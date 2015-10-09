Шесть малоизвестных архитектурных чудес древнего мира

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Возраст вырубленных в скалах храмов в Индии превышает полторы тысячи лет

Большинство исторических достопримечательностей на нашей планете ежегодно осаждают миллионы туристов. Однако и в стороне от истоптанных троп есть памятники старины, заслуживающие самого пристального внимания, рассказывает корреспондент BBC Travel.

Доставшиеся нам в наследство от античности чудеса архитектуры не исчерпываются, конечно, списком объектов массового туристического паломничества вроде Петры, Ангкор-Вата и Колизея.

Чтобы побольше узнать о памятниках, лежащих в стороне от популярных маршрутов, мы обратились к интернет-платформе вопросов и ответов Quora, где пользователи обмениваются мнениями о наиболее впечатливших их местах.

Что же вошло в их список? Вот, для примера, несколько топовых объектов: искусственный архипелаг Нан-Мадол в Микронезии; пещерный город Деринкую в турецкой Каппадокии; гигантский финикийский мегалит на территории современного Ливана.

Деринкую, Турция

Рядом с турецким городом Деринкую, в 750 километрах от Стамбула, в каппадокийской провинции Невшехир, под землей лежит еще один город с тем же именем. Подземный Деринкую представляет из себя систему выстроенных вручную пещерных жилых сооружений - самую крупную в мире.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Чудо древней Анатолии, подземный Деринкую, был достаточно велик, чтобы вместить до 20 тыс. жителей

Этот пещерный город имел инфраструктуру хорошо развитого муниципального центра, включая такие объекты, как школы, конюшни и молельные дома. Однако все его сооружения не тянутся из земли кверху, а скрываются под землей на глубине 60-85 метров, выдолбленные в мягкой вулканической породе.

Подземный комплекс был построен между VII и VIII веками до нашей эры для защиты местных жителей от набегов мародерствующих кочевников.

По замыслу, он должен был обеспечить обитателям верхнего города временное прибежище, однако инфраструктура здесь развита чрезвычайно и включает, помимо прочего, 600 наземных дверей, ведущих вглубь, 15 тыс. вентиляционных шахт, множество винных погребов, а также сложную сеть ходов, тоннелей и коридоров.

Нижний Деринкую "был достаточно велик для того, чтобы там могло разместиться примерно 20 тысяч человек вместе со скотом и съестными припасами", - замечает Тришла Прасад.

Для своего возраста пещерный город отлично сохранился; в наши дни он доступен для посещения и входит в многочисленные туристические программы.

Путешественников, планирующих посетить эту достопримечательность, необходимо, однако, предупредить, что во время экскурсии им придется преодолевать большое количество ступенек.

Нан-Мадол, Микронезия

Этот загадочный город был построен в 1200 году на искусственном архипелаге из базальтовых островков, связанных между собою сетью каналов.

Правообладатель иллюстрации imageBROKER Alamy Stock Photo Image caption Тысячи километров океана отделяют "плавающий" город Нан-Мадол в Микронезии от ближайшего государства

Он до сих пор остается малоизвестной достопримечательностью, что неудивительно, учитывая его географическое положение - посреди Тихого океана, более 3600 км к востоку от Филиппин.

"[Нан-Мадол] служил, очевидно, жилым комплексом для [микронезийской] элиты; каждый островок здесь выполнял какую-то определенную функцию (например, строительство лодок, приготовление пищи, уход за больными) и, вероятно, покрывался навесом из пальмовых листьев и древесины", - рассказывает Терри Ньюманн, дважды посетивший рукотворный архипелаг.

"Его можно счесть грубым, примитивным вариантом Ангкор-Вата, заросшим тропическим лесом. Однако крышу вам от него всё равно снесет, - убежден Ньюманн. - Ведь построен он на месте, где никогда прежде не существовало постоянных построек, а уж зодчества не было и в помине".

Баальбек, Ливан

Расположенный в долине Бекаа, в восточной части Ливана, хорошо сохранившийся древний город Баальбек было заселен примерно 9 тыс. лет тому назад и впоследствии привлекал к себе представителей разных народов античности, включая финикийцев, греков и римлян.

