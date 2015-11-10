Душанбе не согласен с версией смерти младенца от цитомегаловируса

Image caption По словам родственников Умарали Назарова, в его медицинской карте отмечено, что его здоровье было в норме и были отмечены все необходимые прививки

Почетный консул Таджикистана в Санкт-Петербурге Назар Мирзода заявил Русской службе Би-би-си, что таджикская сторона не согласна с результатами судебно-медицинской экспертизы Петербурга, назвавшей причину смерти пятимесячного Умарали Назарова, скончавшегося после того, как российские полицейские отняли ребенка у матери-мигрантки из Таджикистана.

Таджикские власти подтвердили намерение провести новую независимую судмедэкспертизу для определения причин смерти пятимесячного малыша и уже сообщили, что экспертизу планируют провести в России.

"Мы не согласны с выводами российских специалистов. В первый раз после обследования заявили о легочной инфекции, об удушении, сейчас выясняется, что у ребенка был обнаружен цитомегаловирус, - заявил Назар Мирзода, почетный консул Таджикистана. – Очевидно, что заинтересованные стороны хотят увести от ответственности виновников трагической смерти Умарали Назарова. Мы поименно знаем людей, конкретно виновных в смерти ребенка. Налицо халатное отношение конкретных сотрудников полиции, УФМС России. И мы требуем наказать их. В суде мы надеемся доказать вину этих людей".

Генерализованная инфекция

Согласно заключению бюро судебно-медицинской экспертизы Петербурга (БСМЭ) причиной смерти пятимесячного Умарали Назарова, доставленного в центр Цимбалина после рейда ФМС, стала генерализованная вирусная цитомегаловирусная инфекция.

По версии врачей, проводивших вскрытие, ребенок кончался от острой легочно-сердечной недостаточности, к которой привело длительное поражение организма цитомегаловирусом – инфекции, которую без комплексной диагностики не определить.

В БСМЭ утверждают, что медицинское исследование было проведено опытными экспертами.

Image caption Глава организации таджикских мигрантов в России Каримджон Еров говорит, что обсуждал случай Умарали с известными российскими педиатрами

Представители таджикских диаспор, российских правозащитных организаций выразили своё несогласие с озвученным диагнозом и поставили под сомнение результаты судебно-медицинской экспертизы.

"Я общался по этому поводу с очень известными российскими педиатрами, которые говорят о том, что выявленный у Умарали Назарова вирус есть у 80-90% детей, и он не может привести к летальному исходу за такой короткий срок. Это невозможно. Мы не исключаем, что малыша просто разобрали на органы в этом центре. У нас есть факты, когда мигрантам, чьи дети якобы умирали от болезней в этой клиники, а их тела не отдавали родителям. Они просто пропадали", - подчеркивает Каримджон Еров, президент российского некоммерческого партнерства "ЭТМОС".

"У нас очень много вопросов к больнице имени Цимбалина, куда был ребенок доставлен после рейда ФМС. Очень много плохих отзывов об этом центре, а также о работе детского омбудсмена Санкт-Петербурга, не только от мигрантов, но и петербуржцев. Смерть ребенка стала поводом, чтобы мы подняли вопрос об отношение сотрудников УФМС Петербурга к таджикским мигрантам. У меня на руках записи трудовых мигрантов, которые рассказывают о жестоком и неправовом отношении к себе со стороны сотрудников ФМС. Нам должны помочь и услышать голоса людей", - отмечает Каримджон Еров.

Надежда на суд?

Пятимесячный Умарали Назаров скончался при невыясненных обстоятельствах в ночь на 14 октября, после того как был отнят в отделении полиции УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга у своей матери – 21-летней Зарины Юнусовой, задержанной за нарушение миграционного законодательства.

Женщину поместили в камеру временного содержания, отобрав у нее ребенка. В тот же день судебные органы оштрафовали Зарину Юнусову на 5 тыс. рублей и приняли решение о выдворении таджикской мигрантки из России.

По словам родных Зарины Юнусовой, женщина пыталась найти своего сына, однако в отделении полиции адрес медицинского центра, куда был доставлен малыш, ей не назвали.

Спустя сутки родителям сообщили о смерти Умарали Назарова.

На этой неделе в Санкт-Петербурге должен состояться суд по делу о гибели таджикского малыша. На судебный процесс приглашены родители погибшего Умарали Назарова, которые находятся в Петербурге. хотя документально после данного инцидента официально депортированы из России. Правозащитники сомневаются, что родители малыша смогут доказать в суде незаконность действий сотрудников российской полиции и УФМС.

"Власти пытаются сейчас обвинить родителей. Если следствие будет проводиться так, как сейчас, то вряд ли мы узнаем об истинной причине смерти ребенка. Хочется верить, что национальность малыша не играет в этом деле никакой роли, но действия российских властей дают повод думать по-другому. Если бы это случилось с русским ребенком, виновник сейчас уже сидел бы. Но это был таджикский мальчик", - Умед Тахиров, гражданский активист.

