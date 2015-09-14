Микрожилье: революция в недвижимости?

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В современных мегаполисах мало свободной земли и высок спрос на доступное жилье - поэтому некоторые архитекторы, проектируя жилые помещения, мыслят категориями ограниченного пространства, рассказывает корреспондент BBC Culture.

Представьте себе жилище, в котором кровать нажатием кнопки опускается сверху, обеденный стол выезжает из-под пола, а с полотка разворачивается экран для проектора.

Так выглядит проект компактной квартиры YO! Home. Жилая площадь в 39 квадратных метров (с мини-балконом) может трансформироваться в четыре разные конфигурации - с использованием скрытых ниш и пространств.

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Саймон Вудроф, разработчик концепции суши-ресторанов YO! Sushi (с доставкой блюд мини-конвейерной лентой прямо к клиентам) и гостиниц капсульного типа YOTEL, рассказывает, что идея мини-квартиры пришла к нему из театрального мира, где при помощи механизмов можно за считанные секунды полностью сменить сценические декорации.

"Это качественный скачок в нашем образе жизни", - вдохновенно уверяет Вудроф, показывая чертежи на борту своего плавучего дома-баржи на Темзе.

К 2050 году, по расчетам специалистов, 66% жителей планеты будет сконцентрировано в городах - иными словами, городское население увеличится на 2,5 млрд человек по сравнению с сегодняшним днем.

В ключевых мегаполисах мира - Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге - доступного жилья сильно не хватает уже сейчас, и единица жилплощади стоит все дороже.

Поэтому архитекторы, дизайнеры и застройщики взялись за новую концепцию: микрожилье.

Правообладатель иллюстрации Yo Home Image caption Квартира по концепции Yo! Home: все вмещается!

Они хотят изменить наши традиционные представления о жилом пространстве и доказать, что меньшая площадь вовсе не означает снижение качества жизни.

Все больше людей сейчас вынуждены селиться в маленьких квартирах, и специалисты пытаются сделать такие жилища красивыми и практичными.

"Тенденция сейчас заключается в поисках продуманных инженерных решений для малой площади, - поясняет Карен Маккарти, автор книги "Супердом" (Superhouse). - Размер - это не главное. Полностью изменив подход к использованию пространства, архитекторы могут реализовать такие вещи, о которых обычный человек и не подозревает".

Запад и Восток

В рёкане, традиционной японской гостинице, горничная на ночь раскладывает для гостей спальный коврик-татами, а утром сворачивает его и подает завтрак и обед в той же самой комнате.

В YO! Home применен такой же характерный для Востока подход, при котором мебель рассматривается как портативная обстановка, а не как фиксированный элемент интерьера.

"Нажать кнопку и подождать 10 секунд, пока опускается кровать - это ничем не сложнее, чем пойти в другую комнату или на другой этаж. Нужно просто привыкнуть к другому стилю жизни", - замечает Джек Спарриер, управляющий директор YO! Home.

По его мнению, однокомнатная студия в западном стиле, в которую втиснуто максимум мебели и вещей, попросту неудобна: "Куда сесть - на диван или на кровать?"

Один из вариантов решения этой дилеммы - установить складную кровать на пружинах, которая в убранном виде поднимается вертикально к стене.

Но Вудроф искал более продвинутое решение, которое сыграло бы роль японской горничной в рёкане и пришлось бы по душе любителям новых технологий в быту (каждый YO! Home, как автомобиль, сопровождается многостраничным руководством по эксплуатации, и каждый подъезд таких квартир будет обслуживаться специальной группой техподдержки).

Дизайн для жизни

Микрожилье - это не просто последний писк архитектурной моды. Эта концепция позиционируется как одна из составляющих целого набора инструментов и методик, которые позволили бы вдохнуть новую жизнь в спальные районы западных городов.

"Есть много свидетельств того, что современный покупатель недвижимости в Лондоне заинтересован скорее не в вещах, а в жизненных впечатлениях", - говорит Пол Харбард, основатель и финансовый директор лондонской компании Pocket, занимающейся компактной застройкой.

Современные технологии заменяют собой все больше предметов, позволяя, по его словам, "избавиться от многих вещей, которым раньше придавалось большое значение - к примеру, от книг и компакт-дисков".

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Саймон Вудроф, до того как придумал Yo! Home, основал сеть микроотелей Yo! Hotel

Харбард рассматривает микрожилье как орудие борьбы с городскими гетто и опасным разделением районов на богатые и бедные.

