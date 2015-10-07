Исторический маршрут: вдоль Берлинской стены на велосипеде

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Бранденбургские ворота в Берлине снова используются по прямому назначению

Германия воссоединилась 25 лет назад – в октябре 1990 года. Корреспондент BBC Travel отметил юбилей на велосипеде, проделав за один день по Тропе вдоль Берлинской стены недолгий путь, в котором уместились почти полвека насыщенной событиями истории этого города и мира.

"Не могу поверить, что прошло уже 25 лет". Эти слова, словно мантру, повторял мне каждый знакомый американец старше 40 перед тем, как я тронулся в путь на велосипеде по тем местам, где некогда проходила печально известная Берлинская стена.

Самое значительное событие в жизни одного поколения стало всего лишь главой в учебнике истории для следующего.

Однако именно этого Германия, как государство, стремится избежать. Немцы хотели, чтобы этот 160-километровый символ угнетения навсегда остался в памяти их народа и каждого человека, приезжающего в Берлин из-за рубежа.

Путь в прошлое и обратно

С этой целью городские власти запустили проект "Тропа вдоль Берлинской стены", по-немецки Berliner Mauerweg.

Этот круговой маршрут, создание которого было завершено в 2006 году, пролегает вдоль пограничных фортификационных сооружений бывшей Германской Демократической Республики (ГДР), окружавших территорию Западного Берлина.

Правообладатель иллюстрации Joe Baur Image caption Велосипед - хороший помощник в путешествии вдоль испещренной граффити Стены

Путешествие, которое можно проделать за один день, проходит через центр города к его окраинам и далее по сельской местности. Оно вобрало в себя почти полвека истории.

Незадолго до 3 октября, когда отмечалась 25-я годовщина воссоединения Германии, я договорился о встрече с Сашей Мёллерингом, который проводит велосипедные экскурсии вдоль Стены через компанию Berlin on Bikes ("Берлин на велосипедах").

Как правило, его 15-километровые экскурсии позволяют познакомиться с главными достопримечательностями центра Берлина за 3,5 часа. Но мы договорились с ним о частном туре протяженностью 56 километров, который дал нам возможность проехать дальше по "Тропе вдоль Стены" и увидеть некоторые загородные участки маршрута.

Штаб-квартира компании Berlin on Bikes располагается в некогда модном и богемном, а ныне буржуазном, но по-прежнему привлекательном для творческих людей восточном районе Пренцлауэр Берг, на территории Kulturbraerei ("Культурной пивоварни").

В прошлом это было популярное пивоваренное предприятие, а ныне – культурный кластер с кафе, музеями, мастерскими художников и дизайнеров, магазинами, а также театром.

Пока я ждал у целого табуна экскурсионных велосипедов, сюда подкатил Мёллеринг, одетый по-походному, сообразно предстоящему мероприятию. Его шея была укутана тонким шарфом, а на лбу блестели капельки пота.

Ребенком, а затем подростком он жил в Западном Берлине, со временем набрался энциклопедических знаний о Стене и ее истории, в чем я вскоре получил возможность убедиться лично.

Правообладатель иллюстрации Joe Baur Image caption Авторграфы уличных художников соседствуют в Берлине с символом социализам - телебашней

Мы начали крутить педали, двигаясь на север, где в двух километрах от места старта находится бывший контрольно-пропускной пункт Борнхольмер-штрассе на мосту Бёзебрюкке, самом северном и одном из наиболее печально известных внутригородских переходов между Восточным и Западным Берлином.

Здесь сохранился 200-метровый участок стены, покрытый граффити. Каждый, кто следил за новостями вечером 9 ноября 1989 года*, наверняка помнит, как на этом мосту развернулось историческое действо, когда тысячи и тысячи восточных немцев беспрепятственно хлынули через границу, впервые с августа 1961 года.

Фотоснимки той незабываемой ночи размещены на стендах вдоль велосипедной дорожки.

Еще один километр пути проходит через Mauerpark, что буквально значит "Парк Стены", где остатки этого сооружения сплошь испещрены граффити. Это произошло по инициативе отцов города, которые предложили художникам оставить на Стене свой след.

Одним из пунктов программы возрождения Берлина после воссоединения Германии в 1990 году стало привлечение в город художников всех направлений. Так Стена, отбрасывавшая мрачную тень на свободу самовыражения, стала площадкой для творчества.

На переломе

На линии раздела, которая пролегла по улице Бернауэр-штрассе, одном из центральных отрезков "Тропы вдоль Берлинской стены", восточные немцы до поры до времени жили практически так же, как их западные соседи.

В первые годы союзной и советской оккупации, они могли спокойно пересечь улицу, чтобы купить западные газеты там, где, по сути дела, уже находилась другая страна.

Правообладатель иллюстрации Joe Baur Image caption В 1961 году проход через Бранденбургские ворота перекрыли бойцы рабочих дружин ГДР

Однако настал момент, когда переход через улицу стал смертельно опасным делом.

Когда вдоль Бернауэр-штрассе, которая граничила с французским сектором, 13 августа 1961 года началось сооружение стены, люди запаниковали.

Те, кто жил на первом этаже, просто перебегали через улицу – на свободу. Другие, жившие на более высоких этажах, выпрыгивали из окон.

Некоторые расплачивались за это жизнью. Другим удавалось совершить побег на запад, уже отрезанный новой границей.

К концу октября 1961 года власти ГДР установили полный контроль над улицей, ставшей символом раздела Берлина.

Фасады жилых домов превратились во временную стену до тех пор, пока не появились более надежные и продуманные пограничные сооружения.

Помимо воспроизведенного участка границы со сторожевыми вышками, здесь находится скромный монумент, на котором выбиты имена 138 человек, погибших при попытке бежать из ГДР.