Правообладатель иллюстрации dbimages Alamy Stock Photo Image caption Храм Вакха - монументальная постройка в древнем городе Баальбек на территории современного Ливана

Известен он прежде всего как комплекс гигантских культовых сооружений, посвященных древним богам - Вакху, Венере и Юпитеру.

"Один только Храм Вакха превосходит по размерам греческий Парфенон, - комментирует пользовательница Кворы Элла Райян. - А у расположенного по соседству Храма Юпитера сохранилось лишь пять из 54 коринфских колонн, однако монументальность их поражает воображенье -- каждая высотою 22 м и два метра в обхват; говорят, это самые большие колонны в мире".

Три плиты в кладке террасы, на которой стоит Храм Юпитера, известны как трилитон и представляют собой крупнейший из существующих в мире строительных блоков.

До сих пор неясно, как этот трилитон попал сюда; по одной из версий, был он доставлен с помощью древнеримского подъемного крана (устройства, состоявшего из рычага, подъемного блока и веревки).

Ньюгранж, графство Мит, Ирландия

Массивный, скругленный купол Ньюгранжа высится над изумрудными полями ирландского графства Мит, словно НЛО в травяной оболочке.

Правообладатель иллюстрации Stephen Emerson Alamy Stock Photo Image caption Этот массивный купол был возведен более 5 тысяч лет назад

Это сооружение появилось более 5 тысяч лет назад, в 3200 году до нашей эры, в эпоху неолита. Оно является частью ирландского фольклора и считается одним из важнейших образцов мегалитической архитектуры в Европе.

Мегалитическая постройка, внесенная в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет собой огромный, поросший сверху травою 12-метровый курган, насыпанный чередующимися слоями из земли и камня на участке площадью в 4500 квадратных метров.

Она окружена рядом облицованных белым кварцем бордюрных камней, установленных уже во время реставрации в 70-е годы XX века.

Внутри на 19 метров простирается анфилада комнат, завершающаяся тремя маленькими комнатками, служившими, как полагают, погребальными камерами.

Секрет этого сооружения состоит в том, что оно действует как удивительно точный хронограф, пишет в своем комментарии пользователь Ель Ланд.

Ньюгранж геометрически выравнен по восходу солнца, и его помещения утопают в солнечном свете во время зимнего солнцестояния в Северном полушарии (21 декабря).

"Подымаясь, солнце создает в комнате потрясающую игру света, - говорит Ланд. - Несомненно, в намерение строителей входило празднование начала Нового года [через естественную иллюминацию]".

Пещерные храмы Эллоры и Аджанты, штат Махараштра, Индия

Комплекс пещерных храмов в Эллоре, расположенный в 30 км к северо-западу от индийского города Аурангабад, считается вершиной пещерной архитектуры Индии.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Храм Кайласанатха в пещерах Эллоры высечен древними мастерами из скального монолита

Тридцать четыре пещеры были выдолблены в каменном торце холма Чаранандри между VI и IX веками.

Эти храмовые пещеры особенно ценятся за их древние росписи и скульптуры, считающиеся шедеврами буддистского искусства, которое дало начало классическому индийскому искусству.

Археологическое управление Индии (департамент министерства культуры) называет их "изысканнейшими из сохранившихся образцов индийского искусства, прежде всего живописи".

Комплекс пещерных храмов в Эллоре включает в себя храм Кайласанатха, выдолбленный из каменного монолита.

"Его масштабность и архитектурное изящество произведут впечатление на кого угодно", - отмечает пользователь Хамид Шах.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Британский историк Уильям Дэлримпл назвал пещерные храмы Аджанты одним из великих чудес древнего мира

Примерно в ста километрах к северо-востоку находится пещерный комплекс Аджанта, названный британским историком Уильямом Дэлримплом одним из великих чудес древнего мира.

Потрясающие рукотворные пещеры были выдолблены в скале между II и VII веками, с намерением построить внутри буддистские храмы, святилища, молельные залы и дормитории.

"Большинство настенных росписей пещеры осыпалось от старости и от небрежного к ним отношения, однако представление об их былой славе можно получить по тем экземплярам, которые сохранились, - отмечает Шах. - Несмотря на возраст в 1500 лет, красота их до сих пор не увяла".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Шедевр буддийского искусства - ступа в пещерном комплексе Аджанта в индийском штате Махараштра

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.