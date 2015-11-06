Правообладатель иллюстрации AP Image caption Альбом Элвиса вышел на первое место в 12-й раз

Почти через 40 лет после своей смерти Элвис Пресли вновь возглавил британский хит-парад альбомов. Это происходит уже в 12-й раз.

Коллекция ставших классическими хитов Пресли If I Can Dream была записана в аранжировке Королевского филармонического оркестра.

Альбомы Элвиса Пресли занимали первое место в британских чартах чаще, чем альбому других исполнителей.

В общей сложности за неделю было продано 79 тысяч копий If I Can Dream.

От имени Элвиса приз получила его бывшая жена Присцилла Пресли, которая сказала Official UK Charts Company, что "Элвис всегда хотел выпустить этот альбом, и он был бы очень доволен, что у него по-прежнему есть поклонники, и что они продолжают любить его музыку".

"Альбом был собран самой талантливой командой, которая помогла нам воплотить его мечту", - сказала она.

В хит-параде синглов Великобритании на первом месте вторую неделю остается Адель со своей песней Hello.

Это самый продающийся сингл 2015 года. На втором месте держится Джастин Бибер и его работа Sorry.

Первая пятерка британских альбомов

1) If I Can Dream, Элвис Пресли

2) Another Country, Род Стюарт

3) Counting The Squall, Гай Гарви

4) X, Эд Ширан

5) I Cry When I Laugh, Джесс Глинн