристическом плане, однако оригинальная ее красота изумляет.

Правообладатель иллюстрации Borut Lozej Image caption Церквеников мост

Мы видим здесь гигантский предпещерный проем, куда вклинился старинный замок. Возведенный 700 лет назад, в эпоху Средневековья, этот архитектурный памятник представляет собою и высокий образец инженерного искусства.

Некогда замок и пещера составляли друг с другом единый ансамбль, в котором творение рук человеческих удивительно органично встроено в структуру природного камня.

Вымытые рекою Локва, которая уходит под землю у основания окружающего замок скалистого утеса, пещеры Предъямы нынче доступны для знакомства небольшим группам любопытствующих, которые непременно должны иметь при себе все необходимое снаряжение.

Что до замка, он дает прекрасное представление о быте XV века (здесь можно увидеть мебель, кухонную утварь и прочие оригинальные предметы обихода того времени). И о том еще, насколько прохладно может быть - даже в летнюю жару - в помещении, построенном задолго до эпохи кондиционеров.

Здесь, в Предъямском замке, мы узнали историю "словенского Робина Гуда" - барона Эразма Люгера.

Этот народный герой поддерживал мадьярскую бедноту во время войн с Австрией в 1477-1488 годах. По легенде, защищенный своей пещерной крепостью Люгер в 1483 году выступил против австрийского императора.

Во время длившейся год осады он пополнял припасы благодаря секретному лазу у вершины скалы.

Но в конце концов слуга выдал его местонахождение врагу, и Люгер закончил свой земной путь смертельно раненный пушечным ядром, попавшим в незащищенную часть замка – по иронии судьбы туда, где находилась уборная.

История эта обеспечила нашему путешествию по пещерам Словении трагикомичный финал. Основным же переживанием, которое мы испытали здесь, стал благоговейный восторг перед миром подземелья, таинственным и сумрачным, миром с богатой историей и множеством сокрытых от поверхностного взгляда сокровищ.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.