Список начинается с имени медсестры Иды Зикманн, которая 22 августа 1961 года выпрыгнула из окна своей квартиры по адресу Бернауэр-штрассе, 48, на мостовую. Она умерла от полученных травм по дороге в больницу.

Последней жертвой Стены стал инженер-электрик Винфрид Фройденберг, погибший 8 марта 1989 года в результате крушения самодельного воздушного шара, рухнувшего уже на территории Западного Берлина**.

"Я помню гибель этих людей как часть моего детства, - мрачно замечает Мёллеринг. – Их смерть постоянно присутствовала в сознании".

Одна драматическая история накладывалась на другую, пока он вел меня по улицам и паркам Берлина.

"Откройте эти ворота!"

Вот высится груда брошенных надгробных камней, оставшихся со времен ГДР, власти которой начали было застраивать старое кладбище.

Там – бывшая сторожевая вышка, за которой ухаживает до сих пор живущий брат человека, утонувшего во время попытки побега из Восточного Берлина в протекающей поблизости реке Шпрее.

Правообладатель иллюстрации Joe Baur Image caption 30-метровый "Молекулярный человек" стоит на самой широкой улице Берлина - реке Шпрее

Мы проезжаем через КПП "Чарли" (Checkpoint Charlie) на улице Фридрихштрассе, некогда самого популярного пункта пропуска между Востоком и Западом на границе американского сектора оккупации, а ныне – одного из наиболее притягательных мест в Берлине для туристов со всего мира.

Мёллеринг притормаживает, когда мы добираемся до Бранденбургских ворот. Это – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Германии с тех пор, как в 1791 году было завершено строительство.

В октябре 1806 года вступившие в столицу Пруссии войска Наполеона промаршировали через городские ворота, построенные в стиле берлинского классицизма.

Президент США Рональд Рейган 12 июня 1987 года произнес здесь одну из самых известных своих фраз. Рейган бросил вызов советскому лидеру Михаилу Горбачеву: "Откройте эти ворота! Разрушьте эту стену!"

Восточных немцев держали на почтительном расстоянии от Бранденбургских ворот Берлина. Западные немцы также не могли пройти сквозь них, поскольку путь преграждал контрольно-пропускной пункт пограничных войск ГДР***.

Мёллеринг никогда не устанет проезжать сквозь ворота на велосипеде - просто потому, что у теперь него есть такая возможность.

Тропа вдоль Стены и дальше пролегает по городским улицам, пока не появляются пасущиеся на лугу коровы – верный признак того, что мы уже оказались на сельских просторах Германии.

Хотя круговой маршрут охватывает все 160 километров протяженности бывшей Стены, мы сворачиваем в направлении района Лихтенраде****, чтобы вернуться поездом в центр Берлина.

"Вы видите, что лес по правую сторону старше, чем слева, - говорит Мёллеринг. – Лес с левой стороны – в Восточном Берлине – был уничтожен, когда ГДР возвела Стену".

Мощеная дорожка пересекает густые заросли. Холодный не по сезону летний ветер заставляет нас покрыться гусиной кожей.

"Трудно поверить, что когда-то здесь проходила самая милитаризованная граница в мире, правда?" - спрашивает Мёллеринг.

Он, конечно, прав. Я не могу себе представить, как бы я проехал на велосипеде через границу Пакистана и Индии, где военные обеих стран, гордые собственным милитаризмом, устраивают ежедневный театрализованный ритуал.

Даже в страшном сне не могу представить себе прогулку на двухколесном аппарате по демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Такие затеи кажутся абсолютно невозможными. Это все равно, как если бы кто-то вдруг предложил любому берлинцу прокатиться на велосипеде по приграничной полосе вдоль Берлинской стены 25 лет назад.

Примечания переводчика

* Гюнтер Шабовский, член высшего руководства ГДР, на пресс-конференции в Восточном Берлине вечером 9 ноября 1989 года зачитал записку о новых правилах пересечения границы между западной и восточной частями города. На вопрос журналистов, с какого времени вступают в силу эти правила, Шабовский ответил: "Немедленно". Граждане ГДР массово двинулись к КПП на Бёзебрюкке. Пограничники ГДР сначала пытались ставить штампы в паспорта желающих попасть на Запад, но вскоре прекратили эту процедуру, и более 20 тысяч человек прошли через КПП в течение ночи, когда пала Стена.

**Инженер Винфрид Фройденбер, устроившийся незадолго до побега на коммунальном предприятие газового хозяйства, собирался улететь на воздушном шаре вместе с женой Сабиной. Они не успели полностью накачать шар газом, когда подъехал полицейский наряд, вызванный неким молодым человеком, заметившим их за работой. Супруги решили, что Винфрид полетит один, а Сабину попытается вытащить позже. Наполовину наполненный газом шар взмыл в воздух, и ветер понес его в сторону Западного Берлина. Там он рухнул с высоты примерно двух тысяч метров. Причина крушения не установлена. Обрывки шара нашли сразу, а тело Фройденберга удалось обнаружить на заднем дворе одной из вилл в районе Целендорф спустя несколько часов. Сабина была арестована, получила небольшой срок и попала под амнистию в октябре 1989 года.

***13 августа 1961 года проход через Бранденбургские ворота со стороны Восточного Берлина перегородили шеренги бойцов рабочих дружин (Betriebskampfgruppen). Затем началось сооружение временных, а позже постоянных фортификационных сооружений.

****Вдоль участка границы между районами Лихтенраде и Лихтерфельд с 1953 по 1993 год располагался полигон американской армии. Здесь в так называемом городе-призраке военнослужащие Берлинской бригады сухопутных войск США отрабатывали тактику ведения боевых действий в городских условиях.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.