Компания Pocket не продает свое жилье людям с доходом выше определенной суммы и проверяет вторичный рынок, чтобы проконтролировать доступность на нем своих квартир. Фирма строит свои проекты на пустырях и в бывших промзонах.

"Это решение явно лучше, чем дальнейшее расширение городских границ или застройка озелененных пространств", - считает Харбард. Что важно, такой подход позволяет ключевым категориям бюджетных городских работников - учителям, медсестрам, полицейским - жить в центре города.

Миниатюрная красота

Муниципальные власти и теоретики городского планирования тоже обратили внимание на микрожилье.

В прошлом году мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти призвал построить к 2021 году в городе 100 тысяч новых жилищ, и это призыв подтолкнул к действию исследовательский центр CityLAB при Калифорнийском университете.

Специалисты центра разработали прототип Backyard BI(h)OME - микрожилья площадью 46 квадратных метров, сделанного из пластика и стали.

Правообладатель иллюстрации Image courtesy of Ledaean Image caption Проект My Micro NY, представленный бюро nARCHITECTS: по блочному принципу

Его можно построить в заднем дворе своего дома и сдавать квартирантам, или поселить в нем родственников - что в теории должно помочь в борьбе с дефицитом недвижимости.

В Нью-Йорке пошли даже дальше: в 2012 году тогдашний мэр города Майкл Блумберг организовал архитектурный конкурс на разработку первого дома на Манхэттене, состоящего из микроквартир.

Мэр сделал для этого проекта исключение из правил городского планирования (в настоящее время жилье в нью-йоркских новостройках должно иметь площадь минимум в 37 квадратных метров).

Победил проект My Micro NY, представленный бюро nARCHITECTS. В очередь на эти новые жилища уже встали 55 покупателей.

"Мы хотели подчеркнуть прелесть небольшого пространства", - говорит один из основателей nARCHITECT Эрик Бандж.

Одно из примененных в проекте решений - высокие потолки в стиле лофта и большие окна, что придает квартире площадью от 23 до 34 квадратных метров ощущение пространства и света.

Еще один дизайнерский ход - размещение микроквартир в здании с четырьмя стройными башнями, которое хорошо вписывается в ландшафт многоэтажного города.

Архитекторами двигали и практические соображения. Чтобы максимально эффективно использовать площадь здания, основной упор был сделан на помещения общего пользования.

Создатели Micro NY называют проект "сообществом", в котором есть тренажерный зал, большая открытая терраса с видом на Эмпайр-стейт-билдинг и общая гостиная с телевизором. В подвале у каждого жильца есть бесплатное пространство для хранения вещей.

Квартиры проекта My Micro NY, как и большинство другого микрожилья, производятся на заводах блоками, которые перевозятся к нужному месту на грузовиках и собираются как конструктор Lego.

Такое жилье существенно менее вредно для экологии, чем традиционное строительство из кирпичей или железобетона: его дешевле транспортировать и собирать, а после сборки готовые микроквартиры дешевле отапливать или охлаждать кондиционером.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Микрожилье вовсе не означает низких потолков и крошечных комнат

Есть и определенные сложности, например, банальный вопрос вентиляции: как устранить запахи от приготовления еды? Или, в случае YO! Home, как выделить под кроватью достаточно места, чтобы из-под нее мог выползти человек, случайно оказавшийся под ней в момент опускания?

Существуют препоны и в правилах городского планирования: обычно минимальный размер квартиры-студии строго регламентирован.

Банджу пришлось пристально следить за тем, чтобы размеры производимых на заводе элементов строго соответствовали чертежам. "Если бы вдруг мы случайно потеряли всего один сантиметр, то квартира сразу оказалась бы не соответствующей стандартам", - рассказывает он.

Вудроф с готовностью признает, что микрожилье подойдет не каждому. "Если вы собрали внушительную подшивку старых журналов и хотите, чтобы они лежали у вас дома стопками, то лучше, пожалуй, поискать другое обиталище", - замечает он.

Но проект YO! Home уже привлекает к себе внимание в самых разных уголках мира, от Сан-Франциско до Хельсинки.

Следующий шаг - сделать эти квартиры индивидуально конфигурируемыми. Вудроф хотел бы, чтобы клиенты могли заказать себе в интернете желаемый интерьер, выбрав цвет стен, материал пола и так далее.

"Надеюсь, - улыбается он, - что мы станем "Кока-колой" в области новых домов. 25 квартир в этом маленьком доме разлетятся как горячие пирожки".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.