Согласно видеозаписи, сделанной в полицейским участке, где малыш был разлучен с матерью, Умарали Назаров выглядит спокойным и здоровым. Эксперты также подтверждают наличие медицинской карты ребенка, где также указано о получении всех необходимых прививок и надлежащем здоровье ребенка.

Родители погибшего младенца Зарина Юнусова и Рустам Назаров не верят выводам судмедэкспертизы.

Полицейские изъяли ребенка у матери, при том что все документы, говорящие об их родстве, были доставлены в отдел полиции бабушкой малыша.

Почетный консул Таджикистана Назар Мирзода не исключает, что поспешное вскрытие тела мальчика, произведенное без уведомления родственников и таджикских дипломатов, было связано с тем, что патологоанатомы пытались скрыть врачебную ошибку или следы неумышленного или умышленного убийства.

"Когда ребенка показали родителям, они его не узнали. На нем были видны гематомы, черные круги под глазами, кровь под носом, правая рука вся черная. Возможно, уронили, а может так качали, когда он еще был живой. Срочная судмедэкспертиза была проведена для того, чтобы уничтожить все следы", - добавил он.

Защита потерпевших заявила ранее, что возмущена тем, что ее подзащитных не ознакомили ни с постановлением об экспертизе, ни с ее результатами.

"Испортить дружеские отношения"

По словам президента российского некоммерческого партнерства "ЭТМОС" Каримджона Ерова, резонансное дело погибшего таджикского малыша пытаются сейчас замять, причем обе стороны - как в Таджикистане, так и в России.

"Я знаю, что таджикским активистам, поднимавшим в Петербурге эту тему, звонили из Таджикистана и потребовали прекратить обсуждение этой истории. Посольство Таджикистана не проявляло активности в этом деле. Ни один сотрудник посольства в Санкт-Петербург не выезжал. Почетный консул Таджикистана в Петербурге первые семь дней после трагедии находился в Таджикистане и не был в курсе подробностей этого дела. Кроме того, таджикским гражданам не разрешают проводить какие-то акции у консульства. И делает это таджикская сторона".

Image caption Смерть пятимесячного Умарали вызвала в Таджикистане огромный резонанс

Между тем, гибель пятимесячного Умарали Назарова вызвала в Таджикистане огромный общественный резонанс.

Эксперты отмечают небывалую солидарность граждан страны и их откровенную критику российской политики, непривычную для Таджикистана в последние годы.

Тысячи таджикских интернет-пользователей призывают Душанбе выразить решительный протест против действий российских полицейских и требуют от таджикских властей добиться наказания виновных в смерти ребенка.

Многие интернет-пользователи в знак солидарности с семьей Умарали размещают в фотографиях профиля изображение малыша.

Смерть ребенка назвали трагедией всех таджиков, а не только отдельно взятой семьи.

Тем временем президент Эмомали Рахмон призвал Россию объективно расследовать инцидент, который может быть использован третьими силами для того, чтобы испортить дружеские российско-таджикские отношения. При этом таджикский лидер не пояснил, о каких конкретных силах едет речь.

Ранее МИД Таджикистана и посольство страны в Москве направили ноту российским коллегам с просьбой содействовать в проведении объективного расследования этого трагического случая. К МИД страны присоединился и уполномоченный по правам человека Таджикистана, который также выразил надежду на справедливое расследование.

Российское внешнеполитическое ведомство в ответ на просьбу таджикских коллег заявило о готовности выяснить обстоятельства случившегося, разослав соответствующие запросы в МВД, ФМС, минздрав и генпрокуратуру России.

Ежегодный "груз-200"

Тем временем, правозащитные организации сообщают о многочисленных фактах нарушения прав таджикских трудовых мигрантов в России.

Ежегодно число пропавших без вести в России таджикских мигрантов составляет 150-200 человек, а количество отправленных в Таджикистан "грузов-200" остается неизменным - от 300 до 600 гробов таджикских трудовых мигрантов.

Таджики умирают от болезней, несчастных случаев и убийств, в том числе и от рук российских ультранационалистов.

По данным ФМС, в России трудится около миллиона таджикских граждан. Число трудоспособных жителей Таджикистана составляет около 4 миллионов человек.

Средства, перечисленные на родину мигрантами, поддерживают внутренний потребительский спрос и особенно рынок услуг, на который приходится до 40% экономики.

Положение таджикских трудовых мигрантов значительно осложнилось после принятия российскими властями новых миграционных правил и начала экономического спада в России. Как только заработали новые поправки, 325 тысяч таджиков были лишены права въезда в Россию за нарушения правил пребывания в этой стране.

Рост числа невъездных становится для Таджикистана серьезнейшей проблемой, которую Душанбе не раз пытался решить в ходе переговоров с российской стороной.

Таджикские власти пока не могут обеспечить работой большинство мигрантов, поэтому официальный Душанбе пытается добиться от Москвы миграционной амнистии сотен тысяч таджиков, которым запрещен въезд в Россию, и реальных миграционных льгот для граждан страны, о чем стороны договорились в обмен на соглашение о пребывании в Таджикистане российской военной базы.